સવારે 8:04 મિનિટ પર દિલ્હીમાં પ્રવેશ, સાંજે 6:52 પર ધમાકો... 10 કલાક 48 મિનિટમાં કયાં-કયાં ગઈ કાર, મિનિટ-ટૂ-મિનિટ ડિટેલ
Delhi Blast Update: દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે i20 કાર બ્લાસ્ટની તપાસમાં ખુલાસો થયો કે કાર સવારે 8 કલાક 4 મિનિટ પર બદરપુર ટોલથી દિલ્હીમાં પ્રવેશી અને સાંજે ધમાકો થયો. કાર આશરે ત્રણ કલાક પાર્કિંગમાં ઉભી રહી હતી.
Delhi Blast: દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા બ્લાસ્ટ બાદ તપાસ એજન્સીઓ હવે એક-એક મિનિટની કહાની જોડી રહી છે. જે સફેદ i20 કારમાં વિસ્ફોટ થયો, તેણે 10 કલાક 48 મિનિટમાં રાજધાનીના કયા-કયા રસ્તે સફર કરી. સ્પેશિયલ સેલે 100થી વધુ સીસીટીવી ફુટેજની તપાસ કરી છે, જેનાથી કારની મૂવમેન્ટની બ્લૂપ્રિન્ટ સામે આવી છે.
કાર સવારે 8:04 વાગ્યે દિલ્હીમાં પ્રવેશી
તપાસ મુજબ, 10 નવેમ્બરના રોજ સવારે 8:04 વાગ્યે કાર બદરપુર ટોલ બૂથ પર દિલ્હીમાં પ્રવેશી. સવારે 8:20 વાગ્યે, તે ઓખલા ઔદ્યોગિક વિસ્તાર નજીકના પેટ્રોલ પંપ પર જોવા મળી, જ્યાં ડ્રાઇવરે થોડીવાર માટે રોકી દીધી. સીસીટીવી ફૂટેજમાં કારની લાઇસન્સ પ્લેટ સ્પષ્ટ દેખાય છે.
કાર લાલ કિલ્લા તરફ આગળ વધી
લગભગ સાત કલાક પછી, બપોરે 3:19 વાગ્યે, i20 કાર લાલ કિલ્લા નજીક ગોલ્ડન મસ્જિદ નજીકના પાર્કિંગ વિસ્તારમાં પ્રવેશતી જોવા મળી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે કાર લગભગ ત્રણ કલાક સુધી ત્યાં પાર્ક રહી. સાંજે 6:22 વાગ્યે, કાર પાર્કિંગમાંથી નીકળી ગઈ અને થોડીવાર પછી, દરિયાગંજ અને કાશ્મીરી ગેટ તરફ ગઈ.
6.52 વાગ્યે વિસ્ફોટ: સમગ્ર વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાયો
સાંજે 6.52 વાગ્યે, કાર રવાના થયાના માત્ર 30 મિનિટ પછી, વિસ્ફોટ થયો. વિસ્ફોટનો અવાજ દૂર દૂર સુધી સંભળાયો. થોડીવારમાં જ જૂની દિલ્હી વિસ્તાર ધુમાડા અને ચીસોથી ધ્રુજી ઉઠ્યો. પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ અને ફોરેન્સિક ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ.
ફોરેન્સિક તપાસમાં કારની મુસાફરીનો ખુલાસો થયો
સ્પેશિયલ સેલે વિસ્ફોટ સ્થળની આસપાસના તમામ કેમેરા તેમજ દરિયાગંજ, કાશ્મીરી ગેટ અને ગોલ્ડન મસ્જિદની તપાસ કરી. પ્રારંભિક અહેવાલો દર્શાવે છે કે કાર ત્રણ કલાકથી વધુ સમય સુધી લાલ કિલ્લાની નજીક રહી, ત્યારબાદ કાશ્મીરી ગેટ અને સુભાષ માર્ગ તરફ ગતિશીલતા જોવા મળી.
કાર ફરીદાબાદથી ખરીદવામાં આવી હતી
પોલીસ તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે વિસ્ફોટમાં વપરાયેલી i20 કાર ફરીદાબાદના રોયલ કાર ઝોન નામના શોરૂમમાંથી ખરીદવામાં આવી હતી. આ શોરૂમ દિલ્હી સરહદથી થોડા કિલોમીટર દૂર સેક્ટર 37 માં સ્થિત છે. જ્યારે પોલીસે ડીલરશીપના નંબર પર સંપર્ક કર્યો, ત્યારે ફોન બંધ મળી આવ્યો. હવે શોરૂમના માલિક અને તેના કર્મચારીઓની શોધ ચાલુ છે.
