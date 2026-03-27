Petrol-Diesel Rate: એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં 10 રૂપિયાનો તોતિંગ ઘટાડો, શું ઘટશે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ? જાણો જવાબ
Petrol-Diesel Rate: કેન્દ્ર સરકારે આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં ભારે ઘટાડો કર્યો જેના પગલે એવો પણ સવાલ થઈ રહ્યો છે કે શું પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો થશે? કારણ કે સામાન્ય રીતે એક્સાઈસ ડ્યૂટીમાં ઘટાડો થાય તો ભાવ ઘટતા હોય છે. જાણો સરકારે શું જવાબ આપ્યો.
- સરકારે પેટ્રોલ-ડીઝલ પર એક્સાઈસ ડ્યૂટીમાં 10 ટકાનો ઘટાડો કર્યો.
- ડીઝલ પર તો શૂન્ય થઈ ગઈ, આ પગલાંની અસર પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ પર પડશે?
- આજે પેટ્રોલ-ડીઝલના શું ભાવ છે એ પણ જાણો.
મિડલ ઈસ્ટમાં ફાટી નીકળેલા યુદ્ધ પગલે અનેક દેશોમાં એનર્જી સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે. ફિલિપાઈન્સમાં તો ઉર્જા કટોકટી પણ જાહેર થઈ ગઈ છે. ભારતમાં પણ અનેક જગ્યાએ રાંધણ ગેસના બાટલા, પેટ્રોલ ડીઝલ માટે લાંબી લાઈનો જોવા મળી. પીએમ મોદીએ પણ તાજેતરમાં પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું હતું કે દેશે કોરોના જેવા પડકારો માટે તૈયારી રાખવી પડશે. ત્યારે આજે કેન્દ્ર સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલને લઈને એક મોટો નિર્ણય લીધો.
એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં કર્યો ઘટાડો
ભારત સરકારે પેટ્રોલ પર સ્પેશિયલ એડિશનલ એક્સાઈઝ ડ્યૂટી ઘટાડીને 3 રૂપિયા કરી નાખી જે પહેલા 13 રૂપિયા હતી. એટલે કે એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં 10 રૂપિયાનો ઘટાડો થયો. જ્યારે ડીઝલ પર જે 10 રૂપિયા એક્સાઈઝ ડ્યૂટી હતી તેને ઝીરો કરી નાખી. એટલે કે હવે ડીઝલ પર કોઈ એક્સાઈઝ ડ્યૂટી નહીં. ત્યારે સવાલ એ થાય કે શું આ પગલાંની અસર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર જોવા મળશે ખરી?
પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ઘટશે?
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ સામાન્ય રીતે એવું જોવા મળતું હોય છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર જ્યારે એક્સાઈઝ ડ્યૂટી ઘટે ત્યારે ઓઈલ કંપનીઓ લોકોને રાહત આપવા માટે ફ્યૂલના ભાવમાં કાપ મૂકે છે. પરંતુ આ વખતે જોઈએ તો સ્થિતિ અલગ છે. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ સરકારી અધિકારીનું કહેવું છે કે ઓઈલ કંપનીઓને રાહત આપવામાં આવી છે કારણ કે મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવના કારણે ક્રૂડ ઓઈલનો સપ્લાય જે ખોરવાયો છે અને ખર્ચામાં વધારો થયો છે ત્યારે આવી સ્થિતિમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ ન વધે એટલે એટલે એક્સાઈઝ ડ્યૂટી ઘટાડવામાં આવી છે.
એટલે એવું કહી શકાય કે એક્સાઈઝ ડ્યૂટી ઘટવા છતાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર જોવા ન મળી શકે. જો કે સામાન્ય માણસો માટે રાહતની વાત એ કહી શકાય કે ઓઈલ કંપનીઓ આવા ભયંકર સંકટ વચ્ચે પણ પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારશે નહીં.
ઓઈલ એક્સપોર્ટ પર ડ્યૂટી વધી
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણના જણાવ્યાં મુજબ વેસ્ટ એશિયા સંકટ જોતા ઘરેલુ વપરાશ માટે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર કેન્દ્રીય એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં 10 ટકાનો ઘટાડો કરાયો છે. તેનાથી ગ્રાહકોને ભાવમાં વધારાથી સુરક્ષા મળશે. તેમણે કહ્યું કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ હંમેશા એ સુનિશ્ચિત કર્યું છે કે નાગરિકોને જરૂરી સામાનની આપૂર્તિ અને ભાવમાં થનારા ઉતાર ચડાવથી બચાવવામાં આવે. સીતારમણે વધુમાં કહ્યું કે ડીઝલની નિકાસ પર પ્રતિ લિટર 21.5 રૂપિયા અને ATF પર પ્રતિ લિટર 29.5 રૂપિયા ડ્યૂટી લગાવવામાં આવી છે. તેનાથી ઘરેલુ વપરાશ માટે આ ઉત્પાદનોની પૂરતી ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત થઈ શકશે. આ અંગે સંસદને જાણકારી આપવામાં આવી છે.
શું કહ્યું સરકારે
પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપસિંહ પુરીએ કહ્યું કે છેલ્લા એક મહિનામાં વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ આકાશે આંબી રહ્યા છે. લગભગ 70 ડોલર પ્રતિ બેરલથી વધીને લગભગ 122 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયા. પરિણામ સ્વરૂપે દુનિયાભરના ગ્રાહકો માટે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધી ગયા છે. દક્ષિણ પૂર્વ એશિયાઈ દેશોમાં ભાવમાં લગભગ 30 ટકાથી 50 ટકા વધારો થયો છે. ઉત્તર અમેરિકી દેશોમાં 30 ટકા, યુરોપમાં 20 ટકા અને આફ્રીકી દેશોમાં 50 ટકા સુધીનો વધારો થયો છે.
તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર પાસે બે વિકલ્પ હતા કે કાં તો ભારતના નાગરિકો માટે ભાવ વધારવામાં આવે જે રીતે અન્ય દેશોએ કર્યું છે અથવા તો તેનો બોજો સરકાર ઉઠાવે. જેથી કરીને ભારતીય નાગરિકો વૈશ્વિક બજારની અસ્થિરતાથી સુરક્ષિત રહી શકે. સરકારે આ ભારે બોજો પોતાના પર ઉઠાવ્યો છે.
આજે શું છે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ
આજે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ જોઈએ તો સવારે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલ 107.10 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યું. જ્યારે WTI ક્રૂડ 93.73 ડોલર પ્રતિ બેરલ આસપાસ છે. આજના પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ જોઈએ તો ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ જેમ કે ઈન્ડિયન ઓઈલ, ભારત પેટ્રોલિયમ, HPCL વગેરેએ ભાવમાં કોઈ વધારો કર્યો નથી. અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો છૂટક ભાવ 94..47 રૂપિયા પ્રતિ લિટર જ્યારે ડીઝલ 90.14 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.
