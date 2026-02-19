Explainer: PM મોદીએ AI ઈમ્પેક્ટ સમિટમાં MANAV વિઝન રજૂ કર્યું, જાણો તે શું છે અને AI ભવિષ્ય માટે કેમ જરૂરી છે?
MANAV Vision In AI Impact Summit: પીએમ મોદીએ આજે એઆઈ ઈમ્પેક્ટ સમિટમાં માનવ વિઝન રજૂ કર્યું. એઆઈના બદલાતા માહોલમાં આ માનવ વિઝન કેટલું ઉપયોગી છે અને તેનાથી ભવિષ્ય માટે એઆઈને કઈ રીતે દિશા આપી શકાય તે પણ જાણો.
- AI ઈમ્પેક્ટ સમિટમાં MANAV વિઝન રજૂ કર્યું, જેનો અર્થ છે માણસ.
- દુનિયામાં બે પ્રકારના લોકો. એકને AIમાં ભય દેખાય, બીજાને ભવિષ્ય દેખાય.
- ભારતને AIમાં ભવિષ્ય દેખાય છે.
- માનવ વિઝન પર કહ્યું કે આપણે AIને જે દિશામાં લઈ જઈશું તેવું ભવિષ્ય બનશે.
આપણા માટે એક ઐતિહાસિક પળ છે કે આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ હવે ભવિષ્ય બની રહ્યું છે ત્યારે તેના આધારિત એઆઈ ઈમ્પેક્ટ સમિટ જેવી મોટી ઈવેન્ટ ભારતના આંગણે યોજાઈ છે. નવી દિલ્હીના ભારત મંડપમ ખાતે આ ઈવેન્ટ યોજાઈ છે જે 16થી લઈને 20 તારીખ સુધી હશે. જો કે ઈવેન્ટમાં મુખ્ય કાર્યક્રમો તો 19 અને 20 તારીખે થઈ રહ્યા છે. આજે પીએમ મોદીએ આ એઆઈ ઈમ્પેક્ટ લીડરશીપ સમિટને સંબોધન કર્યું. તેમણે ભારતને ટેક અને ટેલેન્ટનું મોટું કેન્દ્ર ગણાવ્યું. તેમણે એઆઈના ભવિષ્ય માટે એક હ્યુમન સેન્ટ્રિક વિઝન રજૂ કર્યું અને ઝડપથી ઉભરતી ટેક્નોલોજીના ડેમોક્રેટાઈઝેશન અને સૌને સાથે લઈને ચાલવાની અપીલ પણ કરી.
પીએમ મોદીના સંબોધનની મુખ્ય વાતો
- પીએમ મોદીએ કહ્યું કે દુનિયાની સૌથી મોટી અને ઐતિહાસિક AI ઈમ્પેક્ટ સમિટમાં તમારું હાર્દિક અભિનંદન છે. ભારત દુનિયાની સૌથી મોટી યુવા વસ્તીવાળો દેશ છે. સૌથી મોટા ટેક ટેલેન્ટ પુલનું કેન્દ્ર છે. આ સૌથી મોટા ટેક ઈનેબલ્ડ ઈકોસિસ્ટમનું ઉદાહરણ છે.
- પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આ સમિટનું ભારતમાં થવું એ ભારતની સાથે સાથે સમગ્ર ગ્લોબલ સાઉથ માટે ગર્વનો વિષય છે. માનવ ઈતિહાસમાં કેટલીક સદીઓ બાદ એક ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવતો હોય છે અને તે સભ્યતાની દિશા રિસેટ કરે છે અને ત્યાંથી વિકાસની ઝડપ બદલાતી હોય છે.
- પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે મશીન લર્નિંગથી લર્નિંગ મશીન સુધીની સફર પણ તેજ છે, ઊંડી છે અને વ્યાપક પણ છે. આથી આપણે વિઝન પણ મોટું રાખવાનું છે અને જવાબદારી પણ એટલી જ મોટી નિભાવવાની છે. વર્તમાન પેઢી સાથે જ આપણે એ વાતની પણ ચિંતા કરવાની છે કે આવનારી પેઢીઓના હાથમાં આપણે AIનું કયું સ્વરૂપ સોંપીશું.
