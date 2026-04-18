Explainer: લોકસભામાં ભલે બિલ પાસ ન થયું, છતાં 2029મા લાગૂ થઈ શકે છે મહિલા અનામત, જાણો કાયદાકીય વિકલ્પ
Women Reservation Bill: શુક્રવારે સંસદમાં સરકાર પાસે બે-તૃતીયાંશ બહુમતી ન હોવાને કારણે 131મો બંધારણીય ખરડો પસાર થઈ શક્યો નહીં. તેવામાં મહિલાઓને લોકસભા અને વિધાનસભામાં 33 ટકા અનામત આપવાનો મુદ્દો લટકી ગયો છે. તેવામાં આવો જાણીએ સરકાર પાસે હજુ ક્યા વિકલ્પ છે, જેના દ્વારા 2029ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા 33 ટકા મહિલા અનામત લાગૂ કરી શકાય છે.
- 2029મા લાગૂ થઈ શકે છે મહિલા અનામત
- સરકાર પાસે હજુ ખુલ્લા છે આ વિકલ્પ
- પરિસીમન વગર લાગૂ થઈ શકે છે મહિલા અનામત
સંસદમાં શુક્રવારે 131મો બંધારણીય ખરડો બે/તૃતીયાંશ બહુમતી ન મળતા ભલે પડી ગયો, પરંતુ તેનાથી મહિલા અનામતની મૂળ યોજના ખતમ થઈ નથી. 2023મા પસાર મૂળ કાયદો (નારિ શક્તિ વંદન અધિનિયમ) હજુ પણ પ્રભાવી છે અને 2029મા તેને લાગૂ થવાની સંભાવનાઓ યથાવત છે.
તમને જણાવી દઈએ કે સરકારે 131મો સંશોધન ખરડો અનામતને સરળ બનાવવા માટે રજૂ કર્યો હતો. તેનો ઉદ્દેશ્ય 2011ની જનગણનાના આધાર પર લોકસભાની સીટોને વધારી 816 કરવાનો હતો. તે નિષ્ફળ જવાથી માત્ર હાલ સીટોની સંખ્યા વધારવાની સરકારી ફોર્મ્યુલા અટકી ગઈ છે, પરંતુ મહિલા અનામતનો મુખ્ય જનાદેશ હજુ પણ સુરક્ષિત છે.
કઈ રીતે 2029મા લાગૂ થઈ શકે અનામત?
મૂળ કાયદો (આર્ટિકલ 334A) હેઠળ અનામત લાગૂ કરવા માટે બે શરતો પૂરી કરવી જરૂરી છે. 2023મા કાયદો બન્યા બાદ એક નવી વસ્તી ગણતરી થવી જોઈએ, જે અત્યારે પ્રગતિ પર છે. વસ્તી ગણતરીના આંકડાના આધાર પર ચૂંટણી ક્ષેત્રોનું પરિસીમન થવું જોઈએ. જો વસ્તી ગણતરી અને પરિસીમનની પ્રક્રિયા 2029ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા પૂર્ણ થઈ જાય છે તો અનામત લાગૂ કરવામાં કોઈ કાયદાકીય સમસ્યા રહેશે નહીં.
વિકલ્પ શું છે?
સરકારની પાસે હજુ બે વૈકલ્પિક રસ્તા છે. સરકાર આર્ટિકલ 334A માં સંશોધન કરી અનામતમાંથી પરિસીમનની શરતને અલગ કરી શકે છે. તેનાથી વર્તમાન 543 સીટો પર 33% કોટા લાગૂ કરી શકાશે. આર્ટિકલ 82નો ઉપયોગ કરતા 2026 બાદ પરિસીમન પર લાગેલો બંધારણીય પ્રતિબંધ હટી જશે, જેનાથી સીટોના સમાયોજનનો માર્ગ મોકળો થઈ શકે છે.
સરકારની પાસે હજુ છે તક
સંસદમાં પરિસીમન અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો સાથે જોડાયેલા બે અન્ય બિલ હજુ પેન્ડિંગ છે. સરકારે તેને પરત લીધા નથી, જેનો મતલબ છે કે આ લોકસભાના કાર્યકાળ દરમિયાન કોઈપણ સમયે તેને ફરી ચર્ચા માટે લાવી શકાય છે. તેનાથી પરિસીમન પંચની રચનાનો વિકલ્પ ખુલ્લો છે.
ટેક્નિકલ પડકાર
ભલે ટેક્નિકલ રૂપથી રસ્તો ખુલો હોય, પરંતુ આ માર્ગ એટલો સરળ નથી. લોકસભાની 550 સીટોની વર્તમાન મર્યાદાને વધારવા માટે સરકારે ફરીથી બે-તૃતીયાંશ બહુમત સંસદમાં મેળવવો પડશે, જે એક મોટો પડકાર છે. જનસંખ્યાના આધાર પર સીટોનું પુનર્ગઠન રાજકીય રૂપથી સંવેદનશીલ મુદ્દો છે. ઉત્તર અને દક્ષિણ ભારત રાજ્યો વચ્ચે પ્રતિનિધિત્વને લઈને વિવાદ વધી શકે છે. જો સરકાર સીટોની સંખ્યા વધાર્યા વગર માત્ર ચૂંટણી ક્ષેત્રોની સરહદો ફરી નક્કી કરે છે તો વિપક્ષી દળોની સાથે સામાન્ય સહમતિ બનવાની આશા વધુ છે.
