Explainer: હવે મમતા બેનર્જીએ પણ અપનાવ્યો ભાજપનો 'વિનિંગ ફોર્મ્યૂલા', ગુજરાતમાં વિરોધીઓના સૂપડાં થઈ જાય છે સાફ!

West Bengal Assembly Election 2026: ભાજપે જે વિનિંગ ફોર્મ્યૂલાની શરૂઆત ગુજરાતથી કરી અને પછી તેની સફળતા બીજે પણ અજમાવી હવે એ જ ફોર્મ્યૂલા જાણે બંગાળમાં મમતા બેનર્જી પણ અજમાવતા જોવા મળી રહ્યા છે. જેના પગલે તેઓ ફરીથી બંપર જીત સાથે સત્તામાં પાછા ફરવાના સપના સેવી રહ્યા છે. શું ભાજપનો આ ફોર્મ્યૂલા અપનાવીને ટીએમસીને ભાજપ જેવી જીત મળશે? ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 18, 2026, 10:26 AM IST
  • ભાજપે આ ફોર્મ્યૂલા ગુજરાતમાં અપનાવ્યો અને પછી તે ચૂંટણી જીતવાનું જાણે મહત્વનું ફેક્ટર બની ગયું.
  • ટીએમસીએ પણ આ વખતે આ ફોર્મ્યૂલા અપનાવ્યો અને અનેક ધારાસભ્યોના પત્તા કાપ્યા.
  • ટીએમસીએ વર્તમાન 74 જેટલા ધારાસભ્યોની ટિકિટો કાપીને નવા ચહેરા પર દાવ અજમાવ્યો. 

ભારતીય ચૂંટણી પંચે 4 રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની જાહેરાત કરી દેતા હવે રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. જેમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં બે તબક્કામાં ચૂંટણી યોજાવવાની છે. બંગાળમાં 23 અને 29 એપ્રિલે મતદાન થશે જ્યારે 4 મેના રોજ મતગણતરી થશે. બંગાળમાં ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થતા જ ટીએમસી અને ભાજપ એકશન મોડમાં છે. એવું કહેવાય છે કે આ વખતે ટીએમસીના સર્વેસર્વા મમતા બેનર્જીએ પણ ભાજપનો જ દાવ ખેલ્યો છે. હવે આ દાવ તેમને ભાજપ જેવી ધૂરંધર જીત અપાવીને રાજ્યમાં ફરીથી સત્તાની કમાન અપાવશે કે પછી ભાજપ બધા પડકારો ઝેલીને રાજ્યમાં ઈતિહાસ સર્જશે એ તો આવનારો સમય જ કહેશે. 

ગુજરાતથી શરૂ થયેલો ફોર્મુલા હવે ટીએમસીમાં પણ પહોંચ્યો
ગુજરાતમાં ચૂંટણીમાં ઝળહળતી સફળતા પાછળ ભાજપનો એક અતિમહત્વનો ફોર્મ્યૂલા પણ કારણભૂત રહ્યો જે હતો નો રિપીટ ફોર્મ્યૂલા. આ ફોર્મ્યૂલાની શરૂઆત ગુજરાતથી થઈ જેણે ભાજપને ભરપૂર સફળતા પણ અપાવી. ચૂંટણીમાં જૂના જોગીઓને બાજુ પર રાખીને નવા ચહેરાઓ મેદાનમાં ઉતારીને ભાજપે વિપક્ષની ગણતરીઓ અને દાવ ઊંધા પાડેલા છે. સત્તા વિરોધી લહેરનો પહોંચી વળવા માટે પણ ભાજપ આ વિનિંગ ફોર્મ્યૂલાને પોતાની 'પ્રયોગશાળા'માં અજમાવતું રહ્યો છે. હવે ભાજપના આ જ વિનિંગ ફોર્મ્યૂલાને ટીએમસી પણ અજમાવવા જઈ રહ્યું છે. 

પહેલીવાર ટીએમસીએ આ પગલું ભર્યું
આ વખતે બંગાળમાં મમતા બેનર્જી માટે શાખ બચાવવીએ મોટો પડકાર છે અને શાખ બચાવીને સત્તા પર પહોંચવું એ લક્ષ્ય છે. મમતા બેનર્જી પણ પોતાના ગઢને બચાવવા માટે કોઈ કસર છોડી રહ્યા નથી અને જે પણ આકરા પગલાં લેવા પડે તે લઈ રહ્યા છે. ટીએમસીએ પોતાના વર્તમાન વિધાયકોમાંથી 74 વિધાયકોનું પત્તું કાપ્યું છે. મમતા બેનર્જીએ પહેલીવાર આ પદ્ધતિ અપનાવી છે. પરંતુ હવે આ પગલું તેમને ભાજપની જેમ જ ફાયદો અપાવશે કે નહીં તે જોવાનું રહેશે. 

