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પાણીના વિવાદનો અંત, નર્મદા એવોર્ડની બાકી ચૂકવણીનો આવ્યો ઉકેલ, ગુજરાત સહિત 4 રાજ્યો વચ્ચે ઐતિહાસિક સમજૂતી

Narmada Award Agreement: આજે દિલ્હીમાં નર્મદા એવોર્ડ લાભાર્થી રાજ્યો મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, રાજસ્થાન અને મધ્ય પ્રદેશ વચ્ચે બાકી ચૂકવણીના નિકાલ અંગે ઐતિહાસિક સમજૂતી થઈ છે. કેન્દ્રીય ગૃહ તેમજ સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહની ઉપસ્થિતિમાં નર્મદા એવોર્ડ લાભાર્થી રાજ્યો મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, રાજસ્થાન અને મધ્ય પ્રદેશ વચ્ચે બાકી ચૂકવણીના નિકાલ અંગે ઐતિહાસિક સમજૂતી થઈ ગઈ છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 08, 2026, 12:06 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:06 AM IST
પાણીના વિવાદનો અંત, નર્મદા એવોર્ડની બાકી ચૂકવણીનો આવ્યો ઉકેલ, ગુજરાત સહિત 4 રાજ્યો વચ્ચે ઐતિહાસિક સમજૂતી
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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