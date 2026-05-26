/કર્ણાટકમાં સિદ્ધારમૈયાના શાસનનો અંત? કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે આપ્યો આદેશ, આગળ શું?

Karnataka CM: કર્ણાટકમાં ચાલી રહેલા હાઈ વોલ્ટેજ ડ્રામાનો અંત આવ્યો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. એવા અહેવાલ છે કે કર્ણાટકને નવા મુખ્યમંત્રી મળવા જઈ રહ્યા છે, જ્યારથી સિદ્ધારમૈયાએ કર્ણાટકના CMનું પદ સંભાળ્યું ત્યારથી વિવાદ ચાલી રહ્યો છે.
Karnataka CM: કર્ણાટકમાં મુખ્યમંત્રી પદને લઈને ચાલી રહેલા ઝઘડાનો અંત આવી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે. એવા અહેવાલો છે કે સિદ્ધારમૈયાને રાજીનામું આપવાનો આદેશ મળ્યો છે. એવું કહેવાય છે કે કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે તેમને પદ છોડવાનું કહ્યું છે. બદલામાં, તેમને દિલ્હીમાં મુખ્ય ભૂમિકા અને રાજ્યસભા બેઠકનું વચન આપવામાં આવ્યું
બદલામાં, તેમને દિલ્હીમાં મુખ્ય ભૂમિકા અને રાજ્યસભા બેઠકનું વચન આપવામાં આવ્યું છે. નોંધનીય છે કે કોંગ્રેસે કર્ણાટકના વરિષ્ઠ નેતાઓને દિલ્હીમાં બેઠક માટે બોલાવ્યા હતા. મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા અને નાયબ મુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમાર પણ હાજર હતા. સિદ્ધારમૈયાએ મંગળવારે કોંગ્રેસ મુખ્યાલય, ઈન્દિરા ભવન ખાતે પાર્ટીના સંગઠન મહાસચિવ અને રાજ્ય પ્રભારી રણદીપ સુરજેવાલાને મળ્યા હતા.
રાજ્યસભાની ચાર બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાવાની છે
ઉલ્લેખનીય છે કે કોંગ્રેસ નેતૃત્વએ અગાઉ કર્ણાટકમાં મુખ્યમંત્રી પરિવર્તનનો ઇનકાર કર્યો હતો. ઇન્ડિયા ટુડેના અહેવાલ મુજબ, પાર્ટીએ જણાવ્યું હતું કે આ બેઠકમાં કર્ણાટક રાજ્યસભાની ચૂંટણી અને મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ અંગે ચર્ચા થશે. કર્ણાટકમાં રાજ્યસભાની ચાર બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાવાની છે. કોંગ્રેસ આમાંથી ત્રણ બેઠકો જીતે તેવી ધારણા છે. સિદ્ધારમૈયાને આ બેઠકોમાંથી એક બેઠક પરથી રાજ્યસભામાં મોકલવામાં આવશે તેવી ધારણા છે. સિદ્ધારમૈયાને મુખ્યમંત્રી પદ પરથી દૂર કરવામાં આવી શકે છે તેવા અહેવાલો ફેલાઈ રહ્યા છે, પરંતુ તેમનું સ્થાન કોણ લેશે તે અંગે હજુ સુધી કોઈ માહિતી નથી. કર્ણાટકમાં મુખ્યમંત્રી પદના દાવેદારોમાં, ડીકે શિવકુમાર અને જી પરમેશ્વરના નામો મુખ્ય ચર્ચામાં છે.
ત્રણ વર્ષ વીતી ગયા
નોંધનીય છે કે સિદ્ધારમૈયાએ સોમવારે કહ્યું હતું કે તેમને કોંગ્રેસ હાઇકમાન્ડ દ્વારા 26 મેના રોજ દિલ્હીમાં એક બેઠક માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. જોકે, તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ બેઠકના એજન્ડાથી અજાણ હતા. કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસ સરકારે 20 મેના રોજ ત્રણ વર્ષ પૂર્ણ કર્યા. નેતૃત્વમાં પરિવર્તન અને મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ અંગે ઘણા સમયથી અટકળો ચાલી રહી છે.
અઢી વર્ષનો ફોર્મ્યુલા
૨૦૨૩ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પાર્ટીની જીત બાદ મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા સાથે અઢી વર્ષ માટે મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપવાના કથિત કરારના ભાગ રૂપે શિવકુમારના સમર્થકો તેમના પ્રમોશન માટે દબાણ કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, સિદ્ધારમૈયાએ સતત કહ્યું છે કે તેઓ તેમનો પાંચ વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરશે. બીજી તરફ, શિવકુમારે સતત કહ્યું છે કે તેઓ કોંગ્રેસ નેતૃત્વના નિર્ણયનું પાલન કરશે અને મુખ્યમંત્રી પરિવર્તનનું પરિણામ સમય જતાં જાણી શકાશે.