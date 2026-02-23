Explainer: SIR બાદ 9 રાજ્યો-UTમાં 1.70 કરોડથી વધુ મતદારોની બાદબાકી, સૌથી વધુ ગુજરાતમાં ઘટ્યા, જાણો કારણ
Explainer: ચૂંટણીં પંચે હાલમાં જ 9 રાજ્યોમાં હાથ ધરાયેલી SIR પ્રક્રિયાના આંકડા જાહેર કર્યા જેમાં સૌથી વધુ મતદારો ગુજરાતમાં ઘટ્યા છે. આ ઉપરાંત કયા કયા રાજ્યોમાં કેટલા મતદારો ઓછા થયા અને સામાન્ય રીતે આ મતદારો ઘટવા પાછળ શું કારણ એ પણ જાણો. હવે કયા કયા રાજ્યોમાં SIR પ્રક્રિયા થશે તે પણ જાણી લો.
- ચૂંટણી પંચે હાલમાં 9 રાજ્યો-UTની ફાઈનલ મતદાર યાદીના આંકડા જાહેર કર્યા.
- સૌથી વધુ મતદારોની સંખ્યામાં ઘટાડો ગુજરાતમાં જોવા મળ્યો છે.
- મતદાર યાદીમાંથી મતદારોના નામ ઘટવા પાછળ શું કારણો હોઈ શકે તે પણ જાણો.
- હવે બાકીના 22 રાજ્યો અને UTમાં જલદી હાથ ધરાશે SIR
ભારતીય ચૂંટણી પંચે (EC)એ 6 રાજ્યો અને કેટલાક કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં SIR (Special Intensive Revision)ના અભિયાન દ્વારા મોટા પાયે ચકાસણી બાદ ફેરફાર હાથ ધર્યા અને નવી મતદાર યાદી તૈયારી કરી. હાલમાં જ ચૂંટણી પંચ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા આંકડા મુજબ આ રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં SIR બાદ તૈયાર થયેલી મતદાર યાદીમાં મતદારોની જે સંખ્યા છે તેમાં 1.70 કરોડથી વધુ મતદારો ઘટી ગયા છે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે સૌથી વધુ મતદારો ગુજરાતમાં ઘટ્યા છે. જાણો વિસ્તૃત માહિતી.
કુલ 1.70 કરોડ મતદારો ઘટ્યા
ચૂંટણી પંચે શનિવારે જે આંકડા જાહેર કર્યા તેમાં જાણવા મળ્યું છે કે જે રાજ્યોમાં એસઆઈઆર પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ તેમાં આ પ્રક્રિયા બાદ કુલ 1.70 કરોડ મતદારોના નામ કપાઈ ગયા છે. અત્રે જણાવવાનું ગત વર્ષ 27 ઓક્ટોબરથી SIRની પ્રક્રિયા જ્યારે શરૂ થઈ ત્યારે આ રાજ્યોમાં બધા ભેગા થઈને કુલ 21.45 કરોડ રજિસ્ટર્ડ મતદારો હતા. જ્યારે લેટેસ્ટ યાદી બહાર પડી તો સંખ્યા ઘટીને 19.75 કરોડ થઈ ગઈ. જે રાજ્યોમાં SIR પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ તેમાં ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, કેરળ, ગોવા, પુડુચેરી, લક્ષદ્વીપ, આંદમાન અને નિકોબાર ટાપુઓનો સમાવેશ થાય છે.
સૌથી વધુ ગુજરાતમાં મતદારો ઘટ્યા
SIRની પ્રક્રિયા બાદ 9 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના જે આંકડા સામે આવ્યા છે તેમાં સૌથી વધુ જ્યાં મતદારો ઘટ્યા હોય તો તે ગુજરાત રાજ્ય છે. મોટી સંખ્યામાં કોઈ કારણસર અયોગ્ય જાહેર થયેલા મતદારોને યાદીમાંથી હટાવવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતમાં કુલ 68,12,711 મતદારોના નામ યાદીમાંથી કમી કરાયા છે. જેના કારણે રાજ્યમાં મતદારોની કુલ સંખ્યા ઘટીને 4,40,30,725 થઈ ગઈ જે અગાઉ 5,08,43,436 હતી. એટલેકે મતદાર યાદીમાં 13.40% નો માતબાર ઘટાડો જોવા મળ્યો.
આટલા મતદારો ઘટવાનું શું કારણ?
મતદાર યાદીમાંથી નામ હટવા પાછળ સામાન્ય રીતે 3 કારણ જવાબદાર માનવામાં આવી રહ્યા છે.
