Explainer: રાજ્યસભાની 37 સીટોની ચૂંટણીનું ફાઈનલ સ્કોરકાર્ડ, કોણે મારી બાજી, કોણે ભોગવ્યું નુકસાન, ખાસ જાણો
Rajya Sabha Election Result: સંસદના ઉપલા ગૃહ એટલે કે રાજ્યસભાની ખાલી થઈ રહેલી 37 સીટો માટે 16 માર્ચના રોજ ચૂંટણી થઈ. જો કે તેમાંથી 26 સભ્યો તો નિર્વિરોધ ચૂંટાઈ આવ્યા એટલે 11 બેઠકો માટે જ મત પડ્યા હતા. મતદાન પત્યા બાદ તરત જ મતગણતરી હાથ ધરાઈ અને પરિણામ પણ આવી ગયા. 37 સીટોમાં કોને કેટલી સીટો ગઈ અને કોણ ફાયદો લઈ ગયું તે તમામ વિગતો જાણો.
- કુલ 37 બેઠકો થઈ રહી છે ખાલી જેમાંથી 26 સભ્યો બિનહરીફ ચૂંટાઈ આવ્યા
- બાકી 11 સીટો માટે 16 માર્ચે થઈ ચૂંટણી, જેમાં એનડીએને 9 અને વિપક્ષને 2 સીટ મળી
- કુલ 37માંથી એડીએને 22 સીટો અને વિપક્ષી પાર્ટીઓને 15 સીટ મળી
- આ ચૂંટણીમાં એનડીએને 10 સીટનો દેખીતો ફાયદો થયો, વિપક્ષને 10 સીટનું નુકસાન
આમ તો રાજ્યસભાની 37 સીટો ખાલી પડવાની છે પરંતુ તેમાંથી કેટલીક સીટો પર પહેલેથી જ સભ્યો બિનહરીફ ચૂંટાઈ આવ્યા છે જેને કારણે 16 માર્ચના રોજ બિહાર, હરિયાણા અને ઓડિશાની કુલ 11 સીટો માટે મત પડ્યા અને ત્યારબાદ જે પરિણામ આવ્યાં તે વિપક્ષી પાર્ટીઓ માટે ચોંકાવનારા રહ્યા.
કુલ 37 સીટો માટે ચૂંટણી
દેશના 10 રાજ્યોની કુલ 37 રાજ્યસભા સીટો માટે ચૂંટણી થઈ. જેમાંથી સાત રાજ્યોના 26 રાજ્યસભા સભ્યો તો પહેલેથી જ નિર્વિરોધ ચૂંટાઈ આવ્યા છે. જ્યારે 3 રાજ્યોની 11 સીટો પર સોમવારે ચૂંટણી થઈ. ત્યારબાદ પરિણામ પણ આવી ગયા. આ રીતે કુલ 37 રાજ્યસભા સીટોના ફાઈનલ પરિણામ જોઈએ તો એનડીએને ફાળે 22 સીટો ગઈ અને વિપક્ષને 15 સીટો મળી. ખાસ કરીને જે 3 રાજ્યોમાં મત પડ્યા તેની વાત કરીએ તો તે 11 સીટોમાંથી એનડીએને 9 સીટ અને વિપક્ષને ફક્ત બે રાજ્યસભા સીટ મળી. એમાં પણ ભાજપને 5 સીટ અને સહયોગીઓને 4 સીટ મળી છે. જ્યારે કોંગ્રેસ અને બીજેડીએ એક એક સીટ મેળવી.
સીટો પર શું પરિણામ રહ્યા
37 સીટોમાંથી જે 26 સીટો માટે પહેલેથી સભ્યો બિનહરીફ ચૂંટાયા તેમાંથી એનડીએને 13 અને વિપક્ષને ફાળે 13 સભ્યો ગયા. જ્યારે હરિયાણા, બિહાર અને ઓડિશાની 11 રાજ્યસભા સીટો માટે સોમવારે ચૂંટણી થઈ જેમાંથી એનડીએને 9 અને વિપક્ષને 2 સીટ મળી. આમ એનડીએને 22 અને વિપક્ષને ફાળે 15 સીટ આવી.
