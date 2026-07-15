Essel Groupની મોટી જાહેરાત: અગ્રોહામાં ₹100 કરોડના ખર્ચે સ્થપાશે 'શ્રી નંદ કિશોર ગોયેન્કા યુનિવર્સિટી'

Essel Group: એસેલ ગ્રુપ (Essel Group)ના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ શિક્ષણ ક્ષેત્રે એક મોટી અને ઐતિહાસિક જાહેરાત કરી છે. હરિયાણાના ઐતિહાસિક અને પવિત્ર ધામ અગ્રોહા ખાતે એક ભવ્ય અને અત્યાધુનિક યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરવામાં આવશે. આ શૈક્ષણિક સંકુલનું નિર્માણ સ્વર્ગસ્થ શ્રી નંદ કિશોર ગોયેન્કાની સ્મૃતિમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે. ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાની આ જાહેરાત બાદ સમગ્ર પંથકમાં ખુશીનો માહોલ છે અને તેને શિક્ષણ ક્ષેત્રે એક મોટું સીમાચિહ્ન માનવામાં આવી રહ્યું છે. શ્રી નંદ કિશોર ગોયેન્કાજીની સ્મૃતિમાં આ જાહેરાતથી હિસારમાં શિક્ષણક્ષેત્રે મોટો બદલાવ આવશે.
32 એકરનું વિશાળ કેમ્પસ અને ₹100 કરોડનું રોકાણ કરાશે આ પ્રોજેક્ટમાં. મળતી માહિતી મુજબ, આ પ્રસ્તાવિત યુનિવર્સિટી માત્ર શૈક્ષણિક કેન્દ્ર નહીં, પરંતુ આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ એક મોડલ કેમ્પસ બનશે. આ યુનિવર્સિટી અગ્રોહામાં 32 એકર જેટલી વિશાળ જમીન પર આકાર લેશે. રાજ્યસભાના ભૂતપૂર્વ સાંસદ ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અમે ચારેય ભાઈઓએ સામૂહિક રીતે નિર્ણય લીધો છે. યુવાનોને વધુ સારું શિક્ષણ અને રોજગારની તકો અહીં મળશે. યુનિવર્સિટી અગ્રોહામાં આશરે ₹100 કરોડના ખર્ચે 32 એકરના પ્લોટ પર બનાવવામાં આવશે.
ડો. સુભાષચંન્દ્રાએ શું કરી મોટી જાહેરાત
ગોએન્કા ઉદ્યાનમાં મુખાગ્નિ આપ્યા બાદ ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ તેમના પિતાને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ અને ભાવનાત્મક જાહેરાત કરી હતી. તેમણે તેમના પિતાના યોગદાન અને સ્મૃતિને હંમેશા જીવંત રાખવાનો સંકલ્પ લીધો હતો.
આ સંકલ્પને પૂર્ણ કરવા માટે, ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ ₹100 કરોડના અંદાજિત ખર્ચે 32 એકરના પ્લોટ પર 'શ્રી નંદ કિશોર ગોએન્કા યુનિવર્સિટી'ની સ્થાપનાની જાહેરાત કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમના પિતાનો વારસો ટકી રહે તે માટે, યુનિવર્સિટી 'સમાજ સેવા અને સમાજને પાછું આપવા' પર કેન્દ્રિત એક વિશિષ્ટ અભ્યાસક્રમ શરૂ કરશે.
ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ કહ્યું, "અમારું આખું પરિવાર ભાગ્યશાળી છે કે આવા ઉમદા આત્માના ઘરે અમે જન્મ લીધો છે. અગ્રોહા માત્ર અગ્રસેન, અગ્રવાલ અને વૈશ્ય સમુદાયો માટે એક પવિત્ર ભૂમિ નથી, પરંતુ તે દેશ અને વિશ્વ માટે પ્રેરણાનો સ્ત્રોત પણ રહ્યું છે.
આ ઉદ્યોગપતિઓનો પ્રદેશ છે, અમે ચાર ભાઈઓએ ગોએન્કા-જીના નામ પર એક યુનિવર્સિટી સ્થાપવાનું નક્કી કર્યું. અમે આ પ્રોજેક્ટ માટે આંત્રપ્રેન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા (અમદાવાદ) સાથે કરાર કર્યો છે.
