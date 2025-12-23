Prev
આખરે ચર્ચામાં કેમ છે ભાજપ નેતાના 63 વર્ષની વયે 'સીક્રેટ' લગ્ન, કોંગ્રેસી છે 18 વર્ષ નાની દુલ્હન

Deepak Joshi wedding: દીપક જોશી, મધ્યપ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી કૈલાશ જોશીના પુત્ર છે અને પોતે પણ ત્રણ વખત ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે.

Dec 23, 2025

Deepak Joshi wedding: મધ્યપ્રદેશ ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓમાં સામેલ દીપક જોશીએ 63 વર્ષની ઉંમરે બીજા લગ્ન કર્યા છે. તેમણે કોંગ્રેસના પૂર્વ સચિવ પલ્લવી સક્સેના સાથે સાત ફેરા લીધા છે. જોશીએ અત્યંત ગુપ્ત રીતે આ લગ્ન કર્યા હતા, જોકે હવે તેમના લગ્નની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ ગઈ છે.

અહેવાલો અનુસાર આ લગ્ન 4 ડિસેમ્બરના રોજ ભોપાલના આર્ય સમાજ મંદિરમાં થયા હતા. ત્યારબાદ લગ્નની વિધિઓ ઘરે જ સંપન્ન કરવામાં આવી હતી, જેમાં માત્ર નજીકના મિત્રો અને સંબંધીઓ જ હાજર રહ્યા હતા. વાયરલ થયેલી તસવીરોમાં એકમાં દીપક જોશી પલ્લવીની માંગમાં સિંદૂર ભરતા દેખાય છે, જ્યારે બીજી તસવીર હલ્દીની વિધિની છે, જેમાં બન્ને જણાં દેખાઈ રહ્યા છે.

અન્ય બે મહિલાઓના દાવાએ સર્જ્યો વિવાદ 
પૂર્વ મંત્રી દીપક જોશીના આ બીજા લગ્ન છે. તેમની પ્રથમ પત્નીનું કોરોના કાળ દરમિયાન અવસાન થયું હતું. બીજી તરફ, પલ્લવીના પણ આ બીજા લગ્ન છે અને તેમને એક પુત્ર પણ છે જે ગુજરાતમાં અભ્યાસ કરે છે. જોકે, આ લગ્ન બાદ નવો વિવાદ ઉભો થયો છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ, અન્ય બે મહિલાઓએ દીપક જોશીની પત્ની હોવાનો દાવો કર્યો છે. એક મહિલાએ તો ત્યાં સુધી દાવો કર્યો કે તેણે વર્ષ 2016માં જ દીપક જોશી સાથે લગ્ન કરી લીધા હતા. એવું પણ કહેવાય છે કે 6 ડિસેમ્બરના રોજ તે મહિલાએ દીપક જોશીના ઘરે પહોંચીને હોબાળો મચાવ્યો હતો.

દીપક જોશી ત્રણ વખત રહી ચૂક્યા છે ધારાસભ્ય
દીપક જોશી મધ્યપ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી કૈલાશ જોશીના પુત્ર છે. પોતે ત્રણ વખત ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે. તેમણે શિવરાજ સિંહ ચૌહાણની સરકારમાં કેબિનેટ મંત્રી તરીકે પણ સેવા આપી હતી. 2013માં, તેમણે મધ્યપ્રદેશમાં શાળા, ઉચ્ચ શિક્ષણ અને કૌશલ્ય વિકાસ વિભાગો સંભાળ્યા હતા. દીપક જોશીને મધ્યપ્રદેશ ભાજપના સૌથી અગ્રણી નેતાઓમાંના એક માનવામાં આવે છે. તેમણે સૌપ્રથમ 2003માં ભાજપની ટિકિટ પર બાગલીથી ચૂંટણી લડી હતી અને વિધાનસભામાં પોતાની બેઠક મેળવી હતી. ત્યારબાદ તેમણે 2008 અને 2013માં હાટપીપલિયા બેઠક પરથી સતત વિધાનસભા ચૂંટણી જીતી હતી. જોકે, 2018માં તેમને કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મનોજ ચૌધરી સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

જ્યારે ભાજપ છોડી કોંગ્રેસમાં ગયા હતા
દીપક જોશી વર્ષો સુધી ભાજપ સાથે જોડાયેલા રહ્યા, પરંતુ 2023માં તેમણે પક્ષ પર ઉપેક્ષાનો આરોપ લગાવીને રાજીનામું આપ્યું હતું. તેઓ હાટપિપલ્યા બેઠક પરથી ટિકિટ ઈચ્છતા હતા, પરંતુ ભાજપે કોંગ્રેસમાંથી આવેલા મનોજ ચૌધરીને ટિકિટ આપી હતી. આથી તેઓ કોંગ્રેસમાં જોડાયા અને ખાતેગાંવ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડ્યા, જેમાં તેમની હાર થઈ. જોકે, થોડા સમય બાદ તેઓ ફરી ભાજપમાં પરત ફર્યા હતા.

Deepak Joshi weddingPallavi SaxenaBJP leader secret marriageKailash Joshi sonMP Politics newsDeepak Joshi second marriage controversyHatpiplya MLAMadhya Pradesh political news

