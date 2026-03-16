'બધાને માફ કરતા, માફી માંગતા જાઓ' હરીશ રાણાની ભાવુક વિદાયનો Video, આગળ શું પ્રક્રિયા એ પણ જાણો

Harish Rana Viral Video: સુપ્રીમ કોર્ટે હરીશ રાણાને ઈચ્છામૃત્યુની મંજૂરી આપી છે. દેશમાં પહેલીવાર આ પ્રકારનો કિસ્સો જોવા મળ્યો છે. તેમને જ્યારે એમ્સમાં લઈ જવામાં આવ્યાં તે પહેલાનો એક વીડિયો હાલ ખુબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે જે આંખમાં પાણી લાવી દેશે. આ ઉપરાંત અત્યાર સુધી શું પ્રક્રિયા થઈ અને હવે શું પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે એ પણ જાણો. 

Written By Viral Raval |Last Updated: Mar 16, 2026, 02:16 PM IST
  • સુપ્રીમ કોર્ટે મંજૂર કરી ઈચ્છામૃત્યુની અરજી, કહ્યું-સન્માનજનક રીતે પ્રક્રિયા પૂરી કરવામાં આવે
  • હરીશ રાણાને એમ્સમાં શિફ્ટ કરાયા તે પહેલાનો એક વીડિયો થયો વાયરલ
  • તેમને ભાવુક વિદાય આપતા વીડિયોથી સોશિયલ મીડિયા ગમગીન
     

છેલ્લા 13 વર્ષથી અત્યંત દર્દનાક અવસ્થામાં જીવતા હરીશ રાણાનો કિસ્સો ભારતના ઈતિહાસના ચોપડે નોંધાઈ ગયો છે કારણ કે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ મુજબ દયામૃત્યુની અરજી પર કોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો કે એમ્સમાં સન્માનજનક રીતે તેમના જીવનને અંતિમ તબક્કાની ચિકિત્સા પ્રક્રિયા પૂરી કરવામાં આવે. જ્યારે કોઈ ગંભીર અને અસાધ્ય બીમારી સામે દર્દી ઝઝૂમતો હોય ત્યારે તેને અસહ્ય પીડામાંથી રાહત આપવા માટે તેને અપાયેલી લાઈફસપોર્ટ સિસ્ટમ પાછી ખેંચવામાં આવે છે જેને ઈચ્છામૃત્યુની સ્થિતિ કહી શકાય. હવે હરીશ રાણાની લાઈફ સપોર્ટ સિસ્ટમ હટાવી લેવાઈ છે. તેની દુનિયાથી વિદાય થવાની તૈયારી થઈ રહી છે. આ સંલગ્ન એક એવો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે કે જોઈને કાળજું ચિરાઈ જાય. જેમાં તેને દુનિયામાંથી વિદાય કરવાની તૈયારીઓ જોવા મળી રહી છે. 

પેસિવ યુથેનેશિયાની પ્રક્રિયા ચાલુ
હરીશ રાણાને ઘરેથી દિલ્હી એમ્સમાં શિફ્ટ કરાયા છે. અહીં ડોક્ટરોની એક વિશેષ ટીમ સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ મુજબ નિષ્ક્રિય દયામૃત્યુ (Passive Euthanasia) ની પ્રક્રિયાને આગળ વધારી રહી છે. હરીશ છેલ્લા લગભગ 13 વર્ષથી બેડ પરર અચેત અવસ્થામાં છે અને ડોક્ટરોના જણાવ્યાં મુજબ તેમના સાજા થવાની સંભાવના બચી નહતી. આ સ્થિતિને જોતા સુપ્રીમ કોર્ટે એમ્સના મેડિકલ રિપોર્ટના આધારે ઈચ્છામૃત્યુની અરજી પર ચુકાદો આપ્યો.

શું છે આ પેસિવ યુથેનેશિયા
પેસિવ યુથેનેશિયા એ ઈચ્છામૃત્યુની એક એવી સ્થિતિ છે જેમાં જ્યારે કોઈ ગંભીર અને અસાધ્ય બીમારી સામે ઝઝૂમી રહેલી વ્યક્તિને અસહ્ય પીડાથી રાહત આપવા માટે લાઈફ સપોર્ટ સિસ્ટમ પાછી ખેંચવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે તેને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. સક્રિય અને નિષ્ક્રિય. પેસિવ યુથેનેશિયામાં દર્દીની સારવાર કે લાઈફ સપોર્ટને ધીરે ધીરે હટાવવામાં આવે છે અને તેને કુદરતી રીતે જીવનની અંતિમ અવસ્થા સુધી જવા દેવાય છે. 

હરીશનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ
હરીશ રાણાનો એક 22 સેકન્ડનો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં ખુબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેણે લોકોને આંખોમાં પાણી લાવી દીધા છે. વીડિયોમાં હરીશ રાણા બેડ પર સૂતેલા છે અને તેમની નજર સતત ઉપર નીચે થઈ રહી છે. તેમની આંખોમાં ઉદાસી સ્પષ્ટ છલકાય છે. પરંતુ ચહેરા પર એક અજીબ શાંતિ પણ જોવા મળે છે. 

