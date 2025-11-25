Ethiopia volcanic eruption: ઈથિયોપિયામાં જ્વાળામુખી ફાટ્યો, રાખનું તોતિંગ વાદળું ભારત પહોંચ્યું, ગુજરાત સહિત આ રાજ્યો પર જોખમ
ઇથોપિયાના આફાર વિસ્તારમાં સ્થિત હેયલી ગુબ્બી (Hayli Gubbi) જ્વાળામુખી 23 નવેમ્બર, 2025ના રોજ પ્રથમ વખત 12,000 વર્ષો પછી ફાટ્યું હતું. આ ફાટણીથી મોટા પ્રમાણમાં રાખનું મેઘ લાલ સમુદ્ર પાર થઈને અરબીયન ઉપદ્વીપ તરફ ફેલાયું છે, જેનાથી વિમાન માર્ગો પર અસર પડી છે. નીચે વિગતો આપી છે.જ્વાળામુખીની અસરથી અસરગ્રસ્ત દેશો અને વિમાન સેવાઓ:આ ફાટણીથી ઉડ્ડયન માર્ગોમાં વિઘ્ન પડ્યા છે, કારણ કે જ્વાળામુખીની રાખ વિમાનના એન્જિનને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. અસરગ્રસ્ત મુખ્ય દેશો અને વિસ્તારો:યેમન અને ઓમાન: રાખનું મેઘ લાલ સમુદ્ર પાર આ દેશો તરફ ફેલાયું છે, જેનાથી ત્યાંના વિમાન માર્ગો બંધ થયા છે.
Ethiopia volcanic eruption Several Indian Flights Cancelled: ઈથિયોપિયાના હેલી ગુબ્બી જ્વાળામુખીથી નીકળેલી ભારે રાખે સોમવાર રાતે ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારત સુધી પહોંચીને અનેક રાજ્યોમાં આકાશને ધૂંધળું કરી નાખ્યું છે. હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સના રિપોર્ટ મુજબ 10000 વર્ષ બાદ થયેલા આ દુર્લભ વિસ્ફોટની રાખ રાજસ્થાન, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી-એનસીઆર અને પંજાબ સુધી પહોંચી છે જેનાથી ફ્લાઈટ સેવાઓ ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થઈ છે. સોમવારે સાંજે લગભગ 6.30 કલાકે રાખનો વિશાળ ગોળો ભારતીય સીમામાં દાખલ થયો. આ વાદળા જેવો ગોળો 10-15 કિમીની ઊંચાઈ પર 100-120 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપથી આગળ વધતો હતો. ઊંચાઈ પર હોવાના કારણે ભલે જમીન પર પ્રદૂષણની અસર ઓછી જોવા મળી રહી છે પરંતુ એર ટ્રાફિક પર તેની મોટી અસર પડી ગઈ.
ફ્લાઈટ્સ રદ, અનેક ફ્લાઈટ ડાયવર્ટ, એર ટ્રાફિક પર મોટી અસર
રાખના વાદળા ભારતીય હવાઈ વિસ્તારમાં આવ્યા બાદ તરત ઈન્ડિગોએ ઓછામાં ઓછી 6 ફ્લાઈટ રદ કરી. એ જ રીતે અક્સા એરે જેદ્દાહ, કુવૈત, અને અબુધાબી માટે 24 અને 25 નવેમ્બરની સેવાઓને સ્થગિત કરી. અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઈટ્સને પાકિસ્તાનના એરસ્પેસમાં ડાયવર્ટ કરાઈ પરંતુ ભારતીય એરલાઈન્સ તે રૂટનો ઉપયોગ કરી શકતી નથી જેનાથી વિલંબ અને કેન્સલેશન વધ્યા છે. DGCA તત્કાળ ASHTAM એલર્ટ જાહેર કરતા તમામ એરલાઈન્સને રાખવાળા વિસ્તારોથી બચવા અને જરૂરી વોલ્કેનિક એશ પ્રોટોકોલ અપનાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. આ સાથે જ તમામ એરપોર્ટ્સને કહ્યું છે કે જો રનવે પર રાખ જામના સંકેત મળે તો તરત નિરીક્ષણ કરવું અને જરૂર પડે તો ઓપરેશન રોકી દેવું.
કઈ ફ્લાઈટ્સને અસર
સાઉદી અરેબિયા (જેદ્દા): અક્સા એર અને અન્ય વિમાન કંપનીઓએ જેદ્દાહ જવાની ફ્લાઇટ્સ 24-25 નવેમ્બર માટે રદ્દ કરી છે.
યુએઈ (અબુધાબી, દુબઈ): ઇન્ડિગો અને અક્સા એરની કન્નુર-અબુધાબી ફ્લાઇટ અમદાવાદ તરફ વાળવાઈ ગઈ છે; દુબઈ માટે પણ ચેતવણી જારી.
કુવૈત: અક્સા એરે કુવૈત જવાની ફ્લાઇટ્સ રદ્દ કરી છે.
