/એસ્સેલ ગ્રુપના મોભી નંદ કિશોર ગોયનકાજી અનંત યાત્રાએ: મુંબઈમાં લીધા અંતિમ શ્વાસ, હરિયાણાના હિસારમાં થશે અંતિમ સંસ્કાર

Nandkishore Goenka Passes Away : પ્રખર સામાજિક કાર્યકર 96 વર્ષના શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજી હવે આપણી વચ્ચે રહ્યા નથી. સોમવારે બપોરે સાડા બાર વાગ્યે તેમણે મુંબઈ સ્થિત પોતાના નિવાસસ્થાને અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીના પાર્થિવ દેહને તેમના નિવાસસ્થાન એ-રોડ, વસંત સાગર, મરીન ડ્રાઈવ ખાતે અંતિમ દર્શન માટે રાખવામાં આવ્યો છે.
28 સપ્ટેમ્બર 1930ના રોજ જન્મેલા શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજી રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સમર્પિત સ્વયંસેવક હતા. સંઘમાં તેમણે ઘણી મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ નિભાવી હતી. કારોબારથી દૂર રહેનારા નંદકિશોર ગોયન્કાજી હંમેશા સામાજિક કાર્યો અને ગૌસેવામાં સમર્પિત રહ્યા હતા.
Today morning our beloved father Nand Kishore Goenka, breathed his last. Though all in family are saddened. My desire is to celebrate his 96 year's life, which was full of samaj seva, cow seva,and national service as RSS sayam sevak.
— Subhash Chandra (@subhashchandra) July 13, 2026
પ્રખર સમાજસેવકનું નિધન
જન્મ : 28 સપ્ટેમ્બર, 1930
સમાજ માટે નોંધપાત્ર યોગદાન
અંતિમ દર્શન અને અંતિમ સંસ્કાર
15 જુલાઈએ અંતિમ વિદાય
વૈશ્ય સમાજને એકજૂથ કરવા માટે તેમણે અથાગ પ્રયાસો કર્યા હતા. આ ઉપરાંત, અગ્રસેન વ્યાપારીઓના મહારાજા અગ્રસેનની રાજધાની અગ્રોહાના વિકાસમાં તેમણે મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી.
શ્રી નંદ કિશોર ગોયનકાજીનો પાર્થિવ દેહ મંગળવાર, તારીખ ૧૪ જુલાઈના રોજ સવારે ૭ વાગ્યે ચાર્ટર્ડ પ્લેન દ્વારા હરિયાણામાં તેમના પૈતૃક શહેર હિસાર લાવવામાં આવશે. તેમનો પાર્થિવ દેહ અંતિમ દર્શન માટે હિસાર સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાન ૧૬૬, ગોયનકા હાઉસ, કૃષ્ણા મંડી ખાતે રાખવામાં આવશે.
શ્રી નંદ કિશોર ગોયનકાજીના અંતિમ સંસ્કાર ૧૫ જુલાઈ એટલે કે બુધવારે સવારે ૧૧ વાગ્યે હરિયાણાના હિસારમાં થશે. તેમનો પાર્થિવ દેહ અગ્રોહા ધામના ગોયનકા ઉદ્યાનમાં પંચતત્વમાં વિલીન થશે. અગ્રોહા ધામમાં જ તેમના ધર્મપત્નીના પણ અંતિમ સંસ્કાર થયા હતા.
૧. પ્રારંભિક જીવન અને પૃષ્ઠભૂમિ
જન્મ: તેમનો જન્મ ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૧૯૩૦ના રોજ હરિયાણાના હિસાર જિલ્લાના અગ્રોહા નજીક એક પ્રતિષ્ઠિત પરિવારમાં થયો હતો.
પારિવારિક મોભો: તેઓ એસ્સેલ ગ્રુપ (Essel Group) અને ઝી મીડિયા (Zee Media) ના સ્થાપક અને ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાના પૂજ્ય પિતાશ્રી હતા.
૨. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) સાથે જોડાણ
૩. વ્યવસાયથી અંતર અને સામાજિક જીવન
એસ્સેલ ગ્રુપ દેશના સૌથી મોટા બિઝનેસ હાઉસમાં સ્થાન ધરાવતું હોવા છતાં, નંદ કિશોરજીએ પોતાને હંમેશા સક્રિય બિઝનેસ અને કોર્પોરેટ લાઈમલાઈટથી દૂર રાખ્યા હતા.
તેમનું મુખ્ય ધ્યાન અને જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય સામાજિક ઉત્થાન, શિક્ષણ અને ધાર્મિક કાર્યો તરફ જ રહ્યું હતું.
૪. અગ્રોહા ધામનો વિકાસ અને વૈશ્ય સમાજ
અગ્રોહા ધામનું નિર્માણ : મહારાજા અગ્રસેનની પવિત્ર ભૂમિ અગ્રોહા (હરિયાણા) ને એક ભવ્ય યાત્રાધામ અને સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર તરીકે વિકસાવવામાં તેમનું બહુમૂલ્ય યોગદાન હતું. અગ્રોહા ધામના વિકાસ પાછળ તેમનો મુખ્ય વિચાર વૈશ્ય સમાજને એક તાંતણે બાંધવાનો અને સમાજના ગરીબ વર્ગને મદદરૂપ થવાનો હતો.
સમાજ કલ્યાણ: સમગ્ર દેશમાં વૈશ્ય સમાજ અને અગ્રવાલ સમુદાયના સંગઠન, શિક્ષણ સંસ્થાઓ અને હોસ્પિટલોના નિર્માણમાં તેઓ હંમેશા અગ્રેસર રહેતા.
૫. ગૌસેવા પ્રત્યે સમર્પણ
તેઓ પરમ ગૌભક્ત હતા. હરિયાણા અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં આધુનિક ગૌશાળાઓના નિર્માણ, માંદી ગાયોની સારવાર અને ગૌવંશના સંવર્ધન માટે તેમણે પોતાના જીવનના અંતિમ વર્ષો સુધી કામ કર્યું હતું.