— Ankur Shukla (@AnkurSh50380788) March 15, 2026

'બધાને માફ કરતા, બધાની માફી માંગતા જાઓ' 
કિલ્પમાં એક મહિલા તેમના માથે ચંદનનો ટીકો કરે છે. તે પળે હરીશના ચહેરા પર વર્ષોની પીડા છલકે છે. મહિલા હરીશના માથે હાથ ફેરવીને કહે છે કે બધાને માફ કરી...બધાની માફી માંગતા હવે જાઓ. આ દ્રશ્યએ સોશિયલ મીડિયાને ભાવુક કરી દીધુ. બ્રહ્મકુમારી આશ્રમના એક બહેને જણાવ્યું કે કેટલીક બહેનો શનિવારે હરીશ રાણાના ઘરે ગઈ હતી. ત્યાં તેમણે હરીશને તિલક લગાવીને પરમાત્મા તરફથી આશીર્વાદ આપીને વિદાય કર્યા. સ્થાનિક લોકો અને પરિચિતોએ હરીશના પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરતા આ સમયે હિંમત આપવાની અપીલ કરી છે. 

અત્યાર સુધી શું પ્રક્રિયા થઈ
રવિવારે હરીશ રાણાને લગાવેલા લાઈફ સપોર્ટ સિસ્ટમની સફાઈ કરવામાં આવી. હવે સોમવારે કમિટીની બેઠક થશે અને તેમાં નિર્ણય લેવાશે કે આગળ શું કરવું. એમ્સના પેલિએટિવ કેરના એક્સપર્ટ પેનલેસ પ્રોસેસ અપનાવશે. ડો. સીમા મિશ્રાના નેતૃત્વમાં બનેલી કમિટીમાં સમગ્ર પ્રોસિસથી કામ થઈ રહ્યું છે. એમ્સ તરફથી અધિકૃત નિવેદનમાં ફક્ત એટલું કહેવાયું કે એમ્સ સુપ્રીમ કોર્ટના  આદેશનું પાલન કરે છે. 

આગળ શું  થશે
એનબીટીના અહેવાલમાં સૂત્રોને ટાંકીને કહેવાયું છે કે આ પ્રકારના મામલાઓમાં ધ્યાન રાખવામાં આવે છે કે કઈ રીતે સપોર્ટ સિસ્ટમના કારણે દર્દી જીવિત છે. ગાઈડલાઈન મુજબ ધીરે ધીરે તેના સપોર્ટ સિસ્ટમ હટાવવામાં આવે છે. પછી ભલે તે વેન્ટિલેશન હોય કે પછી ન્યૂટ્રિશિયન. હરીશને વેન્ટિલેટર નથી લાગેલું પરંતુ ન્યૂટ્રિશન સપોર્ટ છે. તેમને યુરિન માટે કેથેટર પણ લગાવવામાં આવ્યું હતું જે હજુ પણ છે. એક એક્સપર્ટે જણાવ્યું કે કેથેટર તરત હટાવી શકાય નહીં. તેનાથી પેઈન થાય છે. તેને મેનેજ કરવું એક પડકાર છે. જો કે એમ્સના એક્સપર્ટ આ પડકારમાં પણ પેનલેસ પ્રોસિજર અપનાવવામાં સક્ષમ છે. 

  • - એમ્સના ડોક્ટરોએ પેનલેસ નિષ્ક્રિયા દયામૃત્યુની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે. 
  • એમ્સનું કહેવું છે કે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ મુજબ પ્રક્રિયા થઈ રહી છે. 
  • 11 માર્ચના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે હરીશને નિષ્ક્રિય દયામૃત્યુની મંજૂરી આપી હતી. 

શું થયું હતું હરીશ સાથે?
13 વર્ષ પહેલા હરીશ પંજાબ યુનિવર્સિટી ચંડીગઢમાં અભ્યાસ દરમિયાન હોસ્ટેલના ચોથા માળેથી પડવાના કારણે ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. ત્યારબાદ કોમામાં સરી પડ્યા હતા. ત્યારથી તે કોમામાં છે. આટલા વર્ષો સુધી માતા પિતા દેખભાળ કરતા હતા. પરંતુ હવે વૃદધ થયેલા માતાપિતા પોતાના બાળકનું દર્દ સહન કરી શકતા નથી. 11મી માર્ચે સુપ્રીમ કોર્ટે નિષ્ક્રિય દયામૃત્યુની મંજૂરી આપી હતી. શુક્રવારે એમ્સે આંકોએેસ્થીસિયા અને પેલિએટિવ કેરના વિશેષજ્ઞના નેતૃત્વમાં ડોક્ટરોની એક કમિટી બનાવી. ત્યારબાદ શનિવારે હરીશને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા એમ્સમાં લાવવામાં આવ્યા. જ્યાં તેમને એમ્સના કેન્સર સેન્ટરના પેલિએટિવ કેર વોર્ડમાં દાખલ કરાયા. એમ્સ દ્વારા  બનાવેલી કમિટીના નેતૃત્વમાં તેમનું પેલિએટિવ કેર તૈયાર થઈ રહ્યું છે. જેથી કરીને પેનલેસ રીતે નિષ્ક્રિય ઈચ્છામૃત્યુની પ્રક્રિયા થઈ શકે. 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