- ભારત AIને કઈ દ્રષ્ટિથી જુએ છે એ પણ તેમણે સમજાવ્યું. કહ્યું કે તેનું સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ આ સમિટની થીમમાં છે. સર્વજન હિતાય- સર્વજન સુખાય. આ જ અમારો બેન્ચમાર્ક છે. AI માટે માણસ ફક્ત ડેટા પોઈન્ટ બનીને ન રહી જાય, માણસ ફક્ત રો મટિરિયલ સુધી મર્યાદિત ન રહી જાય. આથી AIને democratized કરવું પડશે. તેને Inclusion અને Empowerment નું માધ્યમ બનાવવું પડશે અને વિશેષ રીતે ગ્લોબલ સાઉથમાં.
- પીએમ મોદીએ કહ્યું કે એઆઈને મશીન કેન્દ્રિતથી માનવ કેન્દ્રિત કેવી રીતે બનાવવું, સંવેદનશીલ અને જવાબદાર કેવી રીતે બનાવવું. બસ આ જ ગ્લોબલ AI ઈમ્પેક્ટ સમિટનો મૂળ હેતુ છે. આજે નવી દીલ્હી એઆઈ સમિટમાં હું AI માટે MANAV વિઝન રજૂ કરું છું. આ MANAV વિઝનનો અર્થ છે માણસ. MANAVમાં એમનો અર્થ નૈતિક અને એથિકલ સિસ્ટમ, Aનો અર્થ જવાબદાર શાસન, Nનો અર્થ રાષ્ટ્રીય સંપ્રભુતા, Aનો અર્થ સુલભ અને સમાવેશી તથા Vનો અર્થ કાયદેસર.
- પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે AI આપણા કામને વધુ સ્માર્ટ, વધુ કુશળ અને અસરકારક બનાવશે. આ નવાચાર, ઉદ્યમિતા અને નવી ઈન્ડસ્ટ્રી માટે એક મોટી તક છે.
- આજે દુનિયામાં બે પ્રકારના લોકો છે. 1 જેમને AIમાં ભય દેખાય છે. જ્યારે બીજા એવા કે જેમને AIમાં ભાગ્ય દેખાય છે. હું ગર્વ અને જવાબદારી સાથે કહું છું કે અમને AIમાં ભય નહીં પરંતુ ભારતને AIમાં ભાગ્ય દેખાય છે, ભારતને AIમાં ભવિષ્ય દેખાય છે.
- તેમણે કહ્યું કે આપણી પાસે ટેલેન્ટ પણ છે, એનર્જી કેપેસિટી છે અને પોલીસી ક્લેરિટી પણ છે. મને તમને બધાને એ જણાવતા ખુશી થાય છે કે આ સમિટમાં 3 ભારતીય કંપનીઓએ પોતાના AI મોડલ્સ અને એપ્સ લોન્ચ કર્યા છે. આ મોડલ્સ આપણા યુથના ટેલેન્ટને દર્શાવે છે અને ભારત જે સોલ્યુશન્સ આપે છે તેનું ડેપ્થ અને ડાઈવર્સિટીનું પ્રતિબિંબ પણ છે.
PM મોદીએ રજૂ કર્યું MANAV વિઝન
પીએમ મોદીએ એઆઈ ઈમ્પેક્ટ લીડરશીપ સમિટમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ પર એક નવો મંત્ર આપ્યો છે. એઆઈ માટે માણસ ફક્ત ડેટા પોઈન્ટ ન બની જાય, માણસ ફક્ત રો મટિરિયલ સુધી સિમિત ન રહી જાય એટલા માટે એઆઈને લોકતાંત્રિક સ્વરૂપ આપવું પડશે. તેને સમાવેશી માધ્યમ બનાવવું પડશે. ખાસ કરીને ગ્લોબલ સાઉથનું. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સને ખુલ્લુ આકાશ પણ આપવાનું છે અને કમાન્ડ પણ આપણા હાથમાં રાખવાની છે.
