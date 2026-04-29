EXIT POLL: પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ, તમિલનાડુ, કેરળ અને પુડુચેરીમાં કોણ બનાવશે સરકાર? જાણો Zeeniaના સર્વે કોને કેટલી મળશે બેઠક?

Assembly Election AI Exit Poll 2026: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતદાન પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આસામ, કેરળ, તમિલનાડુ અને પુડુચેરીના ચૂંટણી પરિણામો 4 મેના રોજ જાહેર થવાના છે. પરિણામો પહેલા, ZEE NEWSના AI એન્કર Zeeniaએ ચાર રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીઓ અંગે સૌથી મોટો સર્વે કર્યો છે. પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ, કેરળ, તમિલનાડુ અને પુડુચેરીમાં કોને મળી રહી છે જીત અને કોને કરવો પડશે હારનો સામનો ચાલો જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 29, 2026, 09:58 PM IST

Assembly Election AI Exit Poll 2026: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતદાન પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આસામ, કેરળ, તમિલનાડુ અને પુડુચેરીના ચૂંટણી પરિણામો 4 મેના રોજ જાહેર થવાના છે. પરિણામો પહેલા, ZEE NEWSના AI એન્કર Zeeniaએ ચાર રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીઓ અંગે સૌથી મોટો સર્વે કર્યો છે. આ સર્વે અનુસાર, બંગાળમાં TMC અને ભારતીય જનતા પાર્ટી વચ્ચે કાંટાની ટક્કર જોવા મળી રહી છે. આસામમાં ભાજપ માટે આગળનો રસ્તો સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યો છે. કેરળમાં UDF સૌથી આગળ જોવા મળી રહ્યું છે. તમિલનાડુમાં DMK ક્લીન સ્વીપ માટે તૈયાર છે, જ્યારે પુડુચેરીમાં NDA આગળ હોવાનું જણાય છે.

પરિણામો પહેલા ZEE NEWSની AI એન્કર Zeeniaએ તમામ પાંચ રાજ્યોમાં થયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીઓ પર સૌથી મોટા સેમ્પલ સાથે સર્વે કર્યો છે. આ સર્વેના આધારે અમે તમને જણાવીશું કે, આ વખતે પશ્ચિમ બંગાળ કોની સરકાર બની શકે છે. રાજ્યમાં થયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીના વાસ્તવિક પરિણામો તો 4 મે ના રોજ આવશે, પરંતુ તે પહેલા ઝી ન્યૂઝની AI એન્કર ઝીનિયાએ જણાવ્યું કે, રાજ્યમાં કોની સરકાર બની શકે છે અને રાજ્યના લોકો મુખ્યમંત્રી તરીકે કોને સૌથી વધુ પસંદ કરે છે.

પશ્ચિમ બંગાળમાં મુખ્યમંત્રી તરીકે પહેલી પસંદ કોણ?
1. મમતા બેનર્જી: 42%
2. સુવેન્દુ અધિકારી: 36%
3. અભિષેક બેનર્જી: 9%
4. દિલીપ ઘોષ: 8%
5. અગ્નિમિત્રા પોલ: 5%

કોને કેટલી બેઠક મળશે?
પશ્ચિમ બંગાળમાં ઝી ન્યૂઝની AI એન્કર ઝીનિયાના જણાવ્યા અનુસાર, બંગાળમાં ભાજપને 144 થી 160 બેઠકો મળતી જોવા મળી રહી છે. જ્યારે ઝીનિયાએ TMCને 129 થી 145 બેઠકો મળવાની શક્યતા દર્શાવી છે. કોંગ્રેસને 0 અને લેફ્ટને 5 વિધાનસભા બેઠકો મળતી જોવા મળી રહી છે. જો પશ્ચિમ બંગાળના સેમ્પલ સાઈઝની વાત કરીએ તો, ઝીનિયાનો આ સર્વે લગભગ ત્રણ લાખ લોકો પર કરવામાં આવ્યો હતો.

