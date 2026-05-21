/Esselgroup@100: જ્યારે સમયે કરી કદર, સમાજે આપ્યું સન્માન; ગૌરવની અનોખી ક્ષણો...

Esselgroup@100: 100 વર્ષના સફર દરમિયાન એસ્સેલ ગ્રુપે માત્ર વ્યવસાયમાં જ નહીં પરંતુ સામાજિક સેવામાં પણ પોતાનું આગવું સ્થાન બનાવ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો, મીડિયા માન્યતા અને શિક્ષણ અને સશક્તિકરણ જેવા સામાજિક કાર્ય દ્વારા, ગ્રુપે માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે એક મજબૂત છબી બનાવી છે.
Essel Groupની 100 વર્ષની સફર સાહસ-રોમાંચ અને ઉતાર-ચઢાવથી ભરેલી રહી છે. આ દરમિયાન ગ્રુપે પાંચ પડકારજનક તબક્કાઓ જોયા, પરંતુ ત્રણ મૂળભૂત સિદ્ધાંતો પર દરેક વખતે સાહસની સાથે ઉભરીને બાહર આવ્યું. ડો. સુભાષ ચંદ્રાના દાદા શ્રી જગન્નાથ ગોયનકાના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો- ડરશો નહીં, તમારા સંકલ્પથી ક્યારેય પાછળ હટશો નહીં, અને સત્યના માર્ગથી ક્યારેય ભટકો નહીં" - આખા ગ્રુપ માટે પ્રેરણાદાયક રહ્યા છે. એટલા માટે 100 વર્ષોની અનોખી સફર દરમિયાન એસ્સેલ ગ્રુપની સિદ્ધિઓએ બિઝનેસ જગત અને સમાજ બન્ને તરફથી પ્રશંસા મેળવી છે. બિઝનેસ ઉપરાંત ગ્રુપની માનવતાવાદી અને પરોપકારી કાર્યોની પણ ચર્ચા હંમેશા થતી રહી છે.
પુરસ્કારો અને સન્માન
બિઝનેસથી આગળનું વિચારવું...
Essel પરિવાર માને છે કે, જે લોકો પાસેથી મળે છે તે સમાજને પાછું આપવું જોઈએ. આ વિચારસરણીની સાથે જૂથ સામાજિક કાર્યો અને લોકોના વિકાસ માટે અનેક પહેલ કરે છે:
Ekal Movement
આ સંસ્થા ભારતના 50,000થી વધુ ગામડાઓમાં ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદો લોકોને શિક્ષણ અને સશક્તિકરણ પૂરું પાડવાનું કામ કરે છે.
Global Vipassana Foundation
આ સંસ્થા લોકોને માનસિક અને ભાવનાત્મક તણાવ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. તે ગૌતમ બુદ્ધ દ્વારા શીખવવામાં આવેલી વિપશ્યના ધ્યાનની પ્રથા પર આધારિત છે.
Taleem Research Foundation
આ સંસ્થા લોકોને ઉચ્ચ શિક્ષણ અને સંશોધન માટે તકો પ્રદાન કરે છે, જેનાથી રોજગાર અને આવક વધારવામાં મદદ મળે છે.
DSE Foundation
આ સંસ્થા સમાજના વિકાસ અને લોકોના કલ્યાણ માટે વિવિધ કામ કરે છે.