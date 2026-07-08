/EPFO 2.01: 34 કરોડ નોકરિયાતો માટે સોથી મોટી ખુશખબર, હવે વ્યાજથી લઈને ક્લેમ સુધી બધું જ બદલાયું! 9 નિયમ બદલાયા

ગુજરાતના લાખો નોકરિયાતો માટે આ સૌથી મોટા કામના સમાચાર છે. CITES પ્રોજેક્ટ (સેન્ટ્રલાઈઝ્ડ આઈટી ઈનેબલ્ડ સર્વિસીઝ) એ ઓટોમેશન અને નિયમ-આધારિત પ્રોસેસિંગ દ્વારા EPFO ની સેવાઓને આધુનિક બનાવવાની એક મહત્વપૂર્ણ પહેલ છે. આ પ્રોજેક્ટ સભ્યોની સુવિધા વધારવા, EPFO ની કામગીરીની ક્ષમતા સુધારવા અને એકંદરે પારદર્શક તથા સીમલેસ (અડચણમુક્ત) નાગરિક-કેન્દ્રિત સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.
9 મોટા થયા ફેરફારો
EPFOના ગ્રાહકો માટે સૌથી ફાયદાની વાત
|એક રાષ્ટ્ર, એક ડેટાબેઝ :
|CITES પહેલાં EPFOની વિકેન્દ્રિત સિસ્ટમ હતી જેમાં દરેક ફિલ્ડ ઓફિસ પાસે અલગ-અલગ ડેટાબેઝ હતા. હવે, CITES દ્વારા સમગ્ર દેશ માટે એક જ કેન્દ્રીયકૃત આર્કિટેક્ચર અને રાષ્ટ્રીય ડેટાબેઝ કાર્યરત કરાયો છે.
|હવે દરેક ઓફિસ પાસે પાવર :
|EPFO એ તેના તમામ સભ્યોના તમામ રેકોર્ડ્સના ડેટાબેઝને આ નવી સેન્ટ્રલાઈઝ્ડ સિસ્ટમમાં સ્થાનાંતરિત કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી લીધી છે.
|હવે તમને થશે આ ફાયદાઓ :
|અગાઉ સભ્યોની સેવાઓ જે-તે ચોક્કસ પ્રાદેશિક કચેરી (Regional Office) સાથે જોડાયેલી રહેતી હતી. હવે, સભ્યની સેવા વિનંતી (Service Request) દેશના કોઈપણ અધિકૃત લોકેશન પરથી પ્રોસેસ કરી શકાશે.
CITES પ્રોજેક્ટની મુખ્ય વિશેષતાઓ
૧. વ્યાજ ઝડપી જમા થશે
વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માટે @૮.૨૫% વ્યાજ : ૩૪ કરોડ સભ્યોના ખાતામાં અંદાજે રૂ. ૧.૪૪ લાખ કરોડથી વધુનું વાર્ષિક વ્યાજ ઓટો-પ્રોસેસ થઈ જશે. ફિલ્ડ ઓથોરિટીઝ દ્વારા વેરિફિકેશન કરીને સભ્યોના ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે.
૧૫ જુલાઈ સુધીમાં પાસબુકમાં દર્શાવશે : સભ્યો ૧૫ જુલાઈ સુધીમાં તેમની પાસબુકમાં જમા થયેલું વ્યાજ જોઈ શકશે.
હવે નવી ડેડલાઈન : પહેલાં EPF વ્યાજ દર જાહેર થયા પછી, સભ્યોના ખાતામાં વ્યાજ જમા થતાં સામાન્ય રીતે ઓક્ટોબર-નવેમ્બર સુધીનો સમય લાગતો હતો.
૨. સભ્યોની માહિતી સુધી સીધી પહોંચ
યુનિફાઇડ ડિજિટલ ઇન્ટરફેસ : મેમ્બર પોર્ટલ પર લોગઇન કરવાથી, સભ્યોને સભ્યપદની વિગતો, પ્રોવિડન્ટ ફંડ બેલેન્સ, ક્લેમ સ્ટેટસ, પેન્શનપાત્ર સર્વિસ રેકોર્ડ અને મેળવેલા લાભો જોવા માટે એક જ ડિજિટલ ઇન્ટરફેસ મળશે. જેનાથી પીએફ એકાઉન્ટ અને ક્લેમ સબમિશન અંગે પારદર્શિતા આવશે.