માનવ વિઝન વિશે તેમણે કહ્યું કે જે રીતે જીપીએસ હોય છે, જીપીએસ આપણને રસ્તો દેખાડે છે પરંતુ આપણે કઈ દિશામાં જવું છે તે તો આપણે જ નક્કી કરીએ છીએ, આજે આપણે એઆઈને જે દિશામાં લઈ જઈશું એવું આપણું ભવિષ્ય બનશે. આજે ન્યૂ દિલ્હી એઆઈ ઈમ્પેક્ટ સમિટમાં હું એઆઈ માટે MANAV વિઝન રજૂ કરું છું. માનવ વિઝન કહે છે કે મોરલ એન્ડ એથિકલ સિસ્ટમ, એટલે કે એઆઈ એથિકલ ગાઈડેન્સ પર આધારિત, એકાઉન્ટેબલ ગવર્નન્સ એટલે કે ટ્રાન્સપરન્ટ નિયમો, નેશનલ સોવરનિટી એટલે કે જેનો ડેટા તેનો અધિકાર, એ એક્સિબલ એન્ડ ઈન્ક્લુઝિવ એટલે કે એઆઈ મોનોપોલી નહીં પરંતુ મલ્ટીપ્લાયર બનશે. વેલિડ એન્ડ લેજિટિમ લોફૂલ હોય.
હવે આ MANAV વિઝન વિશે પણ જાણો
M stands for moral and ethical systems. એટલે કે M નો અર્થ છે નૈતિક અને એથિકલ સિસ્ટમ
A stands for accountable governance. A નો અર્થ થાય છે જવાબદાર શાસન
N stands for national sovereignty. N નો અર્થ એટલે રાષ્ટ્રીય સાર્વભૌમત્વ
A stands for accessible and inclusive. A સૂચવે છે સુલભ અને સમાવેશી
V stands for valid and legitimate. જ્યારે V નો અર્થ છે માન્ય અને કાયદેસર
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આપણે એક એવા દોરમાં જઈ રહ્યા છીએ કે જ્યાં માણસ અને ડિજિટલ ઈન્ટેલિજન્સ મળીને બનાવશે અને મળીને આગળ વધશે. આ આપણી સિસ્ટમને વધુ સ્માર્ટ, વધુ કુશળ અને વધુ અસરકારક બનાવશે. તે લોકોને ક્રિએટિવ ભૂમિકા ભજવવાની વધુ તક આપશે. તે ઈનોવેશન, આંતરપ્રિન્યોરશીપ અને નવી ઈન્ડસ્ટ્રી બનાવવાની એક મોટી તક છે.
દુનિયામાં બે પ્રકારના લોકો
પીએમ મોદીએ ઉલ્લેખ કર્યો કે દુનિયામાં બે પ્રકારના લોકો છે. એક એવા લોકો જેને એઆઈમાં ભય દેખાય છે જ્યારે બીજા એવા લોકો જેમને AIમાં ભવિષ્ય દેખાય છે. ભારતના લોકોને તેમાં ભવિષ્ય દેખાય છે. ભારતીય કંપનીઓએ આ સમિટમાં અનેક એઆઈ મોડલ લોન્ચ કર્યા છે. ભારત જે એઆઈ સોલ્યુશન્સ આપે છે તે તેમની ઉભરતી તાકાતનું પ્રતિબિંબ છે. ભારત પાસે ડાયવર્સિટી છે, ડેમોગ્રાફી પણ છે અને ડેમોક્રેસી પણ છે. ભારત જે પણ સોલ્યુશન્સ વિક્સિત કરે છે તે દુનિયાભરમાં કારગર નીવડી શકે છે. પીએમ મોદીએ ભારતમાં ડિઝાઈન એન્ડ ડેવલપનું આહ્વાન કર્યું.
