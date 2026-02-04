Prev
Exclusive: કોરિયન ગેમ કેટલી ખતરનાક? કેવી રીતે બચાવશો તમારા બાળકોનો જીવ, એક્સપર્ટે શું આપી સલાહ?

Online Games: ગાઝિયાબાદમાં ત્રણ સગીર બહેનોએ બાલ્કનીમાંથી કૂદીને આત્મહત્યા કરી, આ સાથે જ ભોપાલમાં પણ એક 14 વર્ષના છોકરાએ ઘરે ફાંસી લગાવી આત્મહત્યા કરી લીધી. બાળકોની આત્મહત્યા પાછળ ઓનલાઈન ગેમ મુખ્ય કારણ છે. તમારા બાળકોને કેવી રીતે સુરક્ષિત રાખવા તે વિશે મનોચિકિત્સક શું કહે છે, ચાલો તેના વિશે વિગતવાર જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 04, 2026, 06:45 PM IST

Online Games: ગાઝિયાબાદમાં બુધવારે વહેલી સવારે નવમા માળના ફ્લેટની બાલ્કનીમાંથી કથિતરીકે કૂદવાથી ત્રણ સગીર બહેનોના મોત થયા છે. મોતના આ કેસમાં એક ઓનલાઈન કોરિયન ગેમનું નામ સામે આવી રહ્યું છે. પોલીસ ઓનલાઈન ગેમની ભૂમિકાની તપાસ કરી રહી છે, જેના તેઓ કથિત રીતે વ્યસની હતા. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, ત્રણેય કોરિયન "લવ ખેલ" રમતી હતી. તેવી જ રીતે ભોપાલમાં એક સગીર વિદ્યાર્થીએ ફાંસી લગાવીને આત્મહત્યા કરી લીધી હતી, તેના મોતમાં પણ ગેમનો જ એંગલ સામે આવ્યો છે.

કોવિડ મહામારી દરમિયાન સગીર યુવતીઓ બની ગઈ હતી વ્યસની
ત્રણ સગીરોના પિતાએ જણાવ્યું કે, છોકરીઓ આ રમત છોડવા માંગતી ન હતી. તેમણે કહ્યું કે, "તેઓએ મને કહ્યું હતું, 'પપ્પા, અમે કોરિયન ભાષા છોડી શકીએ નહીં. કોરિયન ભાષા અમારી જિંદગી છે. કોરિયન ભાષા અમારા માટે બધું જ છે. તમે અમને તેનાથી અલગ કરી શકતા નથી. અમે અમારી જાન આપી દેઈશું.' તેમણે જણાવ્યું કે, મેં હમણાં જ સુસાઇડ નોટ જોઈ છે. તે ખૂબ જ દુઃખદ છે. હું બધા માતાપિતાને અપીલ કરું છું કે તેઓ સાવચેત રહે અને ખાતરી કરે કે તેમના બાળકો આ ગેમ પ્રત્યે એટલા આકર્ષિત ન થાય."

ત્રણેય છોકરીઓ કોરિયન સંસ્કૃતિથી પ્રભાવિત હતી
ડીસીપી ટ્રાન્સ-હિંડન, નિમિષ પાટીલે જણાવ્યું કે, તેમને એક સુસાઇડ નોટ મળી છે જેમાં કોઈ ચોક્કસ એપનું નામ નથી, પરંતુ તે સ્પષ્ટ છે કે ત્રણેય છોકરીઓ કોરિયન સંસ્કૃતિથી પ્રભાવિત હતી. પોલીસે જણાવ્યું કે, કોવિડ-19 દરમિયાન છોકરીઓ શાળાએ ગઈ ન હતી અને ઘણીવાર સાથે આ ગેમ રમતી હતી. ગેમ પર તેમની વધતી જતી નિર્ભરતા પરિવાર માટે ચિંતાનું કારણ બની ગઈ હતી. પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળે છે કે, માતાપિતા છોકરીઓના સતત ગેમ રમવા સામે વાંધો ઉઠાવી રહ્યા હતા.

પીટીઆઈ અનુસાર, એસીપીએ કહ્યું કે, "ત્રણેય છોકરીઓ બધું જ એકસાથે કરતી હતી - નહાવા, ખાવા, સૂવાથી લઈને શાળાએ જવા સુધી." આ ઘટના સાહિબાબાદ વિસ્તારના ટીલા મોર પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના ભારત સિટીમાં એક બિલ્ડિંગમાં બની હતી. પોલીસને લગભગ 2.15 વાગ્યે માહિતી મળી હતી કે ત્રણ છોકરીઓએ નવમા માળના ફ્લેટની બાલ્કનીમાંથી કૂદી પડી છે.

શું છે આ કોરિયન ગેમ કે 'લવ ગેમ'?
કોરિયન 'લવ ગેમ' એક ઓનલાઈન, ટાસ્ક-આધારિત ઇન્ટરેક્ટિવ ગેમ છે. આ ગેમ 'બ્લુ વ્હેલ ચેલેન્જ'ની જેમ જ કામ કરે છે, જેમાં ખેલાડીઓને 50 દિવસ સુધી સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ ટાસ્ક પુરા કરવાના હોય છે.