1 મૃત મતદારો
2. મતદારનું કાયમી રીતે કોઈ બીજી જગ્યાએ સ્થળાંતર
3. એકથી વધુ જગ્યાએ રજિસ્ટ્રેશન, અથવા પાત્રતા સંલગ્ન અન્ય મુદ્દાઓ
અત્રે જણાવવાનું કે ચૂંટણી પંચની આ એસઆઈઆર પ્રક્રિયા મતદાર યાદી વાસ્તવિક અને અપડેટેડ રહે તે સુનિશ્ચિત કરે છે. જેથી કરીને ચૂંટણી પ્રક્રિયા પારદર્શક અને નિષ્પક્ષ થાય.
અન્ય રાજ્યોમાં શું સ્થિતિ
- મધ્ય પ્રદેશની વાત કરીએ તો 34.35 લાખ મતદારોના નામ યાદીમાંથી કમી કરાયા. ત્યારબાદ 5.74 કરોડ મતદારો ઘટીને 5.39 કરોડ થઈ ગયા.
- છત્તીસગઢમાં 11.77 ટકા મતદારો ઘટ્યા, 24.99 લાખ નામ કમી થયા જેના કારણે 2.12 મતદારો ઘટીને 1.87 કરોડ થઈ ગયા.
- કેરળમાં સૌથી ઓછો ઘટાડો જોવા મળ્યો. જ્યાં રાજ્યના મતદારોમાં 3.22 ટકા એટલે કે 8.97 મતદારો ઘટ્યા અને 2.78 કરોડથી ઘટીને ફાઈનલ યાદીમાં 2.69 કરોડ મતદારો થઈ ગયા.
- ગોવામા 10.76 ટકા મતદારો ઘટ્યા એટલે કે 1.27 મતદારોના નામ કમી થયા.
- રાજસ્થાનમાં પણ એસઆઈઆરનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે. શનિવારે ફાઈનલ યાદી જાહેર થ ઈ જેમાં કુલ 5,15,19,929 મતદારો સામેલ છે. આંકડા મુજબ રાજસ્થાનમાં લગભગ 31.36 લાખ મતદારોના નામ હટ્યા.
- કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ આંદમાન નિકોબાર ટાપુઓ, પુડ્ડુચેરી અને લક્ષદ્વીપમાં પણ ફાઈનલ મતદાર યાદીમાં મતદારોની સંખ્યા ઘટી છે.
સૌથી પહેલા ક્યાં થઈ હતી SIR પ્રક્રિયા
SIRની પ્રક્રિયા જ્યારે શરૂ કરવામાં આવી ત્યારે સૌ પ્રથમ તે બિહારમાં હાથ ધરાઈ હતી. ફાઈનલ યાદીમાં 7.42 કરોડ મતદારો છે.
12 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં હાલ ચાલુ
હાલ 12 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં ચાલુ છે. જ્યાં લગભગ 60 કરોડ મતદારો છે. આ રાજ્યોમાં એસઆઈઆર પ્રક્રિયા પૂરી થયા બાદ બાકી બચેલા 17 રાજ્યો અને 5 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં તે શરૂ કરાશે. જેમાં લગભગ 40 કરોડ મતદારો છે. અસમમાં ચૂંટણી પંચે એસઆઈઆરની જગ્યાએ સ્પેશિયલ રિવિઝનની પ્રક્રિયા પૂરી કરી. જે 10 ફેબ્રુઆરીએ પતી. વિવિધ કારણોસર 9 રાજ્યો અને 3 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં SIRના શેડ્યૂલમાં વારંવાર ફેરફાર કરાયા. બિહારની જેમ તમિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં પણ રાજકીય પક્ષોએ આ પ્રક્રિયાને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારી છે. છત્તીસગઢ અને મધ્ય પ્રદેશમાં એસઆઈની ચાર મહિનાથી વધુ ચાલેલી કવાયત બાદ ફાઈનલ મતદાર યાદી બહાર પાડવામાં આવી.
હવે 22 રાજ્યોમાં થશે એસઆઈઆર
એકવાર પ્રક્રિયા પત્યા બાદ તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો તેના દાયરામાં આવી જશે. જે રાજ્યોમાં હવે SIR પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે તેમાં આંધ્ર પ્રદેશ, અરુણાચલ પ્રદેશ, ચંડીગઢ, દાદરા અને નગર હવેલી, દીવ-દમણ, હરિયાણા, હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, ઝારખંડ, કર્ણાટક, લદ્દાખ, મહારાષ્ટ્ર, મણિપુર, મેઘાલય, મિઝોરમ, નાગાલેન્ડ, દિલ્હી, ઓડિશા, પંજાબ, સિક્કિમ, ત્રિપુરા, તેલંગણા, અને ઉત્તરાખંડ સામેલ છે.
