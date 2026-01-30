Prev
જર્મની, ઑસ્ટ્રિયા અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં ભારતીય શોનો માણો આનંદ, ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ કરી ભાગીદારીની જાહેરાત

Zee Entertainment collaborations: ઝી ટીવીના મનોરંજન કાર્યક્રમો હવે યુરોપમાં તેની પહોંચ વિસ્તારવા માટે તૈયાર છે. ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ યુકેએ લાઈવ ફાસ્ટ ચેનલના લોન્ચ સાથે ભાગીદારી કરી છે, જે ત્રણ દેશોના દર્શકોને જર્મન સબટાઈટલ સાથે ભારતીય શો જોવાની મંજૂરી આપશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 30, 2026, 09:16 PM IST

જર્મની, ઑસ્ટ્રિયા અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં ભારતીય શોનો માણો આનંદ, ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ કરી ભાગીદારીની જાહેરાત

Zee Entertainment collaborations: ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ યુકેએ મનોરંજન જગતમાં એક નવી ક્રાંતિ શરૂ કરી છે. આ જૂથે યુરોપિયન પ્રસારણ અને સ્ટ્રીમિંગમાં એક ઐતિહાસિક પગલું જાહેર કર્યું છે. તેણે જર્મની, ઑસ્ટ્રિયા અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં સેમસંગ ટીવી પ્લસ પર લાઇવ ફાસ્ટ ચેનલ તરીકે તેનું ફ્લેગશિપ ઝી ટીવી લોન્ચ કર્યું છે. આ સાહસિક પગલું ઝીના વૈશ્વિક વિસ્તરણને વેગ આપવા અને દર્શકોને અધિકૃત અને પ્રીમિયમ દક્ષિણ એશિયન મનોરંજન પૂરું પાડવાનો છે.

જર્મન સબટાઈટલ સાથે ઉપલબ્ધ ભારતીય શો

આ લોન્ચ સાથે, જર્મન દર્શકો પહેલીવાર ઝી ટીવીના નાટકો, રિયાલિટી શો અને કૌટુંબિક મનોરંજન શો 24/7 લાઈવ જર્મન સબટાઈટલ સાથે જોઈ શકશે. આ પહેલ ભારતીય સામગ્રીને પહેલા કરતાં વધુ સુલભ અને સમાવિષ્ટ બનાવશે. આનાથી જર્મનીમાં ફક્ત દક્ષિણ એશિયન દર્શકો જ નહીં પરંતુ જર્મનો પણ ઝી ટીવી પર ભારતીય શોનો આનંદ માણી શકશે.

ઝી ટીવીની પહેલને મનોરંજન જગતમાં ક્રાંતિકારી માનવામાં આવી રહી છે કારણ કે આ નવીનતા ઝી ટીવીના ફ્લેગશિપ સામગ્રી સાથે ફાસ્ટ સ્ટ્રીમિંગની અત્યાધુનિક અનુવાદ તકનીકને જોડે છે.

ઝી વન અને ઝી 5 પહેલાથી જ ઝી ગ્રુપની લોકપ્રિય મનોરંજન ચેનલો છે. ઝી ટીવીએ જર્મનીમાં દક્ષિણ એશિયન દર્શકોમાં મજબૂત ચાહક આધાર બનાવ્યો છે. તેના દર્શકોમાં જર્મની, ઑસ્ટ્રિયા અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં લાખો હાઈ પગાર મેળવતા ભારતીય વ્યાવસાયિકોનો સમાવેશ થાય છે, જેઓ ગુણવત્તાયુક્ત સામગ્રીને મહત્વ આપે છે અને તેના માટે ચૂકવણી કરવા તૈયાર છે. જોકે, મર્યાદિત પહોંચ અત્યાર સુધી આ ઇચ્છાને અટકાવી રહી છે.

માતાપિતા પર આધાર રાખ્યા વિના મનોરંજન

ઝી ટીવી હવે દર્શકો સુધી સીધા લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ લાવીને આ અંતરને દૂર કરી રહ્યું છે. આનાથી ત્રણ યુરોપિયન દેશોની યુવા પેઢીઓ અનુવાદ માટે માતાપિતા પર આધાર રાખ્યા વિના સામગ્રીનો આનંદ માણી શકશે.

સેમસંગ ટીવી પ્લસ એ સેમસંગની મફત, જાહેરાત-સમર્થિત સ્ટ્રીમિંગ ટીવી (FAST) સેવા છે. સમાચાર, રમતગમત, મનોરંજન અને વધુને આવરી લેતી સેંકડો લાઇવ ચેનલો, માંગ પરની મૂવીઝ અને શો સબ્સ્ક્રિપ્શન વિના જોઈ શકાય છે. આ સેવા સેમસંગ ટીવી, ગેલેક્સી ટીવી અને સેમસંગ સ્માર્ટ મોનિટર ઉપકરણો પર ઉપલબ્ધ છે.

