Explainer: ટ્રેડ ડીલની ચર્ચાઓ વચ્ચે અમેરિકાએ ભારતના પક્ષમાં એવું તે શું કર્યું, ચીન-પાકિસ્તાન કાગારોળ કરશે
USTR Shares India Political Map: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે જે ટ્રેડ ડીલ થઈ એ ખુબ ચર્ચામાં છે. ભારતના વાણિજ્યમંત્રી પિયુષ ગોયલે આજે આ ટ્રેડ ડીલ વિશે વિગતો જાહેર કરી. આ બધા વચ્ચે અમેરિકાએ એક એવો મેપ શેર કરી દીધો જેણે પાકિસ્તાન અને ચીનના પણ શ્વાસ અદ્ધર કરી નાખ્યા. જાણો એવું તે શું છે એ મેપમાં.
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે જ્યારથી ટ્રેડ ડીલ થઈ છે ત્યારથી ભારતના પાડોશી દેશો ખાસ કરીને ચીન, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશના છાતીના પાટીયા બેસી ગયા છે. કારણ કે ભારત પર આ દેશો કરતા પણ હવે ટેરિફ ઓછો લાગ્યો છે. અમેરિકાએ ભારત પર જે રેસિપ્રોકલ ટેરિફ 25 ટકા લગાવ્યો હતો તે ઘટાડીને 18 ટકા કરી નાખ્યો અને આ સાથે જ રશિયન ઓઈલની ખરીદી પર વધારાનો જે 25 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો હતો તે પણ હટાવ્યો છે. એટલે કે બધુ મળીને હવે ભારત પર 18 ટકા ટેરિફ છે. આ એક ઝટકો તો લાગ્યો જ હતો પરંતુ અમેરિકાએ સાથે સાથે પાકિસ્તાન અને ચીનને બીજો પણ એક મોટો ફટકો માર્યો છે.
અમેરિકાએ શેર કર્યો ભારતનો મેપ
આ ડીલની તો હજુ દુનિયામાં વાતો થઈ રહી છે એવામાં અમેરિકાએ ભારતનો એક એવો મેપ શેર ક રી નાખ્યો કે પાકિસ્તાન અને ચીનના હોશ ઉડી ગયા. આ નક્શામાં માત્ર પીઓકે જ નહીં પરંતુ અક્સાઈ ચીનને પણ ભારતનો હિસ્સો દેખાડી દીધો છે. જેનું તારણ એવું નીકળે છે કે અમેરિકાએ એવું સ્વીકાર્યું છે કે પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર અને ચીનના તાબાવાળું અક્સાઈ ચીન ભારતનો હિસ્સો છે. અત્રે જણાવવાનું કે આ નક્શા પર ચર્ચા એટલા માટે છે કારણ કે સામાન્ય રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો પર તથા પશ્ચિમી દેશો દ્વારા જે નક્શો શેર કરાતો હોય છે તેમાં જમ્મુ કાશ્મીરના વિવાદિત ભાગને અલગ રંગ કે ડોટેડ લાઈન્સ દ્વારા દેખાડવામાં આવે છે. પરંતુ આ વખતે યુએસ ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ (USTR)ના કાર્યાલયે જે નક્શો શેર કર્યો તેણે બધાને ચોંકાવી દીધા.
આ નક્શામાં એવું તે શું છે?
જમ્મુ કાશ્મીર: ભારત પાકિસ્તાનના તાબા હેઠળના જમ્મુ કાશ્મીરને પીઓકે ગણે છે અને નક્શામાં પોતાનું ગણે છે. અમેરિકાએ પણ બરાબર એ જ રીતે નક્શો શેર કર્યો અને આખું જમ્મુ કાશ્મીર ભારતના ભાગમાં ગણાવ્યું. જે પાકિસ્તાન માટે મોટો ઝટકો કહી શકાય.
અક્સાઈ ચીન: અક્સાઈ ચીન એ એવો વિસ્તાર છે જે ભારતનો છે પરંતુ હાલ ચીનના કબજામાં છે. ત્યારે અમેરિકાએ આ અક્સાઈ ચીનનો વિસ્તાર પણ ભારતનો ભાગ ગણાવી દીધો. આમ ભારત જે પોલીટિકલ મેપ વાપરે છે તે જ પોલીટિકલ મેચ અમેરિકાએ શેર કર્યો. એટલે એનું એ તારણ નીકળી શકે કે અમેરિકા આ વિસ્તારો ભારતના તાબામાં ગણે છે.
ભારતની મોટી કૂટનીતિક જીત!
સોશિયલ મીડિયા પર અમેરિકા દ્વારા શેર ક રાયેલા આ નક્શાને ભારતને મોટી કૂટનીતિક જીત ગણવામાં આવી રહી છે. વિશેષજ્ઞો પણ એવું માને છે કે વેપારી વાતચીત વચ્ચે આ પ્રકારનો નક્શો જાહેર કરવો એ કોઈ ટેક્નિકલ ખામી ન હોઈ શકે. પરંતુ ચીન અને પાકિસ્તાનને એક મોટો સંદેશ હોઈ શકે છે.
ભારત-અમેરિકા ડીલ વિશે આજે જાહેર થઈ વિગતો
ભારતના વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલ દ્વારા આજે સવારે આ ડીલ અંગે વિગતો જાહેર કરવામાં આવી. જેમાં ભારતની જે વસ્તુઓ પરથી ટેરિફ બિલકુલ હટાવી લેવામાં આવ્યો છે જેમાં જેનરીક દવાઓ, એરક્રાફ્ટ પાર્ટ્સ, જેમ્સ અને ડાઈમંડ્સ સામેલ છે. જ્યારે ટેક્સટાઈલ અને અપેરલ્સ, લેધર અને ફૂટવેર, પ્લાસ્ટિક અને રબર, કેટલીક મશીનરીઓ, ઓર્ગેનિક કેમિકલ્સ, હોમ ડેકોર, હાથ બનાવટની વસ્તુઓ વગેરે પર 18 ટકા ટેરિફ લાગશે.
કૃષિ અને ખેડૂતોને રખાયા સંરક્ષિત
ડીલમાં ખેડૂતોને સુરક્ષિત રાખવામાં આવ્યા છે. ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે થયેલી વેપાર સંધિમાં ડેરી, ફળ, શાકભાજી, મસાલા અને અન્ય અનાજ જેમ કે ઘઉં, કોપરું, રાગી, મકાઈ, ચોખા, બાજરી, જુવાર, જવ, વગેરે તથા ડેરી પ્રોડક્ટ્સ દૂધ, ક્રીમ, યોગહર્ટ, બટરમિલ્ક, માખણ, ઘી, ચીઝ, બટર ઓઈલ, પનીર અને અન્ય ઉત્પાદનો, વ્હે પ્રોડક્ટ્સ વગેરે સંરક્ષિત કરાયા છે. તેનાથી ઘરેલુ ખેડૂતોના હિત સુરક્ષિત થશે. સ્થાનિક કૃષિને આટલા મોટા બજારમાં preferential accessથી મજબૂતી મળશે અને આત્મનિર્ભર ભારતની દિશામાં એક વધુ સશક્ત પગલું વધશે.