દિલ્હી પોલીસના રડાર પર 13 શંકાસ્પદો
સૂત્રોનું કહેવું છે કે તપાસ એજન્સીઓએ 13 લોકોને શંકામાં લીધા છે. તેની પૂછપરછ ચાલી રહી છે. સાથે જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસે આમિર નામના એક વ્યક્તિની અટકાયત કરી છે, જેની લાંબી પૂછપરછ થઈ રહી છે. એજન્સીઓને શંકા છે કે આ વ્યક્તિ બ્લાસ્ટ પહેલા દિલ્હીમાં હાજર હતો અને કારની સંપર્કમાં હતો.
વિસ્ફોટમાં મૃત્યુ પામેલા બે લોકોની ઓળખ
અશોક કુમાર, પુત્ર જગબંશ સિંહ, નિવાસી- હસનપુર, મંગોલરા, અમરોહા (ઉત્તર પ્રદેશ) અને અમર કતારિયા, પુત્ર જગદીશ કતારિયા, નિવાસી- એન-17 શ્રીનિવાસપુરી, દિલ્હી. બાકી સાત મૃતદેહોની ઓળખ થઈ રહી નથી, જેમાંથી એક માત્ર શરીરનો ભાગ મળ્યો છે.
લખીમપુરથી ગુજરાત સુધી ફેલાયું નેટવર્ક
વિસ્ફોટની તપાસ દિલ્હીથી ગુજરાત અને ઉત્તર પ્રદેશમાં પહોંચી છે. ગુજરાત આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) એ અમદાવાદમાં ISKP મોડ્યુલના ત્રણ શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરી છે, જેમાંથી એક, મોહમ્મદ સોહેલ, લખીમપુર ખેરી જિલ્લાના સિંઘહી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ઝાલા ગામનો રહેવાસી છે. પરિવારના જણાવ્યા અનુસાર, સોહેલ ત્રણ વર્ષ પહેલાં મુઝફ્ફરનગરના બુઢાણા શહેરમાં જામિયા દારુલ ઉલૂમ અઝીઝિયા મદરેસામાં હાફિઝનો અભ્યાસ કરવા ગયો હતો. તેના પિતા, સલીમ, ટ્રેક્ટર મિકેનિક છે, અને પરિવાર એકદમ સામાન્ય છે. સોહેલનો મોટો ભાઈ તમિલનાડુમાં એક ફેક્ટરીમાં કામ કરે છે. ત્રણ વર્ષ પહેલાં બીજા ભાઈનું વીજળી પડવાથી મૃત્યુ થયું હતું. પરિવારના સભ્યોએ જણાવ્યું હતું કે સોહેલ છેલ્લે જૂનમાં ઘરે ગયો હતો અને પછી જુલાઈમાં અભ્યાસ માટે પાછો ફર્યો હતો. એક અઠવાડિયા પહેલા, તેણે તેમને ફોન દ્વારા જાણ કરી હતી કે તે કોઈ કામ માટે ગુજરાત જઈ રહ્યો છે. પરિવારને વિશ્વાસ નથી કે તેનું નામ હવે આતંકવાદી તપાસમાં આવ્યું છે.
સુલેમાન શેખનું કનેક્શન
તપાસમાં સામે આવ્યું કે સોહેલનો સંપર્ક શામલી જિલ્લાના ચરણ ગામના સુલેમેન શેખ સાથે હતો. બંને મુઝફ્ફરનગરના તે મદરેસામાં અભ્યાસ કરતા હતા અને ત્યાંથી મિત્રતા શરૂ થઈ હતી. એજન્સીઓનું અનુમાન છે કે બંનેએ અમદાવાદમાં સક્રિય મોડ્યૂલને ઉત્તર પ્રદેશ સાથે જોડવામાં ભૂમિકા ભજવી હતી.
મહિલા ડોક્ટરની ધરપકડ
આ દરમિયાન, વધુ એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે લખનૌના લાલબાગ વિસ્તારના રહેવાસી ડૉ. શાહીન શાહિદની ધરપકડ કરી છે. પોલીસનો દાવો છે કે તેમની કારનો ઉપયોગ ડૉ. મુઝામિલ નામનો વ્યક્તિ કરી રહ્યો હતો અને તેમાંથી એક રાઇફલ અને જીવતા કારતૂસ મળી આવ્યા છે. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે શાહીન અને મુઝામિલ એકબીજાને ઓળખતા હતા અને ઘણી વખત સાથે જોવા મળ્યા હતા. પોલીસ હવે તપાસ કરી રહી છે કે શું શાહીનને ખબર હતી કે તેમની કારનો ઉપયોગ હથિયારોના પરિવહન માટે થઈ રહ્યો છે.
