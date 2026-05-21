/બુલંદીની દાસ્તાન: એમ જ કોઈ નથી બની જતું નંબર-1, Essel ગ્રુપે જ્યારે સેટ કર્યા માર્કેટના નવા ટ્રેન્ડ

Essel Group 100 Years: ભારતના કોર્પોરેટ ઇતિહાસમાં કેટલાક એવા નામ છે જેમણે માત્ર વ્યવસાય જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ઉદ્યોગોની દિશા પણ બદલી નાખી. એસ્સેલ ગ્રુપ તે પસંદગીના જૂથોમાંથી એક છે. 1926માં હરિયાણામાં શરૂ થયેલી આ યાત્રાને હવે 100 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, અને આ સમય દરમિયાન જૂથે ભારતીય બજારમાં નવા વલણો સ્થાપિત કરનારા ઘણા પગલાં લીધા છે.
Esselgroup@100: બરાબર 100 વર્ષ પહેલાં જે બીજ રોપવામાં આવ્યું હતું, તે આજે એક વિશાળ વટવૃક્ષ બની ચૂક્યું છે. આ વાર્તા છે એક એવા સમૂહની, જે માત્ર દેશમાં પહેલી પ્રાઇવેટ ન્યૂઝ ચેનલ જ નથી લાવ્યો, પરંતુ અનેક ક્ષેત્રોમાં લીડર બનીને ઉભરી આવ્યો છે. આ એસ્સેલ સમૂહ (Essel Group)ની 100 વર્ષની ગૌરવશાળી યાત્રા છે. વર્ષ 1926માં શ્રી જગન્નાથ ગોયન્કાએ હરિયાણામાં પહેલું કદમ મૂક્યું હતું, ત્યારબાદ ક્યારેય પાછું વળીને જોયું નથી. રસ્તામાં મુશ્કેલીઓ આવી, પણ તે તેમના ઉત્સાહને ડગાવી શકી નહીં. હિસારથી દિલ્હી આવીને આ સમૂહ આખી દુનિયામાં છવાઈ ગયો. 2026માં ઉજવાઈ રહેલા શતાબ્દી મહોત્સવ વચ્ચે, ચાલો જાણીએ કે એસ્સેલ ગ્રુપ કયા-કયા પ્રમુખ ક્ષેત્રોમાં લીડર રહ્યું છે.
એસ્સેલ ગ્રુપની પ્રમુખ સિદ્ધિઓ
1. ભારતીય સેનાને પ્રોસેસ્ડ અનાજ (Processed Grain) સપ્લાય કરનારી ભારતની પહેલી કંપની.
2. પ્રોસેસ્ડ અનાજના સંગ્રહ માટે વપરાતા HDPE (હાઈ ડેન્સિટી પોલીઈથાઈલીન)નું નિર્માણ કરનારી ભારતની પહેલી કંપની.
3. દુનિયાની સૌથી મોટી લેમિનેટેડ ટ્યુબ્સ ઉત્પાદક કંપની.
4. ભારતનો સૌથી મોટો એમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક અને એશિયાનો સૌથી મોટો થીમ વોટર પાર્ક (એસેલવર્લ્ડ / વોટર કિંગડમ).
5. ભારતની પહેલી અને સૌથી મોટી ખાનગી સેટેલાઇટ ટેલિવિઝન કંપની- વર્ષ 1992માં ભારતના પહેલા હિન્દી એન્ટરટેઈનમેન્ટ ચેનલ તરીકે Zee TVની શરૂઆત થઈ.
6. ભારતની સૌથી મોટી મલ્ટી સિસ્ટમ ઓપરેટર્સ (MSO) કંપની.
7. વર્ષ 1995માં ભારતની 24 કલાકની પહેલી પ્રાઇવેટ ન્યૂઝ ચેનલ (Zee News) લોન્ચ થઈ.
8. ભારતનો પહેલો લોટરી વ્યવસાય- વર્ષ 2001માં પ્લેવિન (Playwin) લોટરીએ ભારતમાં પહેલીવાર ઓનલાઈન ટિકિટ વેચાણની શરૂઆત કરી.
9. ભારતની પહેલી કિંમતી ધાતુઓની રિફાઇનરી- 2001માં શિરપુર રિફાઇનરી તરીકે ભારતની પહેલી અને એશિયાની સૌથી મોટી ગોલ્ડ રિફાઇનરીની શરૂઆત થઈ.
10. ભારતનું સૌથી મોટું પ્રી-સ્કૂલ નેટવર્ક Kidzee વર્ષ 2003માં લોન્ચ થયું.
11. ભારતની પહેલી અને સૌથી મોટી DTH કંપની ડીશ ટીવી (Dish TV) વર્ષ 2004માં લોન્ચ થઈ.
12. ભારતની ટોચની 10 ઇન્ફ્રા કંપનીઓમાંથી એક.