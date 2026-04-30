એક્ઝિટ પોલના તારણોમાં બંગાળમાં ભાજપની આંધી, મમતા બેનર્જીના આ 2 મહારાથીઓ પતન માટે જવાબદાર?
પશ્ચિમ બંગાળ સહિત પાંચ રાજ્યોના વિધાનસભા ચૂંટણીના મતદાન પૂરું થતા એક્ઝિટ પોલના તારણો બહાર પડ્યા જેમાં સૌથી ચોંકાવનારા પશ્ચિમ બંગાળના છે જ્યાં ભાજપ સત્તામાં આવે તેવા તારણો આવી રહ્યા છે. પ્રશ્ન એ થાય કે મમતા બેનર્જીને સત્તામાંથી બેદખલ થાય તેવા સંજોગો ઉભા કરવા પાછળ કોણ જવાબદાર?
દેશમાં 4 રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજાઈ અને તમામના પરિણામ હવે 4 મેના રોજ બહાર પડશે. પરંતુ તે પહેલા આવેલા એક્ઝિટ પોલના તારણોએ દેશના રાજકારણમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે. સૌથી વધુ જો કોઈ રાજ્યની ચર્ચા હોય તો તે પશ્ચિમ બંગાળ છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં બે તબક્કામાં મતદાન થયું. 29 એપ્રિલે બીજા અને અંતિમ તબક્કાના મતદાન પૂરું થયા બાદ અનેક એક્ઝિટ પોલના પરિણામો સામે આવ્યા. જેમાં મોટાભાગના એક્ઝિટ પોલમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં આ વખતે મમતા દીદીની વિદાય અને ભાજપની આંધીની ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે.
એક્ઝિટ પોલમાં ભાજપની આંધી
ઝી મીડિયાની એઆઈ એંકર Zeenia એ ચાર રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં થયેલી વિધાનસભા ચૂંટણી પર સૌથી મોટો સર્વે કર્યો. Zeenia ઉપરાંત દેશની અનેક એજન્સીઓએ પણ આ પ્રકારે સર્વે હાથ ધર્યો. સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું બંગાળમાં આ વખતે સત્તા પલટો થશે? તૃણમૂલ કોંગ્રેસને ભાજપ હટાવી શકશે? પશ્ચિમ બંગાળમાં પહેલા તબક્કાનું મતદાન 23 એપ્રિલના રોજ થયું હતું. જ્યારે બીજા તબક્કાનું મતદાન 29 એપ્રિલે પૂરું થયું.
બંગાળમાં ખુબ થયું મતદાન
પશ્ચિમ બંગાળમાં આ વખતે કુલ 6.82 કરોડથી વધુ મતદારો હતા. જેમાંથી 3.60 કરોડથી વધુ પુરુષો, 3.44 કરોડથી વધુ મહિલાઓ અને 1382 થર્ડ જેન્ડર મતદારો સામેલ હતા. ચૂંટણી પંચના જણાવ્યાં મુજબ રાજ્યમાં આ વખતે રેકોર્ડ મતદાન નોંધાયું. જો મતદાનની ટકાવારીની વાત કરીએ તો પહેલા તબક્કામાં 152 સીટો માટે 93.19 ટકા મતદાન નોંધાયું. જે રાજ્યના ચૂંટણી ઈતિહાસમાં રેકોર્ડ ગણાયો. જ્યારે બીજા તબક્કામાં 142 સીટો પર સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં 89.99 ટકા મતદાન નોંધાયુ હતું. બંને તબક્કાના મતદાનને જોતા પશ્ચિમ બંગાળમાં આ વખતે મતદાન ટકાવારી ઐતિહાસિક સ્તરે પહોંચી.
કોંગ્રેસે પણ સ્વીકાર્યું મમતા વિરુદ્ધ થયું મતદાન!
પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણીમાં બહરામપુરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અધીર રંજન ચૌધરીએ કહ્યું કે સત્તા વિરોધી લહેર તમામ વિપક્ષી પાર્ટીઓ વચ્ચે વહેંચાઈ ગઈ. જેમાં ટીએમસી ક્યાં કઈ રીતે આવશે તે આટલું જલદી કહેવું મુશ્કેલ છે. પરંતુ એ સ્પષ્ટ છે કે ટીએમસી વિરુદ્ધ ખુબ મતદાન થયું છે. પરંતુ આ તમામ મત તમામ વિપક્ષી પાર્ટીઓ વચ્ચે વહેંચાઈ ગયા છે. ક્યાંક ભાજપ, ક્યાંક કોંગ્રેસ ક્યાંક સીપીઆઈ (એમ), ક્યાંક હુમાયુ કબીરની પાર્ટી, ક્યાંક ISF પરંતુ વિપક્ષમાં પણ ભાજપ પાસે વધુ મત જશે એવું મારું માનવું છે.