Zee Newsના AI EXIT POLL: પશ્ચિમ બંગાળ
ભાજપ: 144-160 બેઠક
TMC: 129-145 બેઠક
અન્ય: 1-5 બેઠક

આસામમાં મુખ્યમંત્રી તરીકે પહેલી પસંદ કોણ?
આસામમાં હાલમાં હિમંતા બિસ્વા સરમાના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે. આ દરમિયાન પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે, આ ચૂંટણીમાં રાજ્યના લોકો મુખ્યમંત્રી તરીકે કોને જોવા માંગે છે. સર્વેમાં જાણવા મળ્યું છે કે, રાજ્યના લોકો હિમંતા બિસ્વા સરમાને ફરી એકવાર મુખ્યમંત્રી તરીકે જોવા માંગે છે. લોકોને અલગ-અલગ નેતાઓના નામનો વિકલ્પ આપવામાં આવ્યા હતા, જેમાં જાણવા મળ્યું કે, લગભગ 52 ટકા લોકોએ હિમંતા સરમાને મુખ્યમંત્રી તરીકે પોતાની પહેલી પસંદ ગણાવ્યા છે.

સાથે જ લગભગ 31 ટકા લોકોએ કોંગ્રેસ નેતા ગૌરવ ગોગોઈને મુખ્યમંત્રી તરીકે પોતાની પસંદ ગણાવ્યા છે. જ્યારે સર્બાનંદ સોનોવાલનું નામ સામે રાખવામાં આવ્યું ત્યારે લગભગ 10 ટકા લોકોએ સંમતિ દર્શાવી. લગભગ 7 ટકા લોકોએ અખિલ ગોગોઈને મુખ્યમંત્રી તરીકે સારા ઉમેદવાર ગણાવ્યા છે.

અસમમાં કોને કેટલી બેઠકો મળશે?
ઝીનિયા AI એન્કર દ્વારા કરવામાં આવેલા સર્વે અનુસાર, આસામમાં એકવાર ફરી હિમંતા બિસ્વા સરમાના નેતૃત્વમાં ભાજપ સરકારની વાપસી થઈ શકે છે. જો આવું થશે, તો અસમમાં આ સતત ત્રીજી વખત હશે જ્યારે ભાજપ પોતાના દમ પર સરકાર બનાવશે. એક્ઝિટ પોલ અનુસાર, આસામમાં ભાજપ/NDAના ખાતામાં 80-86 બેઠકો જઈ શકે છે. જ્યારે કોંગ્રેસ ગઠબંધન પાસે 29-35 બેઠકો જવાની શક્યતા છે. આસામમાં AIUDF/અન્યના ખાતામાં 8-13 બેઠકો જવાની શક્યતા છે. આ આંકડાઓમાં જો વોટ શેરની વાત કરીએ તો, આસામમાં 46 ટકા વોટ શેર NDA સાથે, 37 ટકા કોંગ્રેસ સાથે અને 17 ટકા અન્ય સાથે જવાની સંભાવના છે.

Zee Newsના AI EXIT POLL: આસામ
ભાજપ: 80-86 બેઠક
કોંગ્રેસ: 29-35 બેઠક
અન્ય: 8-13 બેઠક

તમિલનાડુ એક્ઝિટ પોલ 2026
2026ની તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને Zeenia એક્ઝિટ પોલના પરિણામો સામે આવ્યા છે. Zeeniaના સર્વે અનુસાર,, રાજ્યમાં ફરી એકવાર DMK ગઠબંધનની મજબૂત વાપસી થતી જોવા મળી રહી છે. એક્ઝિટ પોલ અનુસાર, DMK ગઠબંધનને 140થી 162 બેઠકો મળવાનું અનુમાન છે, જ્યારે તેમનો વોટ શેર 43થી 46 ટકા રહી શકે છે. બીજી તરફ AIADMK ગઠબંધન 52 થી 74 બેઠકો વચ્ચે સમેટાઈ જાય તેવી શક્યતા છે.

ઘણી બેઠકો પર ત્રિપાંખિયો જંગ
અભિનેતા વિજયની પાર્ટી TVK પ્રથમ વખત ચૂંટણી મેદાનમાં 8 થી 18 બેઠકો સાથે મહત્વની એન્ટ્રી કરતી જોવા મળી રહી છે. આના કારણે ઘણી બેઠકો પર ત્રિપાંખિયો જંગ બની શકે છે. Zeeniaએ DMK ગઠબંધનની જીતની શક્યતા 62 થી 65 ટકા દર્શાવી છે. જો આ અનુમાનો સાચા સાબિત થશે, તો તમિલનાડુમાં એમ.કે. સ્ટાલિનના નેતૃત્વમાં સત્તા પર વાપસી નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે.

