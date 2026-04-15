ધરતી પર સ્વર્ગનો અનુભવ! મનાલીની ભીડ કે કસોલની શાંતિ, ઓછા બજેટમાં ક્યાં મળશે અસલી મજા?

Manali vs Kasol: ઉનાળામાં પહાડોની ટ્રિપ માટે મનાલી અને કસોલ બન્ને શાનદાર વિકલ્પો છે, પરંતુ બન્નેનો અનુભવ અલગ-અલગ છે. મનાલીમાં ભીડ, એડવેન્ચર અને સુવિધાઓ મળે છે, જ્યારે કસોલ શાંત અને પ્રકૃતિની નજીક છે. બજેટ અને ટ્રાવેલ સ્ટાઇલ અનુસાર સાચી જગ્યા પસંદ કરવી જરૂરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:39 PM IST
  • જાણો ઓછા બજેટમાં ક્યાં મળશે 'રૂપિયા વસૂલ' મજા
  • ફેમિલી વેકેશન માટે મનાલી બેસ્ટ કે મિત્રો સાથે કસોલ?
  • જો તમે સોલો ટ્રાવેલર છો, તો ભૂલેચૂકે પણ આ જગ્યા મિસ ન કરતા

Manali vs Kasol: દેશભરમાં ઉનાળાએ દસ્તક દઈ દીધી છે, એવામાં ઠંડી હવાઓ, બરફીલા પહાડો અને નદી કિનારે શાંતિની પળો વિતાવવાનો વિચાર મનમાં આવવો સ્વાભાવિક છે. હિમાચલ પ્રદેશ હંમેશા પ્રવાસીઓનું પહેલી પસંદ રહ્યું છે, પરંતુ જ્યારે વાત કુલ્લુ જિલ્લાના બે સૌથી પ્રખ્યાત સ્થળો મનાલી અને કસોલની આવે છે, ત્યારે લોકો અવારનવાર મુંઝવણમાં મુકાઈ જાય છે. એક તરફ મનાલીની રોનક છે, તો બીજી તરફ કસોલની શાંતિ. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે તમારા બજેટ અને પસંદગી અનુસાર કઈ જગ્યા બેસ્ટ રહેશે? શું તમે પરિવાર સાથે મોજ-મસ્તી કરવા માંગો છો કે એકલા પ્રકૃતિના ખોળામાં ખોવાઈ જવા માંગો છો? ચાલો, આ બજેટ ગાઈડ દ્વારા સમજીએ કે તમારા માટે 'રૂપિયા વસૂલ' ડેસ્ટિનેશન કયું છે.

રજાઓનો આનંદ કે એકાંતનો અહેસાસ?
મનાલી અને કસોલ વચ્ચેનો સૌથી મોટો તફાવત ત્યાંના વાતાવરણનો છે. મનાલી એક સંપૂર્ણ વિકસિત હિલ સ્ટેશન છે, જ્યાં તમને મોલ રોડની ભીડ, ઝાકઝમાળવાળા કેફે અને લક્ઝરી હોટલોનું મિશ્રણ મળે છે. મનાલી એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે જેમને હલચલ અને ભરપૂર એક્ટિવિટીઝ ગમે છે. બીજી તરફ પાર્વતી નદીના કિનારે વસેલું કસોલ એક નાનકડું ગામ છે, જે તેની 'બેકપેકર વાઇબ' માટે જાણીતું છે. જ્યાં મનાલી એક પરફેક્ટ હોલિડે ડેસ્ટિનેશન જેવું લાગે છે, ત્યાં કસોલ તમને દુનિયાની ભીડભાડથી દૂર એક શાંત 'એસ્કેપ'નો અનુભવ કરાવે છે.