વર્તમાન 74 ધારાસભ્યોની ટિકિટ કપાઈ
વિધાનસભા ચૂંટણી ઢૂંકડી છે અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસે રાજ્યની 294 સીટોમાંથી 291 સીટો માટે ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કરી દીધી છે. બાકીની 3 સીટો તેમણે અનિત થાપાના નેતૃત્વવાળી બીજીપીએમ માટે છોડી છે. ટીએમસીએ જે નામ બહાર પાડ્યા તેમાં વર્તમાન 74 જેટલા વિધાયકોના પત્તા કપાયા છે. તેમની જગ્યાએ પાર્ટીએ નવા ચહેરા પર દાવ ખેલ્યો છે. બરાબર  ભાજપની જેમ જ. વિધાયકોની ટિકિટ કપાતા પાર્ટીમાં તો હાહાકાર મચ્યો છે. પરંતુ જોવાનું એ રહેશે કે આ પગલું વિરોધીઓની ગણતરીઓ ઊંધી પાડી શકશે ખરી? ભાજપને એની જ ચાલથી માત આપવાનું સપનું સાકાર થશે ખરું?

135 વિધાયકોને ફરી મળી  ટિકિટ
પાર્ટીએ હાલના 135 વિધાયકો પર ફરી ભરોસો દાખવીને તેમને ચૂંટણીના મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. મોટાભાગના વિધાયકોને તેમની જૂની સીટ પરથી ચૂંટણી લડવા માટે ટિકિટ અપાઈ છે જ્યારે 15 વિધાયકોની સીટ બદલી નાખવામાં આવી છે. ટીએમસીએ આ વખતે ભારપૂર્વક કહ્યું કે ટિકિટ એવા કાર્યકરોને અપાઈ છે જે જમીન સ્તરે કામ કરવા પર સમર્પિત છે. 

કયા કયા વિધાયકોની ટિકિટ કપાઈ
મમતા બેનર્જીએ જે વર્તમાન ધારાસભ્યોની ટિકિટ કાપી તેમાં પાર્થ ચેટરજી તપન દાસગુપ્તા, જ્યોત્સના મંડી, માણિક ભટ્ટાચાર્ય, મનોરંજન વ્યાપારી, તજમૂલ હુસૈન, મુકુટમણિ અધિકારી, સૌમેન મહાપાત્રા, અસિત મજૂમદાર, મનોજ તિવારી, બિપ્લય રોય ચૌધરી, પરેશ પાલ, કંચન મલિક, સ્વર્ણકમલ સાહા, વિકાસ રાયચૌધરી, વિવેક ગુપ્તા જેવા 74 વિધાયકો સામેલ છે. પાર્ટીએ તેમની જગ્યાએ નવા ચહેરા પર ભરોસો દાખવ્યો છે. 

કેમ કાપવી પડી ટિકિટ
જો તમને એમ લાગતું હોય કે આવું મમતા બેનર્જીએ કેમ કર્યું તો સમજી લો કે આ એક સમજી વિચારીને લેવાયેલું પગલું છે. તેમની રણનીતિનો એક ભાગ છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં છેલ્લા 15 વર્ષથી મમતા બેનર્જીની ટીએમસી એકહથ્થું શાસન ભોગવી રહી છે. આટલા લાંબા સમયથી સત્તામાં રહો તો સત્તા વિરોધી લહેર પણ ક્યાંક જોવા મળે જે સ્વાભાવિક છે. મમતા બેનર્જી પણ એ વાત સારી પેઠે જાણે છે કે સરકાર માટે મોટાભાગે નારાજગી સ્થાનિક વિધાયકોને લઈને હોય છે. આથી તેમણે મોટો દાંવ ખેલીને એવા વર્તમાન વિધાયકોને ઘરે બેસાડીને તેની જગ્યાએ નવા ચહેરાની પસંદગી કરી છે. 

આ વખતે ટીએમસી, તેના સલાહકારો અને મમતા બેનર્જી પોતે ફક્ત જીતવા પર  ભાર મૂકી રહ્યા છે. આ માટે જો સંબંધો સાથે બાંધછોડ  કરવી પડે તો પણ તેઓ કરવા માટે જાણે તૈયાર છે. જે ઉમેદવાર ચૂંટણી જીતાડી શકે તેના પર દાવ ખેલી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત ટીએમસીએ આ વખતે એવા વિધાયકો અને મંત્રીઓને પણ ટીકિટ નથી આપી જેમના પર ભ્રષ્ટાચાર કે અન્ય  કોઈ પણ પ્રકારના આરોપ લાગેલા છે. આમ મમતા બેનર્જી પોતાની છબી સાથે કોઈ પણ પ્રકારે સમાધાન કરવાના મૂડમાં નથી. 

