27 દેશો અને 22 ટ્રિલિયન ડોલરની તાકત, યુરોપની 'પાવર લેડી' દિલ્હીમાં હાજર... એવું શું ખાસ છે કે ટ્રમ્પ અને જિનપિંગ બંને છે હેરાન?
India-EU Trade Deal: ભારત સૌથી મોટા કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવા જઈ રહ્યું છે. ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે મધર ઓફ પર ડીલ પર સાઈન થવાની છે. આ વેપાર કરારથી ભારત યુરોપિયન દેશોમાં વેપારને ઝડપી બનાવશે. જેના કારણે ભારત વધારે માલની સપ્લાય કરી શકશે.
India-EU Trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેનો વેપાર કરાર અટકી ગયો છે, પરંતુ વેપાર યુદ્ધ વચ્ચે, ભારત સૌથી મોટા કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવા જઈ રહ્યું છે. ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે "બધા કરારોની માતા" પર હસ્તાક્ષર થવાના છે. આ કરાર ભારત અને યુરોપિયન દેશો વચ્ચે વેપારને સરળ અને ઝડપી બનાવશે.
એવું માનવામાં આવે છે કે પ્રજાસત્તાક દિવસની પરેડમાં મુખ્ય મહેમાનો રહેલા બે ટોચના EU નેતાઓ 27 જાન્યુઆરીએ ભારત અને EU વચ્ચે FTA પર હસ્તાક્ષર કરી શકે છે. યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયન અને યુરોપિયન કાઉન્સિલના પ્રમુખ એન્ટોનિયો કોસ્ટા ભારતમાં છે.
ભારતમાં શક્તિશાળી મહિલા ઉર્સુલા વોન ડેર લેયન
જ્યારે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગ્રીનલેન્ડને લેવાનો આગ્રહ કર્યો, ત્યારે સમગ્ર યુરોપિયન યુનિયન એક થયું. ઉર્સુલા વોન ડેર લેયનએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે ગ્રીનલેન્ડ વેચાણ માટે નથી. ઉર્સુલા વોન ડેર લેયનએ ટ્રમ્પની ધમકીઓનો યોગ્ય જવાબ આપ્યો. યુરોપિયન યુનિયનના કડક વલણથી ટ્રમ્પને ગ્રીનલેન્ડ પરનો પોતાનો નિર્ણય પાછો ખેંચવાની ફરજ પડી. જો યુરોપ આ 'કિલ સ્વિચ' દબાવશે, તો સમગ્ર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દારૂગોળા વિના હચમચી જશે. ટ્રમ્પ સામે EUનું સૌથી શક્તિશાળી 'શસ્ત્ર'.
યુરોપિયન યુનિયન કેટલું શક્તિશાળી છે?
આ પહેલી વાર છે જ્યારે યુરોપિયન યુનિયનનું ટોચનું નેતૃત્વ પ્રજાસત્તાક દિવસ માટે મુખ્ય મહેમાન તરીકે ભારતમાં એકત્ર થયું છે. યુરોપિયન યુનિયન, 27 દેશોનું જૂથ, કુલ વસ્તી 450 મિલિયન છે અને કુલ GDP આશરે $22.52 ટ્રિલિયન છે. તેની તાકાતનો અંદાજ એ હકીકત પરથી લગાવી શકાય છે કે ટ્રમ્પને પણ પાછળ હટવું પડ્યું.
EU દેશો સામૂહિક રીતે વાર્ષિક $279 બિલિયન એકલા લશ્કરી ખર્ચ પર ખર્ચ કરે છે, જે રશિયાના લશ્કરી બજેટ કરતાં બમણા છે. યુરોપિયન દેશોને NATOનો સામૂહિક ટેકો છે, જેમાં બ્રિટન, ફ્રાન્સ અને જર્મની જેવા દેશોનો સમાવેશ થાય છે. હવે, આ શક્તિશાળી સંઘ ભારત સાથે મુક્ત વેપાર કરાર કરવા જઈ રહ્યું છે.
ભારત-EU ટ્રેડ અમેરિકા અને ચીન માટે પડકાર
દાવોસમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ દરમિયાન, EU ચીફ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેને ભારત-EU વેપાર કરારને સૌથી મોટો સોદો ગણાવ્યો અને કહ્યું કે તે શક્ય તેટલી વહેલી તકે પૂર્ણ થશે. ભારત અને યુરોપ વચ્ચેનો આ ફ્રી વેપાર કરાર બંને માટે 2 અબજ લોકોનું મોટું બજાર ખોલશે.
નિકાસમાં વધારો થવાથી યુએસ ટેરિફની અસર ઓછી થશે. ભારત અને EU વચ્ચે મુક્ત વેપાર ભારતને 27 દેશોના બજારોમાં પ્રવેશ આપશે. કોઈપણ ટેરિફ અથવા પ્રતિબંધ વિના આયાત અને નિકાસ શક્ય બનશે. એ નોંધવું જોઈએ કે નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં, EU સાથે ભારતનો દ્વિપક્ષીય વેપાર આશરે $136.53 બિલિયન હતો, જેમાંથી નિકાસ $75.85 બિલિયન અને આયાત $60.68 બિલિયન હતી.
યુએસ અને ચીન બંને માટે બોધપાઠ
ભારત અને EU વચ્ચે FTA પર હસ્તાક્ષર કરવાથી યુએસ અને ચીન બંનેનું વર્ચસ્વ ઘટશે. યુએસ ટેરિફ સાથે તેની નિકાસને લક્ષ્ય બનાવીને ભારતના અર્થતંત્રને પ્રભાવિત કરવા માંગે છે. જો કે, EU સાથેના કરારથી યુએસ ટેરિફની અસર ઓછી થશે.
આ દરમિયાન, ચીન ભારતની સપ્લાય ચેઇનને વિક્ષેપિત કરવા માટે ઇચ્છા મુજબ પ્રતિબંધોનો ઉપયોગ કરે છે. ભારત અને EU વચ્ચે વધતા વેપાર સંબંધો આ દેશો પર ભારતની નિર્ભરતા ઘટાડશે. ભારતના દ્રષ્ટિકોણથી, ટૂંકા ગાળામાં વાસ્તવિક આવકમાં $5.16 બિલિયન સુધીનો ફાયદો થઈ શકે છે, જ્યારે લાંબા ગાળે, ભારતની નિકાસમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી શકે છે.
ભારતના વસ્ત્રો, કાપડ, રત્નો અને ઝવેરાત, ઓટોમોબાઇલ્સ અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનો ક્ષેત્રોને નોંધપાત્ર ફાયદો થઈ શકે છે. આ FTA ઔદ્યોગિક મશીનરી, વીજ ઉત્પાદન સાધનો, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મશીનરી, રસાયણો, પ્લાસ્ટિક ઉત્પાદનો અને સૌર પેનલ્સની કિંમત ઘટાડશે. આ FTA EU સાથે વેપાર થતા 90% થી વધુ માલ પરના ટેરિફ ઘટાડશે અથવા દૂર કરશે, જેના કારણે કિંમતોમાં ઘટાડો થશે.