કસોલની સસ્તી ગલીઓ vs મનાલીનો ખર્ચ
જો તમે ઓછા બજેટમાં ટ્રિપ પ્લાન કરી રહ્યા છો, તો કસોલ આગળ છે. કસોલમાં હોમસ્ટે અને હોસ્ટેલ ઘણા સસ્તા મળી રહે છે અને અહીંના કેફેનું જમવાનું પણ ખૂબ જ સસ્તું હોય છે. કસોલનો સરેરાશ ખર્ચ 800થી 3000 રૂપિયા પ્રતિ દિવસ આવે છે. જ્યારે મનાલીની વાત કરવામાં આવે તો, અહીં પ્રવાસીઓની ભારે ભીડને કારણે હોટલ અને જમવાનો ખર્ચ થોડા વધારે હોય છે. સાથે જ મનાલીમાં પેરાગ્લાઈડિંગ જેવી એક્ટિવિટીઝ અને ફરવા માટે ટેક્સીનો ખર્ચ બજેટ વધારી દે છે. મનાલીમાં એક દિવસનો ખર્ચ 1500થી 5000 રૂપિયા સુધી જઈ શકે છે.

એડવેન્ચર સ્પોર્ટ્સ કે કુદરતી રસ્તાઓ પર ટ્રેકિંગ?
બન્ને જગ્યાએ ફરવા માટે ઘણું બધું છે, પરંતુ તેમની રીત અલગ છે. મનાલીમાં તમારો દિવસ સોલાંગ વેલીમાં એડવેન્ચર સ્પોર્ટ્સ, રોહતાંગ પાસનો બરફ અને મોલ રોડ પર શોપિંગમાં પસાર થશે, જેમાં ઘણો ખર્ચ થાય છે. કસોલમાં પ્રવૃત્તિઓ પ્રકૃતિની નજીક અને સસ્તી છે. અહીં તમે નદી કિનારે લાંબી વોક કરી શકો છો, ખીરગંગા જેવા સુંદર ટ્રેક પર જઈ શકો છો અથવા તોશ અને છલાલ જેવા નજીકના ગામોની મુલાકાત લઈ શકો છો. મનાલી જ્યાં વ્યવસ્થિત પર્યટન માટે છે, ત્યાં કસોલ 'સ્લો ટ્રાવેલ' અને શાંતિ ઈચ્છનારાઓ માટે બન્યું છે.

પગપાળા મુસાફરી કે ટેક્સીનું ભારે ભાડું?
પહાડોમાં ટ્રાન્સપોર્ટનો ખર્ચ અવારનવાર બજેટ બગાડી દે છે. મનાલીમાં પર્યટન સ્થળો એકબીજાથી ઘણા દૂર છે, તેથી તમારે દરેક જગ્યાએ જવા માટે ટેક્સી અથવા બાઇક ભાડે લેવી પડે છે, જે મોંઘું પડે છે. બીજી તરફ કસોલ એટલું નાનું અને સુંદર છે કે તમે મોટાભાગની જગ્યાઓએ પગપાળા જ ફરી શકો છો. અહીં ટ્રાન્સપોર્ટ પર થતો ખર્ચ નહીંવત છે. જો તમે સ્ટ્રિક્ટ બજેટ (Strict Budget) પર ચાલી રહ્યા છો, તો કસોલમાં પગપાળા ફરવું તમારા ઘણા રૂપિયા બચાવી શકે છે અને તમને કુદરતની વધુ નજીક લઈ જશે.

પરિવાર સાથે કે મિત્રો સાથે મસ્તી?
નિર્ણય લેતા પહેલા તમારી જરૂરિયાતો જુઓ. જો તમે પરિવાર સાથે જઈ રહ્યા છો, સારી રોડ કનેક્ટિવિટી અને સારી મેડિકલ સુવિધાઓ ઈચ્છો છો, તો મનાલી બેસ્ટ વિકલ્પ છે. પરંતુ જો તમે સોલો ટ્રાવેલર છો અથવા મિત્રો સાથે કોઈ શાંત અને સુંદરતા ધરાવતી જગ્યા શોધી રહ્યા છો, તો કસોલ તમારા માટે સ્વર્ગ છે. આ બન્ને જગ્યાઓ એકબીજાથી માત્ર 3 કલાકના અંતરે છે. તમે મનાલીની ઉર્જાથી તમારી ટ્રિપ શરૂ કરી શકો છો અને કસોલની શાંતિ સાથે તેને પૂર્ણ કરી શકો છો.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

