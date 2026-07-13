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એસ્સેલ ગ્રુપના મોભી નંદ કિશોર ગોયનકાજી અનંત યાત્રાએ: મુંબઈમાં લીધા અંતિમ શ્વાસ, હરિયાણાના હિસારમાં થશે અંતિમ સંસ્કાર

Nandkishore Goenka Passes Away : એસ્સેલ પરિવાર માટે આજે ભારે શોકની ઘડી આવી પડી છે. એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાના પિતા અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સમર્પિત સ્વયંસેવક શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજીનું ૯૬ વર્ષની વયે મુંબઈ ખાતે નિધન થયું છે. સામાજિક કાર્યો, વૈશ્ય સમાજની એકતા અને ગૌસેવામાં પોતાનું સમગ્ર જીવન સમર્પિત કરનારા ગોયનકાજીએ સોમવારે બપોરે ૧૨:૩૦ વાગ્યે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. તેમના પાર્થિવ દેહને મંગળવારે ચાર્ટર્ડ પ્લેન દ્વારા હરિયાણાના હિસાર લઈ જવામાં આવશે, જ્યાં બુધવારે અગ્રોહા ધામ ખાતે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 13, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:08 PM IST
એસ્સેલ ગ્રુપના મોભી નંદ કિશોર ગોયનકાજી અનંત યાત્રાએ: મુંબઈમાં લીધા અંતિમ શ્વાસ, હરિયાણાના હિસારમાં થશે અંતિમ સંસ્કાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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