રેકોર્ડબ્રેક મતદાન
તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026ની તમામ 234 બેઠકો પર 23 એપ્રિલે મતદાન શાંતિપૂર્ણ રીતે સંપન્ન થયું હતું. આ વખતે રાજ્યમાં 84.29% થી 84.6%ની વચ્ચે રેકોર્ડ મતદાન નોંધાયું છે, જે તમિલનાડુના ચૂંટણી ઈતિહાસમાં સૌથી વધુ છે. બહુમતી માટે 118 બેઠકોની જરૂર છે અને હવે સૌની નજર પરિણામો પર ટકેલી છે.

Zee Newsના AI EXIT POLL: તમિલનાડુ
DMK: 140-162 બેઠક
AIADMK Alliance: 52-74 બેઠક
BJP / NDA: 3-7 બેઠક
TVK / Vijay: 8-18 બેઠક
NTK: 0-2 બેઠક
અન્ય: 2-6 બેઠક

કેરળ એક્ઝિટ પોલ 2026
2026ની કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને એક્ઝિટ પોલના પરિણામો સામે આવ્યા છે. શરૂઆતી અનુમાનોમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળા યુનાઈટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (UDF)ને સામાન્ય સરસાઈ મળતી જોવા મળી રહી છે. આનાથી રાજ્યમાં સત્તા પરિવર્તનના સંકેતો મળી રહ્યા છે. જો કે, ટક્કર કાંટાની જોવા મળી રહી છે. કેરળમાં 140 વિધાનસભા બેઠકો માટે જાહેર કરવામાં આવેલા તાજા સીટ પ્રોજેક્શનમાં UDF આગળ જોવા મળી રહ્યું છે, જ્યારે LDF તેને ટક્કર આપી રહ્યું છે. રાજ્યમાં બહુમતી માટે 71 બેઠકોની જરૂર છે.

UDF અને LDF વચ્ચે કાંટાની ટક્કર
Zeeniaના સર્વે અનુસાર, કોંગ્રેસ ગઠબંધન (UDF)ને 63 થી 74 બેઠકો મળવાનું અનુમાન છે. આ આંકડો બહુમતીની ખૂબ જ નજીક છે, પરંતુ જો થોડી બેઠકો ઓછી પડે તો તેમને અપક્ષ કે અન્ય પક્ષોના સમર્થનની જરૂર પડી શકે છે. બીજી તરફ સત્તાધારી લેફ્ટ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (LDF)ને 58થી 70 બેઠકો મળવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 

ભાજપ પણ ખોલાવી શકે છે ખાતું 
ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતૃત્વ હેઠળના એનડીએ (NDA)ને 2 થી 5 બેઠકો મળવાનું અનુમાન છે, જ્યારે અન્ય પક્ષો અને અપક્ષ ઉમેદવારોના ફાળે 1 થી 4 બેઠકો જઈ શકે છે. Zeeniaના સર્વે અનુસાર, સરકાર બનાવવાની સૌથી વધુ શક્યતા યુડીએફ (UDF)ની બતાવવામાં આવી રહી છે. એવું અનુમાન છે કે, UDF પાસે લગભગ 52 ટકા શક્યતા છે કે તે પોતાના દમ પર અથવા સાથી પક્ષોના સમર્થનથી સરકાર બનાવી શકે. વોટ શેરમાં માત્ર 5 ટકાનો બદલાવ બેઠકોમાં અંદાજે 15 સીટો સુધીનો તફાવત લાવી શકે છે. આનાથી અંતિમ પરિણામોમાં મોટો ઉલટફેર થવો સંભવ છે.