એનડીને ફાળે 22 સીટમાંથી કોને કેટલી સીટ
- ભાજપ- 13
- જેડીયુ- 2
- શિંદે શિવસેના- 1
- અજિત પવાર એનસીપી-1
- પીએમકે- 1
- AIADMK- 1
- UPPL- 1
- RLSM-1
- અપક્ષ- 1 (ભાજપ સમર્થિત)
વિપક્ષને ફાળે 15 સીટોમાંથી કોને કેટલી
- કોંગ્રેસ- 6
- ટીએમસી- 4
- ડીએમકે- 3
- શરદ પવાર એનસીપી- 1
- બીજેડી- 1
કોને થયો ફાયદો અને કોને થયું નુકસાન
ફાયદા નુકસાનની વાત કરીએ તો રાજ્યસભા ચૂંટણી પહેલા અને પરિણામ આવ્યા બાદની સ્થિતિ જોતા એનડીએને 10 સીટનો ફાયદો થયો અને વિપક્ષને 10 સીટનું નુકસાન થયું. ચૂંટણી પહેલા એનડીએ પાસે 12 રાજ્યસભા સીટ હતી. હવે વધીને 22 થઈ ગઈ. જ્યારે વિપક્ષ પાસે 25 રાજ્યસભા સીટ હતી જે હવે ઘટીને 15 થઈ ગઈ.
પક્ષવાર સ્થિતિ
10 રાજ્યોની 37 રાજ્યસભા સીટોના આંકડા પર નજર ફેરવીએ તો ભાજપ પાસે 9 સીટ હતી જે હવે વધીને 13 થઈ ગઈ. જેડીયુએ પોતાની બંને સીટોને જાળવી રાખી. આ ઉપરાંત AIADMKએ પોતાની એક સીટ, PMKએ પણ પોતાની એક સીટ જ્યારે RLSMએ પણ પોતાની એક સીટ બચાવી રાખી છે.
જ્યારે વિપક્ષી ગઠબંધન ઈન્ડિયા બ્લોકની વાત કરીએ તો 18 રાજ્યસભા સીટ તેમની પાસે હતી. જેમાંથી 4 સીટ કોંગ્રેસ પાસે હતી જે હવે વધીને 6 થઈ છે. આમ જોઈએ તો કોંગ્રેસને 2 સીટનો ફાયદો થયો છે. ટીએમસીએ પોતાની 4 સીટ જાળવી રાખી છે. ડીએમકે 4 સીટથી ઘટીને 3 પર આવી ગઈ. આરજેડી પાસે 2 સીટ હતી જે હવે ઘટીને ઝીરો થઈ ગઈ. એક સીટ ઉદ્ધવઠાકરેની શિવસેના પાસે અને એક સીટ સીપીઆઈએમ પાસે હતી પરંતુ તેમને એક પણ સીટ ન મળી. ચાર સીટ અન્ય પક્ષો પાસે હતી જેમાંથી 2 સીટ બીજેડી પાસે હતી જેમાંથી એક સીટ જ તેને મળી. બીઆરએસએ પણ એકમાત્ર સીટ ગુમાવી દીધી.
રાજ્યવાર પરિસ્થિતિ શું રહી?
10 રાજ્યોની જે 36 બેઠકો માટે ચૂંટણી થઈ તેમાં કોની શું સ્થિતિ રહી તે પણ જાણીએ.
મહારાષ્ટ્ર
7 રાજ્યસભા સીટોમાંથી ભાજપને 4, એનસીપી અને શિવસેનાને 1-1 સીટ મળી છે. આ ઉપરાંત એક સીટ પર વિપક્ષના શરદ પવાર ચૂંટાઈ આવ્યા છે. ભાજપને 2 સીટનો ફાયદો જ્યારે કોંગ્રેસ, શિવસેના (યુબીટી) અને શરદ પવારની એનસીપીને એક સીટનું નુકસાન થયું છે. અજિત પવાર અને શિંદેની પાર્ટીને એક એક સીટનો ફાયદો થયો.
તમિલનાડુ
છ રાજ્યસભા સીટો માટે થયેલી ચૂંટણીમાં ડીએમકેને એક સીટનું નુકસાન અને કોંગ્રેસને એક સીટનો ફાયદો થયો છે. AIADMK અને PMK પોતાની એક એક સીટ બચાવવામાં સફળ રહ્યા.
પશ્ચિમ બંગાળ
5 રાજ્યસભા સીટોમાં ટીએમસીએ 4 સીટો જાળવી રાખી. ભાજપને એક સીટનો લાભ અને લેફ્ટને નુકસાન થયું.