તે સોશિયલ મીડિયા અથવા મેસેજિંગ એપ્સ દ્વારા ફેલાય છે, જ્યાં સામે વાળો વ્યક્તિ પોતાને કોરિયન અથવા વિદેશી યુવક/યુવતીની ઓળખ આપીને મિત્રતા કરે છે. શરૂઆતમાં સરળ ટાસ્ક આપવામાં આવે છે, જેનાથી ખેલાડીનો વિશ્વાસ મેળવી શકાય. ધીમે ધીમે આ ટાસ્ક વધુ ગંભીર અને હિંસક બનતા જાય છે. જ્યારે ખેલાડીઓ ટાસ્ક પૂરા નથી કરતા અથાવા છોડી દેવા માંગે છે, ત્યારે તેમને ડરાવવામાં આવે છે, બ્લેકમેઇલ કરવામાં આવે છે અને માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવે છે.

ટાસ્ક પૂરો નહીં કરવા પર ગેમ એડમિનિસ્ટ્રેટર મારી નાખવાની અથવા પરિવારને નુકસાન પહોંચાડવાની ધમકી આપે છે, જેના કારણે ખેલાડીઓ ભયમાં જીવવા લાગે છે. આ ગેમનું વ્યસન એટલું ખતરનાક છે કે, ખેલાડીઓ પોતાની સામાન્ય જિંદગી, અભ્યાસ અને પરિવારથી દૂર થઈ જાય છે. પીડિતોને એવું મહેસૂસ કરાવવામાં આવે છે કે, તેમની પાસે માત્ર આત્મહત્યા જ એકમાત્ર વિકલ્પ છે. જ્યારે માતાપિતા ગેમ રમવાથી રોકે છે, ત્યારે એડિક્ટેડ બાળકો ભારે ગુસ્સા અથવા હતાશામાં આવીને આવું પગલું ભરી શકે છે.

બાળકો માટે કેમ છે ખતરનાક, બાળકો કેમ કરે છે આત્મહત્યા?
પ્રખ્યાત મનોચિકિત્સક બિંદા સિંહે જણાવ્યું કે, બાળકો પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. આ એવી ગેમ હોય છે, જેમાં બાળકોને માનસિક રીતે ત્રાસ આપવામાં આવે છે. આમાં બાળકો જુગારની જેમ પૈસા હારી જાય છે. આ ગેમમાં અજીબોગરીબ રીતે બ્લેકમેઇલિંગ કરવામાં આવે છે. સિંહે એક ઘટના જણાવે છે કે, જેમાં એક છોકરીને ગેમ દરમિયાન હાર્યા પછી એક પછી એક તેના કપડાં કાઢવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું, છોકરી તેને કહેવામાં આવતી દરેક વાતનું પાલન કરતી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, એક બાળકને તો પોતાના શરીરને બ્લેડથી કાપવાનું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું. આવી ઘણી ઘટનાઓ છે જે સાંભળીને તમે ચોંકી જશો.

બિંદા સિંહે જણાવ્યું કે, બાળકો નાના હોવાથી શરૂઆતમાં તેમને ગેમ રમવામાં મજા આવે છે, પરંતુ જ્યારે તેઓ કોઈ ટાસ્ક પુરા નથી કરી શકતા, ત્યારેથી જ બાળકોને હેરાન કરવાની શરૂઆત થાય છે. તેમાં એવી ગેમ પણ હોય છે, જેને માનસિક રીતે વિકલાંગ બાળકો પણ રમી શકે છે. ઘણીવાર આપણે આપણા બાળકોની જીદના કારણે મોબાઇલ ફોન આપીએ છીએ અને તેઓ શું કરી રહ્યા છે તેનું નિરીક્ષણ કરતા નથી. જ્યારે બાળકો આ ગેમિંગ ટ્રેપમાં ફસાઈ જાય છે, ત્યારે તેઓ હાર્યા પછી પરેશાન રહે છે અને સૌથી મોટી સમસ્યા એ છે કે તેઓ તેમના વિચારો શેર કરતા નથી.

મનોચિકિત્સકે જણાવ્યું કે, "બાળકોને મોબાઇલ ફોન આપતી વખતે સાવચેત રહો, ખાસ કરીને ટીનએજ બાળકો પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. ગેમ રમતી વખતે તેમના વર્તન પર ધ્યાન આપો. જ્યારે બાળકો આ ગેમના વ્યસની બની જાય છે, ત્યારે તેમનું વ્યસન એટલું ગંભીર બની શકે છે કે તેઓ હિંસક બની જાય છે."

જો બાળકો ઓછું બોલે છે, ચૂપચાપ રહે છે અને એકલા રહેવાનું પસંદ કરે છે, ખાસ કરીને રાત્રે બધા સુઈ ગયા બાદ મોડી રાત સુધી જાગતા રહે છે અને છુપાઈને ગેમ રમે છે, તો ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. જો તમને જાણ થાય છે કે, બાળક ગેમનું વ્યસની બની ગયું છે અને તેમનું વર્તન બદલાઈ રહ્યું છે, તો તરત જ તેમની સાથે પ્રેમથી વાત કરવાનું શરૂ કરો. તેમને ઠપકો ન આપો, કારણ કે બાળકો ડરના કારણે તેઓ જેમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે તે શેર કરતા નથી. તમારા બાળક પર ધ્યાન આપો, તેમને મોબાઇલ ફોન આપો, પરંતુ તેની સાથે સાવચેત રહો.

Disclaimer: માન્યતા પ્રાપ્ત માનસિક સ્વાસ્થ્ય (મેન્ટલ હેલ્થ) સલાહકારો પાસેથી કાઉન્સેલિંગ અને સહાય મેળવવા માટે, ટોલ-ફ્રી હેલ્પલાઇન નંબર 14416 અથવા 1800-891-4416 પર ફોન કરો. અથવા TISS call 022-25521111 (સોમવાર-શનિવાર: સવારે 8 થી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી) પર કોલ કરો.

