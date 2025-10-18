દરેક ઇંચ બ્રહ્મોસની રેન્જમાં, રક્ષામંત્રીએ દેશના દુશ્મનોને આપી કડક ચેતવણી, જાણો
Rajnath Singh Warning: રક્ષા પ્રધાન રાજનાથ સિંહે પાકિસ્તાનને કડક ચેતવણી આપતા કહ્યું કે ભારતના પાડોશી દેશનો દરેક ઇંચ બ્રહ્મોસ મિસાઇલોની રેન્જમાં છે. બ્રહ્મોસ મિસાઇલ એક સુપરસોનિક ક્રુઝ મિસાઇલ છે જેને જમીન અને હવા બંને જગ્યાએથી છોડી શકાય છે.
Rajnath Singh Warning: કેન્દ્રીય સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે શનિવારે પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઓપરેશન સિંદૂર અંગે એક મોટું નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે ભારતની લશ્કરી શક્તિ હવે એવા તબક્કે પહોંચી ગઈ છે, જ્યાં વિજય એક આદત બની ગઈ છે.
લખનૌમાં એક સભાને સંબોધતા રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે, ઓપરેશન સિંદૂરથી સાબિત થયું છે કે વિજય હવે આપણા માટે નાની ઘટના નથી. વિજય આપણા માટે આદત બની ગયો છે. ભારતીય સશસ્ત્ર દળોની ચોકસાઈ અને તૈયારીની પ્રશંસા કરતા રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે ભારતના વિરોધીઓ હવે દેશની મિસાઇલ ક્ષમતાઓથી બચી શકશે નહીં.
હવે બ્રહ્મોસથી બચી શકશે નહીં
રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે, દેશને વિશ્વાસ છે કે આપણા વિરોધીઓ હવે બ્રહ્મોસથી બચી શકશે નહીં. પાકિસ્તાનનો દરેક ઇંચ હવે આપણી બ્રહ્મોસ મિસાઇલની પહોંચમાં છે. તેમણે પાકિસ્તાનને એક કડક સંદેશ આપતા કહ્યું કે ઓપરેશન સિંદૂરની ઘટનાઓ ભારતની ક્ષમતાઓનો માત્ર એક નાનો નમૂનો છે.
ભારતે પાકિસ્તાનને જન્મ આપ્યો છે
સંરક્ષણ મંત્રીએ કહ્યું કે ઓપરેશન સિંદૂરમાં જે બન્યું તે ફક્ત એક ટ્રેલર હતું. તેમણે કહ્યું કે, ટ્રેલરથી જ પાકિસ્તાનને અહેસાસ થયો કે જો ભારતે પાકિસ્તાનને જન્મ આપ્યો છે, તો મારે તેમને કહેવાની જરૂર નથી કે તેઓ બીજું શું કરી શકે છે.
બ્રહ્મોસ મિસાઇલની પહેલી બેચ મોકલવામાં આવી
સંરક્ષણ મંત્રી અને ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે લખનૌના બ્રહ્મોસ એરોસ્પેસ સેન્ટર ખાતે ઉત્પાદિત બ્રહ્મોસ મિસાઇલોના પ્રથમ બેચને લીલી ઝંડી બતાવી. બ્રહ્મોસ એરોસ્પેસ સુપરસોનિક ક્રુઝ મિસાઇલ સિસ્ટમનું નિર્માતા છે.
રાજનાથ સિંહે જણાવ્યું કે બ્રહ્મોસ ટીમે માત્ર એક મહિનામાં બે દેશો સાથે આશરે 4,000 કરોડ રૂપિયાના કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, આગામી વર્ષોમાં, આપણે અન્ય દેશોના નિષ્ણાતો લખનૌ આવતા જોઈશું, જે આ શહેરને જ્ઞાન કેન્દ્ર અને સંરક્ષણ ટેકનોલોજીમાં અગ્રેસર બનાવશે. આગામી નાણાકીય વર્ષથી, બ્રહ્મોસના લખનૌ યુનિટનું ટર્નઓવર આશરે 3,000 કરોડ રૂપિયા થશે અને GST કલેક્શન પ્રતિ વર્ષ 5,000 કરોડ રૂપિયા થશે.
