એક્ઝિટ પોલમાં નીતિશ પર વિશ્વાસ, બહુમતીને પાર NDA, તેજસ્વીનો માટે મુશ્કેલી!

Bihar Chunav Exit Poll LIVE Update: NDTV પોલ ઓફ પોલ્સમાં NDAને 152 બેઠકો મળવાનો અંદાજ છે, જ્યારે મહાગઠબંધન 28 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે. વધુમાં, જન સૂરજ બે બેઠકો જીતી શકે છે, જ્યારે અન્ય પાંચ બેઠકો જીતી શકે છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 11, 2025, 09:05 PM IST

Bihar Chunav Exit Poll LIVE Update: બિહાર વિધાનસભાની તમામ 243 બેઠકો માટે બે તબક્કામાં મતદાન પૂર્ણ થયા પછી. મતદાનના બીજા અને અંતિમ તબક્કાના સમાપન પછી, મંગળવારે ઘણી એજન્સીઓના એક્ઝિટ પોલ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. આ એક્ઝિટ પોલ અનુસાર, NDA ફરી એકવાર બિહારમાં સરકાર બનાવવા માટે તૈયાર છે.

પીપલ્સ પલ્સ એક્ઝિટ પોલ

પીપલ્સ પલ્સ દ્વારા જાહેર કરાયેલ એક્ઝિટ પોલ NDAને બહુમતી જીતવાનો અંદાજ છે. પીપલ્સ પલ્સ એક્ઝિટ પોલ NDAને 133-159 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે, જ્યારે મહાગઠબંધન 75-101 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે. વધુમાં, જન સૂરજ 0-5 બેઠકો જીતી શકે છે. દરમિયાન, અન્ય પક્ષો 2-8 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે.

NDTV પોલ ઓફ પોલ્સ

NDTV પોલ ઓફ પોલ્સમાં NDAને 152 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે. મહાગઠબંધન 28 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે. વધુમાં, જન સૂરજ 2 બેઠકો જીતી શકે છે, જ્યારે અન્ય 5 બેઠકો જીતી શકે છે. પીપલ્સ ઇનસાઇટના એક્ઝિટ પોલમાં પણ NDA સરકાર બનાવવાનો અંદાજ છે. NDA 133-159 બેઠકો, મહાગઠબંધન 75-101 બેઠકો, જન સૂરજ 0-5 બેઠકો અને અન્ય 2-8 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે.

દૈનિક ભાસ્કરના એક્ઝિટ પોલ

દૈનિક ભાસ્કરના એક્ઝિટ પોલમાં પણ NDA સરકાર બનાવવાનો અંદાજ છે. NDA 145-160 બેઠકો, મહાગઠબંધન 73-91 બેઠકો, જન સૂરજ 0-3 બેઠકો અને અન્ય 5-7 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે. JVC એક્ઝિટ પોલમાં પણ NDA માટે બહુમતીનો અંદાજ છે. NDA 135-150 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે, જ્યારે મહાગઠબંધન 88-103 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે. અન્ય 3-6 બેઠકો જીતવાનો અંદાજ છે.

પોલસ્ટ્રેટ એક્ઝિટ પોલ

પોલસ્ટ્રેટ એક્ઝિટ પોલમાં પણ NDA સરકાર બનાવવાનો અંદાજ છે. NDA ને 133-148 બેઠકો, મહાગઠબંધન ને 87-102 બેઠકો અને અન્યોને 3-5 બેઠકો મળવાનો અંદાજ છે. પક્ષની દ્રષ્ટિએ, BJP ને 68-72 બેઠકો, JDU ને 55-60 બેઠકો, LJP (R) ને 9-12 બેઠકો, HAM ને 1-2 બેઠકો અને RLM ને 0-2 બેઠકો મળવાનો અંદાજ છે.

14 નવેમ્બરે જ સ્પષ્ટ થશે ચિત્ર

જોકે, એક્ઝિટ પોલ અંતિમ પરિણામો નથી. બિહારમાં અંતિમ સરકાર 14 નવેમ્બરે જ સ્પષ્ટ થશે. બિહારમાં કુલ 243 વિધાનસભા બેઠકો છે. અહીં સરકાર બનાવવા માટે જરૂરી બહુમતી 122 છે. રાજ્યમાં હાલમાં નીતિશ કુમારના નેતૃત્વમાં NDA સરકાર છે.