આ યુનિવર્સિટી આશરે ₹100 કરોડના ખર્ચે 32 એકર પરિવારની માલિકીની જમીન પર બનાવવામાં આવશે. વધુમાં, ગોએન્કા-જીના વારસાને આગળ વધારવા માટે સંસ્થા 'સમાજ સેવા અને સમાજને પાછું આપવા' માટે સમર્પિત અભ્યાસક્રમ ઓફર કરશે.
શિક્ષણ અને રોજગારીને મળશે વેગ
આ યુનિવર્સિટીની સ્થાપનાથી સ્થાનિક અને આસપાસના વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે ઘરઆંગણે જ શ્રેષ્ઠ તકો ઉપલબ્ધ થશે. અત્યાધુનિક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને વૈશ્વિક સ્તરના અભ્યાસક્રમોને કારણે આ વિસ્તાર એજ્યુકેશન હબ તરીકે ઉભરી આવશે, જેનાથી પરોક્ષ રીતે રોજગારીની નવી તકો પણ સર્જાશે. આ જાહેરાત સાથે જ ડો. સુભાષ ચંન્દ્રાએ સ્વર્ગસ્થ પિતાએ દિવ્ય શ્રદ્ધાંજલી અર્પી છે.
શિક્ષણ ક્ષેત્રે એસ્સેલ ગ્રૂપના આ પ્રદાનને મુખ્યત્વે બે મોટા નામથી ઓળખવામાં આવે છે:
'અગ્રોહા ધામ' નો ઇતિહાસ
મહારાજા અગ્રસેને પોતાની રાજધાની બનાવેલી અગ્રોહા પ્રાચીન સમયથી વેપાર અને સમૃદ્ધિનું કેન્દ્ર રહી છે. 1194 ADમાં મુહમ્મદ ઘોરીના આક્રમણ બાદ 'અગ્રોહા ધામ' વિરાન થઈ ગયું. ત્યારબાદ 1907 માં તેના પુનર્નિર્માણ અને વિકાસ માટેના પ્રયાસો શરૂ થયા હતા. સંત બ્રહ્માનંદ બ્રહ્મચારી 1907 માં અગ્રોહા આવ્યા અને અગ્રવાલ સમુદાયને પ્રેરણા આપીને 1908 માં 'અગ્રવાલ દરબાર' ની સ્થાપના કરી. બાદમાં ૧૯૭૬ માં અખિલ ભારતીય અગ્રવાલ પ્રતિનિધિ પરિષદમાં અગ્રોહાના પુનરુત્થાન માટેનો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો.
180 ફૂટ ઉંચુ મંદિરોનું નિર્માણ
મંદિરના સંકુલની અંદરનું મુખ્ય આકર્ષણ 'ત્રિકુટા મંદિર' છે, જે દેવી મહાલક્ષ્મી, માતા સરસ્વતી અને મહારાજા અગ્રસેનને સમર્પિત છે. મુખ્ય મંદિર, 180 ફૂટ ઉંચુ છે જેમાં દેવી મહાલક્ષ્મીની મૂર્તિ છે. વધુમાં, અહીં વૈષ્ણોદેવીની ગુફા અને શિવ મંદિરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.
શક્તિ સરોવર
સંકુલની મધ્યમાં વિશાળ 'શક્તિ સરોવર' આવેલું છે, જેની વચ્ચે એક ઝાંખી છે જે સમુદ્ર મંથન દર્શાવે છે.
દિલ્હીથી આશરે 190 કિમી દૂર
આ ઐતિહાસિક શહેરમાં સામાજિક સેવા પહેલને પણ સક્રિયપણે પ્રોત્સાહન અપાયું છે. એક પ્રાચીન ગૌશાળા અને મહારાજા અગ્રસેન મેડિકલ કોલેજ અને સંશોધન કેન્દ્ર અહીં છે; બાદમાં તબીબી સંશોધન અને શિક્ષણ માટે એક અગ્રણી કેન્દ્ર તરીકે વિકસાવવામાં આવ્યું છે. અગ્રોહા ધામ રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીથી આશરે 190 કિમી દૂર આવેલું છે.