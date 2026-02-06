Explainer: બાળકોને ફુગ્ગા અપાવતા પહેલા સાવધાન...બોમ્બની જેમ ફાટ્યા બલુન, જાણો કેમ આવી રીતે ફુગ્ગા થાય છે બ્લાસ્ટ
Explainer Why Ballons Blast: છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસમાં એવી બે ઘટના જોવા મળી જેમાં ફુગ્ગામાં જોરદાર વિસ્ફોટ થયો અને મોટી દુર્ઘટના ટળી. એક કિસ્સો મુંબઈના ગોરેગાંવમાં એક લિફ્ટમાં ફુગ્ગા બ્લાસ્ટ થવાની ઘટના ઘટી જ્યારે બીજી ઘટના ભાજપના એક કાર્યક્રમમાં જોવા મળી. અચાનક કેમ ફુગ્ગા આ રીતે બ્લાસ્ટ થાય છે તે સમજવા જેવું છે.
નાના બાળકોને ગેસ ભરેલા ફુગ્ગા ખુબ ગમતા હોય છે. આવા ફુગ્ગા લેવા માટે બાળકો ખુબ જીદ પણ કરતા હોય છે. ઉત્તરાયણ હમણા જ ગઈ અને આપણે જોઈએ છે કે ઉત્તરાયણ કે પછી કોઈ પણ લગ્ન પ્રસંગ હોય ત્યારે આ રીતે ફુગ્ગાનું ચલણ ખુબ જોવા મળતું હોય છે. નાના બાળકો તો આ ફુગ્ગા લેવા માટે ખુબ જ પડાપડી કરતા હોય છે. ત્યારે જો આ રીતે ફુગ્ગા બોમ્બની જેમ ફાટે તે ખુબ ચોંકાવનારું અને ડરામણું પણ છે.
ઉપરા ઉપરી ફુગ્ગા બ્લાસ્ટ થવાની ઘટનાઓ
બુધવારે જ દેશની આર્થિક રાજધાની તરીકે જેની ગણતરી થાય છે તે મુંબઈના પરા વિસ્તાર ગોરેગાંવમાં એક બિલ્ડિંગની લિફ્ટની અંદર ફુગ્ગા બ્લાસ્ટ થવાનો વીડિયો સામે આવતા હડકંપ મચી ગયો હતો. આ ઘટના હકીકતમાં 2 ફેબ્રુઆરીએ ઘટી હોવાનું વીડિયોમાં જોવા મળે છે. લિફ્ટની અંદર લાગેલા સીસીટીવીમાં આ ઘટના કેદ થઈ. જે 2 ફેબ્રુઆરીના રોજ રાતે 22.50ની આસપાસ ઘટી. વીડિયોમાં જોવા મળે છે કે લિફ્ટનું બારણું ખુલતા તેમાં એક યુવતી દાખલ થાય છે અને ત્યારબાદ ગેસના ફુગ્ગા લઈને એક યુવક અને પછી અન્ય એક યુવક તેમાં દાખલ થાય છે. અચાનક ફુગ્ગા બોમ્બની જેમ બ્લાસ્ટ થાય છે અને બધા બહાર ભાગે છે. જો કે આ ફુગ્ગા બ્લાસ્ટ થવાથી યુવક અને યુવતી ઘાયલ થઈ ગયા. પોલીસે આ મામલે ફુગ્ગા લાવનારા વ્યક્તિ સામે કેસ પણ દાખલ કર્યો.
બીજી ઘટના ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા મોરચાની સ્વાગત રેલી દરમિયાન ઘટી. મધ્ય પ્રદેશના ઉજ્જૈનમાં ગુરુવારે મોરચાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્યામ ટેલર પહેલીવાર ઉજ્જૈન પહોંચ્યા હતા. તેમના સ્વાગત દરમિયાન કાર્યકરોએ રેલીનું આયોજન કર્યું હતું. આ દરમિયાન કેટલાક ફુગ્ગા લાવવામાં આવ્યા હતા જેમાં હાઈડ્રોજન ગેસ ભરેલો હતો અને ધડાકો થયો. તેની ચપેટમાં આવવાથી 3 લોકો ઘાયલ થયા હોવાનું પણ કહેવાય છે. પુષ્પવર્ષા થઈ રહી હતી અને ત્યારે એક કાર્યકરના હાથમાં હાઈડ્રોજન ગેસ ભરેલા નાના નાના ફુગ્ગા અચાનક બ્લાસ્ટ થયા. આ ફુગ્ગા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્યામ ટેલરના હાથે જ ઉડાવવાના હતા અને તે પહેલા આ ઘટના ઘટી. તમે વિચારો કે કેટલી મોટી દુર્ઘટના ટળી.