ભારત (ખાસ કરીને પશ્ચિમ અને ઉત્તર પશ્ચિમ): DGCAએ એડવાઈઝરી જારી કરી છે. રાખ રાજસ્થાનથી પ્રવેશીને ઉત્તર-પૂર્વ તરફ જઈ રહી છે, જેનાથી દિલ્હી, અમદાવાદ જેવા વિસ્તારોમાં વિમાનો વાઈઝ કરવામાં આવી રહ્યા છે. ઇન્ડિગો, KLM અને અક્સા એરની કેટલીક ફ્લાઇટ્સ રદ્દ અથવા વાઈઝ કરવામાં આવી છે. ભારતીય વિમાન કંપનીઓએ મુસાફરોને ફ્લાઇટ સ્ટેટસ તપાસવાની સલાહ આપી છે. આ સિવાય, યુરોપ અને આફ્રિકાના કેટલાક માર્ગો પર પણ ચેતવણીઓ જારી છે.
IMD ના મહાનિદેશક એમ મહાપાત્રા કહ્યું કે રાખનો ગોળો ઊંચાઈ પર છે આથી જમીન પર વધુ અસર પડશે નહીં, જો કે આકાશ ધૂંધળું જરૂર જોવા મળી શકે છે. આમ છતાં વિશેષજ્ઞ ચેતવણી આપી રહ્યા છે કે દિલ્હી એનસીઆરમાં પહેલેથી જ AQI ખુબ ખરાબથી ગંભીર સ્થિતિ તરફ વધી રહ્યો છે. સોમવારે સાંજે 4 વાગે દિલ્હીનો AQI 382, નોઈડામાં 397 અને ગાઝિયાબાદ 396 નોંધાયો. એનવાયરોકેટલિસ્ટ્સના સુનિલ દહીયાએ કહ્યું કે જ્વાળામુખીની રાખમાં સુક્ષ્મ કણ, સલ્ફર ડાયોક્સાઈડ અને નાના પથ્થરો તથા ગ્લાસના કણ હોય છે. જે એર ક્વોલિટીને થોડી વધુ ખરાબ કરી શકે છે.
જ્વાળામુખી વિશે 10 મુદ્દા:સ્થાન:
- હેયલી ગુબ્બી જ્વાળામુખી ઇથોપિયાના આફાર વિસ્તારમાં, એર્ટા આલે (Erta Ale) જ્વાળામુખીથી લગભગ 15 કિમી દૂર, ડાનાકિલ ડિપ્રેશનમાં આવેલું છે. આ વિસ્તાર વિશ્વના સૌથી ગરમ અને જ્વાળામુખીય સક્રિય વિસ્તારોમાંથી એક છે.
- ફાટણીનો સમય: 23 નવેમ્બર, 2025ના સવારે આશરે 8:30 UTCએ ફાટણી શરૂ થઈ, જે હોલોસીન કાળ (12,000 વર્ષ)માં આ જ્વાળામુખીની પ્રથમ નોંધાયેલી ફાટણી છે.
- ફાટણીનો પ્રકાર: વિસ્ફોટક (explosive) ફાટણી, જેમાં મોટા પ્રમાણમાં રાખ, ધુમાડો અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ નીકળ્યું. રાખનું મેઘ 14-15 કિમી ઊંચાઈ સુધી પહોંચ્યું.
- ઉચ્ચતા: જ્વાળામુખીની ઊંચાઈ આશરે 600 મીટર છે, અને તે બેઝાલ્ટિક શીલ્ડ જ્વાળામુખીની જેમ છે, જે એર્ટા આલે રેન્જનો ભાગ છે.
- ઇતિહાસ: આ જ્વાળામુખી અગાઉ ક્યારેય સક્રિય નથી નોંધાયું, પરંતુ આફાર વિસ્તારમાં જ્વાળામુખીય પ્રવૃત્તિ સામાન્ય છે. નજીકનું એર્ટા આલે 1967થી સતત સક્રિય છે અને તેના પોતાના લાવા તળાવ છે.
- પર્યાવરણીય અસર: ફાટણીથી મોટા પ્રમાણમાં SO2 (સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ) નીકળ્યું, જે વાતાવરણમાં વિષાક્તતા વધારી શકે છે. રાખનું મેઘ વરસાદને અસર કરી શકે છે અને સ્થાનિક વાતાવરણને ગરમ કરે છે.
- સ્થાનિક અસર: ફાટણીથી તાત્કાલિક માનવીય નુકસાનના અહેવાલ નથી, કારણ કે વિસ્તાર રચનાત્મક છે. પરંતુ તાપમાન અને વાયુ પ્રદૂષણ વધ્યું છે.
- આંતરરાષ્ટ્રીય નિરીક્ષણ: ટુલુઝ વોલ્કેનિક એશ એડવાઈઝરી સેન્ટર (VAAC)એ વિમાનો માટે ચેતવણી જારી કરી છે. સેટેલાઇટ ઇમેજીઝથી રાખનું મેઘ ટ્રેક કરવામાં આવી રહ્યું છે.
- ભૂગર્ભીય કારણ: આ ફાટણી આફાર રિફ્ટ (Afar Rift)માં થઈ, જે આફ્રિકા મહાદ્વીપના તૂટવાનું કેન્દ્ર છે. તળાવની ગતિવિધિથી મૌલિક ખડકો ઉપર આવ્યા.
- ભવિષ્યની સંભાવના: ફાટણી હજુ ચાલુ છે, અને વધુ રાખ નીકળી શકે છે. વૈજ્ઞાનિકો તેને નજીકથી નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે, પરંતુ તાત્કાલિક વધુ વિસ્ફોટની આશંકા ઓછી છે.
