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  • /EPFO 2.01: 34 કરોડ નોકરિયાતો માટે સોથી મોટી ખુશખબર, હવે વ્યાજથી લઈને ક્લેમ સુધી બધું જ બદલાયું! 9 નિયમ બદલાયા

EPFO 2.01: 34 કરોડ નોકરિયાતો માટે સોથી મોટી ખુશખબર, હવે વ્યાજથી લઈને ક્લેમ સુધી બધું જ બદલાયું! 9 નિયમ બદલાયા

જો તમે પણ નોકરી કરો છો અને તમારો પીએફ કપાય છે, તો આ સમાચાર તમારા માટે સૌથી મહત્વના છે! EPFO એ આખી સિસ્ટમ બદલી નાખી છે અને EPFO 2.01 એટલે કે CITES પ્રોજેક્ટ અમલી બનાવી દીધો છે. હવે તમારે પીએફના વ્યાજ માટે નવેમ્બર સુધી રાહ નહીં જોવી પડે, ૧૫ જુલાઈ સુધીમાં જ વ્યાજ ખાતામાં આવી જશે. એટલું જ નહીં, નોકરી બદલશો તો પીએફ ટ્રાન્સફર કરવા માટે કોઈ ફોર્મ પણ નહીં ભરવું પડે, બધું જ ઓટોમેટિક થઈ જશે! આ અહેવાલમાં જુઓ તમારા પીએફ ખાતાને અસર કરતા ૯ મોટા ફેરફારો..

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 08, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:31 PM IST
EPFO 2.01: 34 કરોડ નોકરિયાતો માટે સોથી મોટી ખુશખબર, હવે વ્યાજથી લઈને ક્લેમ સુધી બધું જ બદલાયું! 9 નિયમ બદલાયા

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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