આરોપ લાગેલા વિધાયકોને પણ મૂક્યા પડતા
મમતા બેનર્જીએ કોઈ કેસમાં ફસાયેલા હોય કે પછી તેમના કારણે ટીએમસીની છબીને નુકસાન થયું હોય તેવા વિધાયકોને પણ આ વખતે પડતા મૂક્યા છે. બંગાળમા શિક્ષક ભરતીથી લઈને ભ્રષ્ટાચાર સુધીના કેસ સામે આવ્યા. જેના વિશે વિપક્ષે પણ મમતા બેનર્જી પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. મમતા બેનર્જીએ હવે તેમને પણ પડતા મૂડ્યા છે. દિગ્ગજ નેતા પાર્થ ચેટરજી, માણિક ભટ્ટાચાર્ય, અને જીવનકૃષ્ણ સાહા જેવા દિગ્ગજ નેતાઓ જે એક સમયે ટીએમસીની કોર કમિટીના ભાગ હતા તેમને પણ ભ્રષ્ટાચાર સાથે નામ જોડાયા બાદ હાંસિયામાં ધકેલ્યા અને ટિકિટ કાપી નાખી છે. જેનાથી પાર્ટીએ પણ ચોખ્ખો સંદેશ આપી દીધો છે કે કૌભાંડોના ધબ્બાવાળા નેતાઓ ચૂંટણી લડી શકશે નહીં. 

કલાકારોને પણ બાજુએ રાખ્યા
મમતા બેનર્જીએ અગાઉ અનેક ગ્લેમરસ ચહેરાઓ પર ભાગ્ય આજમાવ્યું છે અને મોટાભાગે સફળ પણ રહ્યું. પરંતુ આ વખતે આવા ગ્લેમરસ ચહેરાઓ કરતા જમીન સ્તરે લોકો સાથે જોડાયેલા ચહેરાઓ પર જાણે વધુ મદાર રાખીને પાર્ટીએ ટિકિટ આપી છે. આ માટે સ્વચ્છ છબીનો ખાસ ખ્યાલ રાખવામાં આવ્યો છે. શિબપુરથી વિધાયક અને ક્રિકટ ખેલાડી મનોજ તિવારીની જગ્યાએ રાણા ચેટરજીને ટિકિટ અપાઈ છે. મનોજ તિવારી મમતા સરકારમાં મંત્રી પણ છે. 

ટીએમસીએ જાણીતા અભિનેતા અને ધારાસભ્ય કાંચન મલિક અને ચિરંજીત ચક્રવર્તીને પણ ટિકિટ નથી આપી. કાંચન મલિકની ટિકિટ કપાઈ તે ખુબ ચર્ચામાં પણ છે. કારણ કે તેમની પ્રાઈવેટ લાઈફ અને સોશિયલ મીડિયા પર તેમની નિવેદનબાજીના કારણે ઊભા થયેલા વિવાદને પગલે તેમની ટિકિટ કપાઈ તેવું કહેવાય છે. ઉત્તરપારા (હુગલી)થી કંચન મલિકની જગ્યાએ સાંસદ કલ્યાણ બેનરજીના પુત્ર શીર્ષન્યા બેનરજીને ટિકિટ અપાઈ છે. બારાસાતથી ચિરંજીત ચક્રવર્તીની જગ્યાએ સબ્યસાચી દત્તાને ટિકિટ અપાઈ છે. 

મમતા બેનર્જીએ પોતાના જે વિધાયકોની ટિકિટ કાપી છે તેમાંથી અનેક એવા પણ છે જેમની જગ્યાએ તેમના પરિવારના કોઈ અન્ય સભ્યને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. મહેશતલા વિધાનસભા સીટથી દુલાલ ચંદ્ર દાસની જગ્યાએ તેમના પુત્ર શુભાશીષ દાસને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. એન્ટાલી વિધાનસભા સીટ માટે વિધાયક સ્વર્ણકમલ સાહાની જગ્યાએ  તેમના પુત્ર સંદીપન સાહીને ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે.  

માનિકતલા વિધાનસભા સીટથી સુપ્તિ પાંડેની જગ્યાએ તેમની પુત્રી શ્રેયા પાંડેને ટિકિટ અપાઈ છે. પાનીહાટીથી નિર્મલ ઘોષની જગ્યાએ તેમના પુત્ર તીર્થંકર ઘોષને ટિકિટ અપાઈ છે. બાલીગંજથી બાબુલ સુપ્રીયોની જગ્યાએ શોભનદેબ ચટ્ટોપાધ્યાયને ટિકિટ અપાઈ છે. એ જ રીતે બેલેઘાટાથી વિધાયક પરેશ પાલની જગ્યાએ કૃણાલ ઘોષ હશે. 

ભાજપનો વિનિંગ ફોર્મ્યૂલા ટીએમસીને અપાવશે જીત?
મમતા  બેનર્જીએ પોતાના વિધાયકો સામે સ્થાનિક સ્તરે જે નારાજગી જોવા મળી રહી છે તેને સમજી લીધી છે. આથી ભાજપના ફોર્મ્યૂલાને અપનાવીને ટિકિટ કાપવાનો દાવ ચલ્યો છે. ભાજપ સત્તા વિરોધી લહેરને કાપવા માટે પોતાના વર્તમાન ધારાસભ્યોના પત્તા કાપીને નવા ચહેરાને અજમાવતો રહ્યો છે અને આ દાવ સફળતા પણ અપાવતો જોવા મળ્યો છે. હવે ભાજપના આ જ વિનિંગ ફોર્મ્યૂલાને અપનાવીને મમતા બેનર્જી બંગાળમાં ફરી સત્તા પર બિરાજમાન થવાના સપના જુએ છે. પરંતુ શું તે ફાવી શકશે? એ તો આવનારો સમય જ કહેશે. 