પહેલાં હતી આ સ્થિતિ : પહેલાં સભ્યોની માહિતી એક પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ નહોતી અને અલગ-અલગ સિસ્ટમમાં વહેંચાયેલી રહેતી હતી.
૩. ક્લેમનું એડવાન્સ વેરિફિકેશન
ક્લેમ ભાગ્યે જ નહીં પાસ થાય : EPFO ઓફિસમાં પ્રોસેસ થતાં પહેલાં સભ્યોના ક્લેમનું ઓટોમેટેડ પ્રી-વેલિડેશન થશે. જો કોઈ ખામી કે વિસંગતતા હશે, તો તે અગાઉથી જ સામે આવી જશે અને સભ્યોને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે. આનાથી ક્લેમ રિજેક્શન ઘટશે અને પહેલીવારમાં જ ક્લેમ પાસ થવાનો દર વધશે.
કેટલી રકમ મળશે એડવાન્સ થશે જાણ : સભ્યો પીએફ ખાતામાંથી અલગ-અલગ કેટેગરી હેઠળ ઉપાડી શકાતી પાત્ર રકમ (Eligible Amount) વિશે જાણી શકશે, જેથી તેઓ યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકે.
પહેલાં કરતાં વધુ સુવિધા : પહેલાં સભ્યોને વિવિધ કેટેગરી હેઠળ કેટલી રકમ ઉપાડવા પાત્ર છે તેની સ્પષ્ટ માહિતી મળતી નહોતી. પરિણામે, મર્યાદા કરતાં વધુ રકમના ક્લેમ ઘણીવાર રિજેક્ટ થઈ જતા હતા.
૪. ઓટોમેટેડ ક્લેમ સેટલમેન્ટ
૫ લાખ સુધીના ક્લેમ ઓટો-સેટ : સભ્યોના એડવાન્સ ક્લેમ જે પૂરેપૂરા KYC લિંક્ડ અને વેલિડેટેડ છે, તેમાં રૂ. ૫ લાખ સુધીની રકમના મોટાભાગના ક્લેમ ઓટો-સેટલમેન્ટ મિકેનિઝમ દ્વારા પ્રોસેસ થશે.
હવે 5 લાખ સુધી ઉપાડ : અગાઉ એડવાન્સ ક્લેમ માટે ઓટો-સેટલમેન્ટની મર્યાદા માત્ર ₹૧ લાખ હતી, જે હવે વધારીને ₹૫ લાખ કરવામાં આવી છે.
૫. ક્લેમ પ્રોસેસિંગ દરમિયાન ઓનલાઈન ખુલાસો માંગવાની સુવિધા
ઓનલાઈન ક્વેરી અને રિઝોલ્યુશન: ક્લેમ પ્રોસેસિંગ દરમિયાન જો કોઈ વધારાની માહિતી કે સ્પષ્ટતાની જરૂર હોય, તો EPFO ઓફિસ સિસ્ટમ દ્વારા ઓનલાઈન ક્વેરી પૂછી શકશે. સભ્યો તેનો ઓનલાઈન જવાબ આપી શકશે, જેનાથી ઝડપી ઉકેલ આવશે, EPFO ઓફિસના ધક્કા બંધ થશે અને ક્લેમ રિજેક્ટ થવાની શક્યતા ઘટી જશે.
આ થયો સુધારો : પહેલાં સભ્યો પાસે ઓનલાઈન સ્પષ્ટતા મેળવવાની કે સબમિટ કરવાની કોઈ સુવિધા નહોતી.
પોર્ટબિલિટી અને પેન્સનર્સ માટેના મોટા લાભો
|કોઈપણ પીએફ ઓફિસથી મદદ :
|અગાઉ, સભ્યો પૂછપરછ અને સ્પષ્ટતા માટે માત્ર તે જ રીજીયોનલ પીએફ ઓફિસનો સંપર્ક કરી શકતા હતા જ્યાં તેમનું પીએફ ખાતું લિંક હોય. સેન્ટ્રલાઈઝ્ડ આઈટી સિસ્ટમના અમલીકરણ સાથે, સભ્યો હવે દેશની કોઈપણ પીએફ ઓફિસમાંથી સહાય અને સ્પષ્ટતા મેળવી શકે છે.
|EPS પેન્શનર્સ માટે સરળતા:
|EPS સ્કીમના પેન્શનરો કોઈપણ સેવા મેળવવા અથવા લાઈફ સર્ટિફિકેટ (હયાતીનો દાખલો) સબમિટ કરવા માટે દેશની કોઈપણ પીએફ ઓફિસનો સંપર્ક કરી શકશે.