Zee Newsના AI EXIT POLL: કેરળ
કોંગ્રેસ: 63-74 બેઠક
LDF: 58-70 બેઠક
BJP: 2-5 બેઠક
અન્ય: 1-4 બેઠક

પુડુચેરી એક્ઝિટ પોલ 2026
પુડુચેરીમાં વિધાનસભા ચૂંટણી માટે 9 એપ્રિલ 2026ના રોજ મતદાન થયું હતું. તેનું પરિણામ 4 મે 2026ના રોજ જાહેર થવાનું છે, જેને લઈને લોકોમાં અત્યારથી જ ઉત્સુકતા છે કે આ વખતે પુડુચેરીમાં કોની સરકાર બનશે. પરિણામો પહેલા ZEE NEWSની AI એન્કર Zeeniaએ એક સર્વે રજૂ કર્યો છે. આ આંકડાઓ અનુસાર, પુડુચેરીમાં ફરી એકવાર NDAની સરકાર બનવાની પ્રબળ શક્યતા છે.

શું NDA ગઠબંધન આગળ ચાલી રહ્યું છે?
Zeeniaના સર્વે અનુસાર, 4 મે 2026ના રોજ મતોની ગણતરી પહેલા NDA (AINRC-BJP-AIADMK) ગઠબંધન સૌથી આગળ ચાલી રહ્યું છે, જેને આ મુખ્ય કારણોથી લાભ મળી રહ્યો છે.

1. રંગાસામીનો મજબૂત વ્યક્તિગત પ્રભાવ: મુખ્યમંત્રી પદ માટે તેઓ 62 ટકા લોકોની પસંદગી છે.
2. મહિલાઓને દર મહિને 2,000 રૂપિયાની રોકડ સહાય (આનાથી 33 ટકા મતોના આધારે તેમની વફાદારી સુનિશ્ચિત થાય છે).
3. એવી ધારણા છે કે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશના વિકાસ માટે કેન્દ્ર સરકાર સાથે ગઠબંધન જરૂરી છે.
4. TVK અને VCK દ્વારા મતોનું વિભાજન. આ બન્ને પક્ષો NDAના બદલે SPAના વિપક્ષી ગઠબંધનને વધુ નુકસાન પહોંચાડે છે.

NDA બનાવી શકે છે સરકાર
Zeeniaના સર્વે અનુસાર, પુડુચેરીમાં NDA 16 બેઠકોના બહુમતીના આંકડાને પાર કરી શકે છે. તેની શક્યતા 68-72 ટકા છે. આવા સંજોગોમાં એન. રંગાસામી NDA સરકાર સાથે ચોથી વખત મુખ્યમંત્રી બની શકે છે. Zeeniaના જણાવ્યા અનુસાર, પુડુચેરીમાં NDAની બહુમતીની શક્યતા લગભગ 70 ટકા છે. જો NDAને 14-15 ચૂંટાયેલી બેઠકો મળે છે, તો 3 નામાંકિત ધારાસભ્યો અને અપક્ષ ધારાસભ્યો સાથે મળીને તે 33 સભ્યોની વિધાનસભામાં 16નો આંકડો સરળતાથી પાર કરી શકે છે.

Zee Newsના AI EXIT POLL: પુડુચેરી
NDA: 14-18 બેઠક
કોંગ્રેસ-DMK: 7-11 બેઠક
TVK-NMK: 2-4 બેઠક
અન્ય: 2-4 બેઠક

કેટલા લોકો પર સર્વે થયો?
Zeeniaના સર્વેમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં 3 લાખ લોકો સાથે વાતચીત કરવામાં આવી છે. અસમમાં 1.5 લાખ લોકોનો અભિપ્રાય લેવામાં આવ્યો છે. જ્યારે તમિલનાડુ, કેરળ અને પુડુચેરીને મળીને કુલ 2.20 લાખ લોકોને સર્વેમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. આ રીતે આ સર્વે કુલ 6.70 લાખ લોકો પર આધારિત છે.

DISCLAIMER: અમે આ એક્ઝિટ પોલમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કર્યો છે. ડેટા કલેક્શન અને ડેટા પ્રોસેસિંગ બન્ને માટે AI ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. કૃપા કરીને નોંધ લો કે, Z 24 કલાક જે આંકડા રજૂ કરે છે તે સર્વે એજન્સી, ICPL દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ ડેટા છે. આ આંકડા વાસ્તવિક ચૂંટણી પરિણામોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નથી, તે ફક્ત એક્ઝિટ પોલ બનાવે છે. એક્ઝિટ પોલના આંકડા અને અંતિમ પરિણામો વચ્ચે વિસંગતતા હોઈ શકે છે.

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

