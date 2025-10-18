Prev
Next

દરેક ઇંચ બ્રહ્મોસની રેન્જમાં, રક્ષામંત્રીએ દેશના દુશ્મનોને આપી કડક ચેતવણી, જાણો

Rajnath Singh Warning: રક્ષા પ્રધાન રાજનાથ સિંહે પાકિસ્તાનને કડક ચેતવણી આપતા કહ્યું કે ભારતના પાડોશી દેશનો દરેક ઇંચ બ્રહ્મોસ મિસાઇલોની રેન્જમાં છે. બ્રહ્મોસ મિસાઇલ એક સુપરસોનિક ક્રુઝ મિસાઇલ છે જેને જમીન અને હવા બંને જગ્યાએથી છોડી શકાય છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 18, 2025, 10:18 PM IST

Trending Photos

દરેક ઇંચ બ્રહ્મોસની રેન્જમાં, રક્ષામંત્રીએ દેશના દુશ્મનોને આપી કડક ચેતવણી, જાણો

Rajnath Singh Warning: કેન્દ્રીય સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે શનિવારે પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઓપરેશન સિંદૂર અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે ભારતની લશ્કરી શક્તિ હવે એવા તબક્કે પહોંચી ગઈ છે, જ્યાં વિજય એક આદત બની ગઈ છે. 

લખનૌમાં એક સભાને સંબોધતા રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે, ઓપરેશન સિંદૂરથી સાબિત થયું છે કે વિજય હવે આપણા માટે નાની ઘટના નથી. વિજય આપણા માટે આદત બની ગયો છે. ભારતીય સશસ્ત્ર દળોની ચોકસાઈ અને તૈયારીની પ્રશંસા કરતા રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે ભારતના વિરોધીઓ હવે દેશની મિસાઇલ ક્ષમતાઓથી બચી શકશે નહીં.

Add Zee News as a Preferred Source

હવે બ્રહ્મોસથી બચી શકશે નહીં

રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે, દેશને વિશ્વાસ છે કે આપણા વિરોધીઓ હવે બ્રહ્મોસથી બચી શકશે નહીં. પાકિસ્તાનનો દરેક ઇંચ હવે આપણી બ્રહ્મોસ મિસાઇલની પહોંચમાં છે. તેમણે પાકિસ્તાનને એક કડક સંદેશ આપતા કહ્યું કે ઓપરેશન સિંદૂરની ઘટનાઓ ભારતની ક્ષમતાઓનો માત્ર એક નાનો નમૂનો છે. 

ભારતે પાકિસ્તાનને જન્મ આપ્યો છે

સંરક્ષણ મંત્રીએ કહ્યું કે ઓપરેશન સિંદૂરમાં જે બન્યું તે ફક્ત એક ટ્રેલર હતું. તેમણે કહ્યું કે, ટ્રેલરથી જ પાકિસ્તાનને અહેસાસ થયો કે જો ભારતે પાકિસ્તાનને જન્મ આપ્યો છે, તો મારે તેમને કહેવાની જરૂર નથી કે તેઓ બીજું શું કરી શકે છે.

બ્રહ્મોસ મિસાઇલની પહેલી બેચ મોકલવામાં આવી

સંરક્ષણ મંત્રી અને ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે લખનૌના બ્રહ્મોસ એરોસ્પેસ સેન્ટર ખાતે ઉત્પાદિત બ્રહ્મોસ મિસાઇલોના પ્રથમ બેચને લીલી ઝંડી બતાવી. બ્રહ્મોસ એરોસ્પેસ સુપરસોનિક ક્રુઝ મિસાઇલ સિસ્ટમનું નિર્માતા છે. 

 

‘ऑपरेशन सिंदूर’ ब्रह्मोस का सिर्फ़ ट्रेलर भर था। पाकिस्तान की एक-एक इंच ज़मीन ब्रह्मोस की पहुँच में… pic.twitter.com/D6c0KtBIg0

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 18, 2025

રાજનાથ સિંહે જણાવ્યું કે બ્રહ્મોસ ટીમે માત્ર એક મહિનામાં બે દેશો સાથે આશરે 4,000 કરોડ રૂપિયાના કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, આગામી વર્ષોમાં, આપણે અન્ય દેશોના નિષ્ણાતો લખનૌ આવતા જોઈશું, જે આ શહેરને જ્ઞાન કેન્દ્ર અને સંરક્ષણ ટેકનોલોજીમાં અગ્રેસર બનાવશે. આગામી નાણાકીય વર્ષથી, બ્રહ્મોસના લખનૌ યુનિટનું ટર્નઓવર આશરે 3,000 કરોડ  રૂપિયા થશે અને GST કલેક્શન પ્રતિ વર્ષ 5,000 કરોડ રૂપિયા થશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Rajnath Singh Warningpakistanindiarajnath singhmissileLucknowOperation SindoorNew IndiaGujarati News

Trending news