|સેન્ટ્રલાઈઝ્ડ પેન્શન પેમેન્ટ સિસ્ટમ:
|કોઈપણ રીજીયોનલ ઓફિસમાં પ્રોસેસ થયેલ પેન્શન ક્લેમ ભારતભરમાં કોઈપણ બેંક ખાતા દ્વારા ચૂકવી શકાય તેવી કેન્દ્રીયકૃત વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે.
|હવે ફાયદો થશે :
|પહેલાં પેન્શનરો માત્ર તે જ બ્રાન્ચ ઓફિસ દ્વારા પેન્શન મેળવી શકતા હતા જ્યાં તેમનો પેન્શન પેમેન્ટ ઓર્ડર (PPO) લિંક હોય.
૬. સેન્ટ્રલાઈઝ્ડ અને ફાસ્ટ ક્લેમ ડિસ્બર્સમેન્ટ
સેટલમેન્ટના દિવસે જ ખાતામાં જમા : ક્લેમની ચૂકવણી સેન્ટ્રલાઈઝ્ડ પેમેન્ટ આર્કિટેક્ચર દ્વારા પ્રોસેસ થશે અને ઝડપી ઈલેક્ટ્રોનિક પેમેન્ટ ચેનલો દ્વારા રૂટ કરવામાં આવશે. જેથી સેટલમેન્ટના દિવસે જ ચૂકવણીની રકમ સભ્યોના બેંક ખાતામાં સુરક્ષિત અને સમયસર જમા થઈ જશે.
૭. ફાઈનલ ઓથોરાઈઝેશન સુધી વ્યાજની ગણતરી
વધારાના દિવસોનું વ્યાજ: સુધારેલી સિસ્ટમ હેઠળ, ફાઈનલ પીએફ સેટલમેન્ટમાં વ્યાજની ગણતરી હવે પેમેન્ટ ઓથોરાઈઝેશનની તારીખ સુધી કરવામાં આવશે.
હવે લાભ થશે: પહેલાં વ્યાજની ગણતરી માત્ર અગાઉના મહિનાના છેલ્લા દિવસ સુધી જ કરવામાં આવતી હતી. નવી વ્યવસ્થાથી સભ્યોને વચગાળાના સમયગાળા માટે વધારાના વ્યાજનો લાભ મળશે.
૮. કયા સંજોગોમાં તમે રૂપિયા ઉપાડી શકશો
|૧૩ ના બદલે માત્ર ૩ કેટેગરી: અગાઉના ૧૩ જટિલ આંશિક ઉપાડના નિયમોને વ્યવસ્થિત કરીને માત્ર ત્રણ સરળ કેટેગરીમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે:
|૧. આવશ્યક જરૂરિયાતો (જેમ કે બીમારી, શિક્ષણ અને લગ્ન)
|૨. મકાનની જરૂરિયાત (હાઉસિંગ નીડ્સ)
|૩. વિશેષ સંજોગો (સ્પેશિયલ કેસ)
આનાથી સભ્યો માટે ઉપાડની પ્રક્રિયા સમજવી એકદમ સરળ બનશે.
૭૫% સુધી ઉપાડની છૂટ : સભ્યો હવે તેમના કુલ પીએફ બેલેન્સના ૭૫% સુધીની રકમ ઉપાડી શકશે.
૯. નોકરી બદલાતા જ પીએફ ખાતું ઓટોમેટિક ટ્રાન્સફર
હવે તમને રાહત : નવી નોકરી જોઈન કરતી વખતે, સભ્યોએ આધાર લિંક્ડ UAN આધારિત પીએફ ખાતાના ટ્રાન્સફર માટે અલગથી અરજી સબમિટ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. પીએફ બેલેન્સ ટ્રાન્સફરના કેસ આપમેળે શરૂ થઈને સેટલ થઈ જશે.
અગાઉની સ્થિતિ : પહેલાં જ્યારે સભ્યો નોકરી બદલતા હતા, ત્યારે પીએફ એકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર કરવા માટે અગાઉના એમ્પ્લોયર, નવા એમ્પ્લોયર અને EPFO ઓફિસની મંજૂરીની જરૂર પડતી હતી. આ ઉપરાંત, સભ્યોએ સર્વિસ હિસ્ટ્રી ટ્રાન્સફર કરવા માટે અલગ ક્લેમ સબમિટ કરવો પડતો હતો.