મનોરંજનને ખરેખર સીમાવિહીન બનાવવું: અમિત ગોએન્કા

આ સિદ્ધિ પર, ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટના પ્રમુખ (આંતરરાષ્ટ્રીય અને ડિજિટલ બિઝનેસ) અમિત ગોએન્કા એ જણાવ્યું હતું કે, "ઝી ટીવી જર્મની એક મુખ્ય લોન્ચ છે. તે અમારી વૈશ્વિક યાત્રામાં એક મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય મનોરંજનને ખરેખર સીમાવિહીન બનાવવાનો છે. આ પગલું ફક્ત અભૂતપૂર્વ જ નથી પણ જરૂરી પણ છે, જેનાથી અમે પ્રેક્ષકો સુધી પહોંચી શકીએ છીએ જ્યાં પણ તેઓ હોય. સેમસંગ ટીવી પ્લસ પર 24x7 જર્મન સબટાઈટલ સાથે લાઈવ થઈને, અમે ભાષાના અવરોધો તોડી રહ્યા છીએ અને ફાસ્ટ સ્ટ્રીમિંગ માટે એક નવું આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણ સ્થાપિત કરી રહ્યા છીએ.

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "એક કન્ટેન્ટ અને ટેક મીડિયા પાવરહાઉસ તરીકે, અમે નવા અને નવીન માધ્યમો દ્વારા અમારા પ્રેક્ષકો સુધી પહોંચવાનું ચાલુ રાખીશું. આ લોન્ચ સાંસ્કૃતિક પુલ બનાવવા અને ફાસ્ટ ક્રાંતિનું નેતૃત્વ કરવા વિશે છે. તે સેમસંગ જેવા વૈશ્વિક ટેકનોલોજી ભાગીદારો સાથે વૈશ્વિક મનોરંજનના ભવિષ્યને આકાર આપવા વિશે છે.

સેમસંગ ટીવી પ્લસ કન્ટ્રી લીડ (DACH + BeNeLux) બેનેડિક્ટ ફ્રેએ પણ આ સહયોગ પર પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, "અમે ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ સાથે અમારી ભાગીદારી ચાલુ રાખવા અને જર્મની, ઑસ્ટ્રિયા અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં અમારી કન્ટેન્ટ ઓફરિંગનો વિસ્તાર કરવા માટે ઉત્સાહિત છીએ. આમાં સેમસંગ ટીવી પ્લસ પર ફ્લેગશિપ ઝી ટીવીનો લોન્ચિંગનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉમેરો પ્લેટફોર્મ પર પહેલાથી જ ઉપલબ્ધ ઝી ચેનલોના અમારા હાલના પોર્ટફોલિયોને વધુ મજબૂત બનાવશે અને અમારા ગ્રાહકોને વધુ પ્રીમિયમ દક્ષિણ એશિયન મનોરંજન પ્રદાન કરશે. જર્મન સબટાઈટલ સાથે કન્ટેન્ટને સુલભ બનાવવાથી દર્શકોને ભારતીય મનોરંજન શો જોવાનો નવો અનુભવ મળશે."

સેમસંગ ટીવી પ્લસ પર ચેનલ નંબર 4210 પર ઉપલબ્ધ

ઝી ટીવી યુકેના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સના હાલમાં જર્મની, ઑસ્ટ્રિયા અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં લાખો ફોલોઅર્સ અને દર્શકો છે. આ બ્રાન્ડની મજબૂત ડિજિટલ હાજરી અને વફાદાર ચાહકોનો આધાર દર્શાવે છે. આ નવું લોન્ચ યુરોપ અને તેનાથી આગળના દેશોમાં વૃદ્ધિને વેગ આપશે, જે વિદેશમાં દર્શકોને તેમના ઘરના આરામથી અધિકૃત અને કાયદેસર સામગ્રીની ઍક્સેસ પ્રદાન કરશે.

જર્મનીમાં દર્શકો હવે ચેનલ નંબર 4210 પર સેમસંગ ટીવી પ્લસ પર ઝી ટીવીને વિશિષ્ટ રીતે ઍક્સેસ કરી શકશે. આ ભાગીદારી પ્રીમિયમ સામગ્રી પ્રદાતાઓ અને નવીન સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ વચ્ચે વધતા સહયોગને પ્રતિબિંબિત કરે છે, જે ગુણવત્તાયુક્ત આંતરરાષ્ટ્રીય સામગ્રીની પહોંચને વિસ્તૃત કરે છે.

ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ યુકે યુરોપમાં સૌથી મોટું દક્ષિણ એશિયાઈ બ્રોડકાસ્ટર અને સ્ટ્રીમિંગ પાવરહાઉસ છે. તે લીનિયર ટીવી અને FAST પ્લેટફોર્મ પર નવ ચેનલો પ્રદાન કરે છે, જે હવે ZEE5 ના અત્યાધુનિક ડિજિટલ અનુભવ દ્વારા પૂરક છે. આ લોન્ચ સાથે, ઝી ટીવી જર્મની યુરોપમાં ZEE ની નવમી ચેનલ બની ગઈ છે. આ યુરોપમાં દક્ષિણ એશિયાઈ મનોરંજનના અગ્રણી પ્રદાતા તરીકે તેનું નેતૃત્વ વધુ મજબૂત બનાવે છે.

યુકે વૈશ્વિક સ્તરે વિસ્તરણ કરી રહ્યું છે ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ 

ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ યુકે તેની વૈશ્વિક હાજરીને મજબૂત બનાવવાનું ચાલુ રાખે છે, દર્શકો જ્યાં પણ હોય ત્યાં પહોંચે છે અને ટેલિવિઝન અને ડિજિટલ નવીનતા દ્વારા આંતર-સાંસ્કૃતિક જોડાણને પ્રોત્સાહન આપે છે.

સેમસંગ ટીવી પ્લસ, ચેનલ 4210 પર ઝી ટીવી લાઇવ જુઓ.

સંપર્ક: ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ યુકે

યુકેમાં અગ્રણી મીડિયા અને મનોરંજન કંપની

ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ યુકે વિશે: ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ યુકે યુનાઇટેડ કિંગડમમાં એક અગ્રણી મીડિયા અને મનોરંજન કંપની છે. તે ત્યાં રહેતા દક્ષિણ એશિયાઈ પ્રેક્ષકોના વિવિધ હિતોને અનુરૂપ સામગ્રી પ્રદાન કરે છે. તેની સ્થાપનાથી, ઝી યુકેએ ચેનલોનો પોર્ટફોલિયો બનાવ્યો છે જે સાંસ્કૃતિક રીતે સમૃદ્ધ, ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી સામગ્રી પ્રદાન કરે છે. આમાં ઝી ટીવી, ઝી સિનેમા, &ટીવી, ઝી વન યુકે, ઝી વન જર્મની, ઝી વન ફ્રાન્સ અને ઝી પંજાબીનો સમાવેશ થાય છે.

ઝી યુકેએ યુકે મનોરંજન બજારમાં એક મજબૂત સ્થાન સ્થાપિત કર્યું છે, દર્શકોને આકર્ષક નાટક, ફિલ્મ, સંગીત અને જીવનશૈલી કાર્યક્રમો સાથે જોડે છે. તે સ્કાય, વર્જિન મીડિયા, ઝિગો, ફ્રી, કેપીએન અને ડિજિટલ સ્ટ્રીમિંગ સેવાઓ જેવા અગ્રણી પ્લેટફોર્મ પર પણ તેની હાજરી મજબૂત કરી રહ્યું છે, જે વ્યૂહાત્મક ચેનલ લોન્ચ, સ્થાનિક સામગ્રી અને નવીન માર્કેટિંગ ઝુંબેશ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ યુકે તેની પેરેન્ટ કંપની, ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ, ઇન્ડિયા (ZEEL) નો ભાગ છે. તે 260,000 કલાકથી વધુ ટેલિવિઝન સામગ્રી, 4,800+ મૂવીઝ અને 80+ થી વધુ ચેનલો ધરાવે છે, જે વૈશ્વિક સ્તરે 1.3 અબજથી વધુ દર્શકો સુધી પહોંચે છે.

સેમસંગ ટીવી પ્લસ શું છે?

સેમસંગ ટીવી પ્લસ વિશે: સેમસંગ ટીવી પ્લસ એક પ્રીમિયમ વૈશ્વિક મનોરંજન સેવા છે જે દરેક વ્યક્તિ અને દરેક ક્ષણ માટે અસાધારણ અનુભવો આપવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. FAST પાસે 100 મિલિયનથી વધુ માસિક વપરાશકર્તાઓ છે. સેમસંગ ટીવી પ્લસ એક જ જગ્યાએ માંગ પર હજારો શો અને મૂવીઝ ઓફર કરે છે.

આ સેવા 30 દેશોમાં 4,300થી વધુ જાહેરાત-સમર્થિત રેખીય ચેનલો ઓફર કરે છે અને તે ફક્ત એક્ટિવ સેમસંગ ઉપકરણો પર ઉપલબ્ધ છે. સેમસંગ ટીવી પ્લસ સેમસંગ ટીવી, ગેલેક્સી ઉપકરણો અને સેમસંગ સ્માર્ટ મોનિટર પર સબ્સ્ક્રિપ્શન વિના ઉપલબ્ધ છે. વધુ માહિતી માટે, samsungtvplus.comની મુલાકાત લો અને Instagram, Facebook, X અને LinkedIn પર ફોલો કરો.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