પશ્ચિમ બંગાળ વિશે શું કહે છે એક્ઝિટ પોલ્સ
|સ્ત્રોત
|TMC
|BJP
|અન્ય
|Zeenia
|129-145
|144-160
|1-5
|મૈટ્રિઝ (Matrize)
|125-140
|146-161
|6-10
|ચાણક્ય સ્ટ્રેટેજીસ
|130-140
|150-160
|6-10
|પોલ ડાયરી (Poll Diary)
|99-127
|142-171
|05-09
|પ્રજા પોલ (Praja Poll)
|85-110
|178-208
|00-05
|પી માર્ક (P-Marq)
|118-138
|150-175
|02-06
|પીપલ્સ પલ્સ (Peoples Puls)
|178-189
|95-110
|1-3
|પોલ ઓફ પોલ્સ (સરેરાશ)
|123-141
|144-164
|3-7
પશ્ચિમ બંગાળમાં કોણે મમતા બેનર્જીને નાવડી ડૂબોડી?
એક્ઝિટ પોલના તારણો બાદ હવે એક સવાલ થઈ રહ્યો છે કે જો આ તારણો પરિણામમાં ફેરવાય અને પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતા બેનર્જીની સરકાર જાય તો તેના માટે જવાબદાર કોણ? તમને જણાવી દઈએ કે મતદાન પહેલા તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા અભિષેક બેનર્જીએ ખુલ્લેઆમ કહ્યું હતું કે 4 મે બાદ જણાવી દઈશું કે કોનામાં કેટલો પાવર છે. જ્યારે બીજી બાજુ ફાલતા સીટથી ટીએમસી ઉમેદવાર જહાંગીર ખાને કહ્યું કે જ્યારે તેઓ નીકળશે તો બધા હવામાં ઉડી જશે. આ ઉપરાંત તેમનો અને આઈપીએસ અજય પાલનો વિવાદ પણ ખુબ ચગ્યો.
અજય પાલને ચૂંટણી પંચે ચૂંટણી ઓબ્ઝર્વર બનાવેલા છે. તેઓ જ્યારે કેન્દ્રીય દળો સાથે દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લાના ફાલતા વિધાનસભા વિસ્તારમાં ટીએમસી ઉમેદવાર જહાંગીર ખાનના ઘરે પહોંચ્યા ત્યારે હંગામો થયો હતો. શર્માને સમાચાર મળ્યા હતા કે જહાંગીર ખાન અને તેમના સમર્થકો મતદારોને ડરાવી રહ્યા છે અને તેમના ઓળખપત્રો છીનવી રહ્યા છે. દરોડા દરમિયાન જહાંગીર ખાન તો મળ્યા પરંતુ અજય પાલનો એક વીડિયો ખુબ વાયરલ થયો કે જેમાં તેઓ તેમના પરિવાર અને સમર્થકોને ચેતવણી આપતા નજરે ચડ્યા કે પછી રોતા નહીં અને કાયદાથી ખબર લઈશું. બીજી બાજુ જહાંગીર ખાને પણ કહ્યું કે તેઓ સિંઘમ છે તો હું પુષ્પા છું અને કોઈના દબાણમાં ઝૂકશે નહીં. ફલતાની માટી પર દબંગાઈ ચાલશે નહીં અને આરોપ લગાવ્યો કે મતદારોને ડરાવે છે.
ડિસ્ક્લેમર
Zeenia ના એક્ઝિટ પોલમાં અમે અમારા આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કર્યો છે. ડેટા કલેક્શન અને ડેટા પ્રોસેસિંગમાં એઆઈ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. અત્રે જણાવવાનું કે જે આંકડા ઝી મીડિયા દ્વારા દેખાડવામાં આવશે તે સર્વે એજન્સી આઈસીપીએલના આંકડા છે. આ આંકડા ચૂંટણીનું પરિણામ નથી. ફક્ત એક્ઝિટ પોલ છે. એક્ઝિટ પોલના આંકડા અને પરિણામોમાં અંતર હોઈ શકે છે.