બિહાર
બિહારની પાંચ રાજ્યસભા સીટોમાં જેડીયુએ પોતાની બંને સીટો જાળવી રાખી જ્યારે આરજેડીને 2 સીટનું નુકસાન થયું. ભાજપને બે સીટનો લાભ થયો જ્યારે ઉપેન્દ્ર કુશવાહાએ પણ પોતાની સીટ જાળવી રાખી. આ ઉપરાંત એક સીટ પર ભાજપે પોતાના સમર્થનથી અપક્ષને જીતાડ્યો.
અસમ
3 રાજ્યસભા સીટોમાં ભાજપે પોતાની બંને સીટો બચાવી અને અસમ ગઢ પરિષદને એક સીટનું નુકસન થયું.
છત્તીસગઢ
ભાજપને એક સીટનો ફાયદો થયો તો કોંગ્રેસને એક સીટનું નુકસાન થયું.
તેલંગણા
બંને સીટ કોંગ્રેસે જીતી લીધી છે. તેને એક સીટનો લાભ પણ થયો છે. જ્યારે બીઆરએસને એક સીટનું નુકસાન.
હરિયાણા
ભાજપ અને કોંગ્રેસને ફાળે એક એક સીટ ગઈ છે. પરંતુ ભાજપને અહીં એક સીટનું નુકસાન થયું છે.
હિમાચલ પ્રદેશ
કોંગ્રેસને એક સીટનો ફાયદો થયો જ્યારે ભાજપને એક સીટનું નુકસાન.
37 સીટો પર વિજેતા ઉમેદવારોની યાદી
|રાજ્યસભાની 37 બેઠકોનું પરિણામ
|રાજ્ય
|વિજેતા ઉમેદવારનું નામ
|પાર્ટી
|અસમ (3 સીટ)
|જોગેન મોહન
|BJP
|તેરાશ ગોવાલા
|BJP
|પ્રમોદ બોરો
|UPPL
|બિહાર (5 સીટ)
|નિતિશકુમાર
|JDU
|રામનાથ ઠાકુર
|JDU
|નિતિન નબીન
|BJP
|શિવેશકુમાર
|BJP
|ઉપેન્દ્ર કુશવાહા
|RLJD / RJD
|છત્તીસગઢ (2 સીટ)
|લક્ષ્મી વર્મા
|BJP
|ફૂલો દેવી નેતમ
|BJP
|તમિલનાડુ (6 સીટ)
|અંબુમણી રામદોસ
|PMK
|ક્રિસ્ટોફર મણિકમ
|Congress
|એલ કે સુધીશ
|DMDK
|તિરુચી શિવા
|DMK
|જે કોન્સ્ટન્ડીન રવિચંદ્રન
|DMK
|એમ થંબી દુરાઈ
|AIADMK
|પશ્ચિમ બંગાળ (5 સીટ)
|મેનકા ગુરુસ્વામી
|TMC
|ક્રોયલ મલિક
|TMC
|બાબુલ સુપ્રીયો
|TMC
|રાજીવ કુમાર
|TMC
|રાહુલ સિન્હા
|BJP
|તેલંગણા (2 સીટ)
|અભિષેક મનુ સિંઘવી
|Congress
|વેમ નરેન્દ્ર રેડ્ડી
|Congress
|મહારાષ્ટ્ર ( 7સીટ)
|વિનોદ તાવડે
|BJP
|રામરાવ વડકૂટે
|BJP
|માયા ઈવનતે
|BJP
|રામદાસ આઠવલે
|રિપબ્લિકન પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા) (આઠવલે)
|જ્યોતિ વાઘમારે
|શિવસના
|પાર્થ પવાર
|NCP (AP)
|શરદ પવાર
|NCP (SP)
|ઓડિશા (5 સીટ)
|મનમોહન સમલ
|BJP
|સુજિત કુમાર
|BJP
|દિલીપ રાય
|અપક્ષ (BJP સમર્થન)
|સંતૃપ્ત મિશ્રા
|BJD
|હિમાચલ પ્રદેશ(1 સીટ)
|અનુરાગ શર્મા
|Congress
|હરિયાણા ( 2સીટ )
|સંજય ભાટિયા
|BJP
|કરમવીર સિંહ બૌધ
|Congress