મુંબઈના ગોરેગાંવની લિફ્ટમાં ફુગ્ગા બ્લાસ્ટ થવાની ઘટનાનો વીડિયો
ફુગ્ગામાં રહેલો ગેસ કયો?
ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે એ સવાલ ઊભો થાય કે આ રીતે અચાનક ફુગ્ગા કેમ બોમ્બની જેમ બ્લાસ્ટ થઈ રહ્યા છે. તો તેનું પ્રાથમિક તારણ એ જાણવામાં આવે છે કે લોકોને એવું લાગતું હોય છે કે આ ફુગ્ગામાં હિલિયમ ગેમ હોય છે. હિલિયમ ગેસ એ એવો ગેસ છે જે જ્વલનશીલ નથી અને સામાન્ય રીતે ડેકોરેશનમાં ઉપયોગમાં લેવાતો હોય છે. પરંતુ ખરેખર જોઈએ તો ઘણા ફુગ્ગા વેચનારાઓ આ ફુગ્ગામાં હાઈડ્રોજન ગેસનો ઉપયોગ કરે છે.
ભાજપના કાર્યક્રમમાં ગેસવાળા ફુગ્ગાઓમાં બ્લાસ્ટ, મધ્ય પ્રદેશના ઉજ્જૈનમાં કાર્યક્રમ દરમિયાનની ઘટના કેમેરામાં કેદ#Ujjain #MadhyaPradesh #BJPEvent #BalloonBlast #GasExplosion #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/59gLQnDQZS
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) February 6, 2026
હિલિયમની જગ્યાએ હાઈડ્રોજન ગેસ કેમ?
અનેક ફેરિયાઓ હિલિયમની જગ્યાએ હાઈડ્રોજન ગેસનો ઉપયોગ કરે છે જે સસ્તો હોય છે. ગ્રાહકો તે વાત પકડી શકતા નથી કે ફુગ્ગામાં હિલિયમની જગ્યાએ હાઈડ્રોજન ગેસ છે જેનો ફેરિયાઓ લાભ ઉઠાવતા રહે છે. હિલિયમની જગ્યાએ આ રીતે હાઈડ્રોજન ગેસનો ઉપયોગ ખુબ ઘાતક નીવડી શકે છે. કારણ કે હાઈડ્રોજન એ અત્યંત જ્વલનશીલ ગેસ તરીકે ઓળખાય છે. તેને ભડકો થવામાં વધુ જ્વાળાની જરૂર પડતી નથી. એક નાની અમથી ચિંગારી કે ઘર્ષણ તેને ભડકાવવા પૂરતું છે. ફુગ્ગાઓમાંથી હાઈડ્રોજન લીકથાય તો તો જલદી હવામાં ભળે છે અને પછી વિસ્ફોટક વાતાવરણ બનતા વાર લાગતી નથી.
લિફ્ટમાં જે વિસ્ફોટ થયો તે ખુબ જ ચેતવા જેવો છે કારણ કે લિફ્ટ એક એવી જગ્યા છે જ્યાં આવું સૌથી વધુ થવાનો ડર રહે છે. લિફ્ટ એક મેટલનું બંધ બોક્સ છે જેમાં અનેક ઈલેક્ટ્રોનિક વાયરો,બટનો, અને લાઈટ્સ અને સેન્સર્સ હોય છે. નાનું અમથું ઘર્ષણ એટલે સુધી કે કપડાં ઘસાય તો સામાન્ય તણખો ઝરે તો પણ વિસ્ફોટ થવામાં વાર લાગતી નથી.
નાના બાળકોને સાચવવા
નાના બાળકો આવા ફુગ્ગા લેવાની ખુબ જીદ કરતા હોય છે એટલે નાના બાળકોને ખુબ સાચવવા જોઈએ. આ ફુગ્ગામાં ભરેલા ગેસ વિશે જાણકારી મેળવવી. જ્યારે પણ ફુગ્ગા લો ત્યારે ખાસ જાણો કે તેમાં કયો ગેસ હોય છે. હાઈડ્રોજન ગેસ હોય તો ફુગ્ગો લેવાનું ટાળવું જોઈએ.
