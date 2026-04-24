Explainer: બંગાળમાં બંપર મતદાન કોને કરાવશે ફાયદો, મમતાના ગઢમાં ખિલશે કમળ? જાણો શું કહે છે આંકડા
West Bengal Assembly Election 2026: ચાર રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના ઢોલ વાગ્યા છે. જેમાં કેરળ, પુડુચેરી અને અસમમાં મતદાન થઈ ગયું જ્યારે તમિલનાડુ તમામ સીટો પર અને પશ્ચિમ બંગાળમાં પહેલા તબક્કાનું મતદાન ગઈ કાલે 23 એપ્રિલના રોજ થયું. જ્યાં મતદાનના આંકડાએ તમામ રેકોર્ડ તોડ્યા. બંપર મતદાન કોના પક્ષમાં જશે તે વિશે પાર્ટીઓ પોત પોતાના દાવા કરે છે પરંતુ આપણે આંકડાથી સમજીએ.
- પશ્ચિમ બંગાળમાં પહેલા તબક્કામાં 152 સીટો પર મત પડ્યા જેણે મતદાનના રેકોર્ડ તોડ્યા
- સૌથી વધુ મતદાન દક્ષિણ દિનાઝપુરમાં નોંધાયું
- બંપર મતદાન કોને ફાયદો કરાવે, ભાજપ કે સત્તાધારી પક્ષ? શું કહે છે નિષ્ણાંતો
પશ્ચિમ બંગાળમાં આ વખતે મતદાનના તમામ રેકોર્ડ તૂટ્યા છે. પહેલા તબક્કાનું મતદાન ગુરુવારે 23 એપ્રિલના રોજ થયું જ્યાં 152 સીટો પર 92 ટકાથી વધુ મતદાન થયું જો કે અંતિમ આંકડો 93 ટકા સુધી પણ પહોંચી શકે. જો આમ થયું તો તે 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણીના પહેલા તબક્કાના મતદાન 83.2 ટકા મતદાનથી લગભગ 10 ટકા વધુ હશે. હવે આટલું બંપર વોટિંગ એક મોટો રાજકીય પ્રશ્ન બન્યો છે કે આ કોના પક્ષમાં જશે. દીદીને ફાયદો કરાવશે કે પછી ભાજપનું સપનું સાકાર કરશે.
છેલ્લી 45 વિધાનસભા ચૂંટણીઓમાં જ્યાં પણ મતદાનની ટકાવારી ગત વખત કરતા ઓછી રહી કે ગત વખત જેટલું જ મતદાન થયું ત્યાં મોટાભાગના રાજ્યોમાં વર્તમાન સરકારને ફાયદો થયો. જેમ કે મધ્ય પ્રદેશમાં મતદાનની ટકાવારી 75 ટકા કે 76 ટકા થઈ અને ત્યાં ભાજપની સરકાર જ ફરી આવી. યુપીમાં 61 ટકા મતદાન જ્યારે 60 ટકા રહ્યું ત્યારે પણ ભાજપે વાપસી કરી. ગોવામાં પણ જ્યારે 4 ટકા મતદાન ઓછું થયું તો ત્યાં પણ ભાજપે વાપસી કરી.
એમાં કેટલાક અપવાદ પણ છે જેમ કે છત્તીસગઢ, રાજસ્થાન, તેલંગણા, અને પંજાબ જેવા રાજ્યોમાં એક કે બે ટકા મતદાન ઓછું થવા છતાં પણ સરકારો બદલાઈ ગઈ. જો કે વોટિંગ પેટર્ન જોઈએ તો જ્યારે 7 ટકા કે તેનાથી વધુ મતદાન વધે તો તેના બે અર્થ થાય છે. એક તો જનતા વર્તમાન સરકારને પૂરેપૂરી તાકાત સાથે પાછી લાવવા માંગે છે અથવા તો વર્તમાન સરકારને પૂરી તાકાતથી હટાવવા માંગે છે. આવી વોટિંગ પેટર્નમાં ચૂંટણી ગૂંચવાતી નથી પરંતુ ઉલ્ટું ચૂંટણી સ્પષ્ટ અને આરપારની બની જાય છે.
16 જિલ્લામાં ક્યાં કેટલું મતદાન
પશ્ચિમ બંગાળમાં ગુરુવારે 16 જિલ્લાઓમાં 152 સીટો પર મતદાન થયું. જેમાં 12 જિલ્લાઓમાં મતદાનની ટકાવારી 90 ટકા કે તેનાથી ઉપર રહી. જેમાં સૌથી વધુ મતદાન દક્ષિણ દિનાઝપુરમાં થયું. અહીં 94.4 ટકા લોકોએ મત આપ્યા. એટલે કે એવું કહી શકાય કે દક્ષિણ દિનાઝપુરાં દરેક 100 લોકોમાંથી લગભગ 95 લોકોએ મતદાન કર્યું. દક્ષિણ દિનાઝપુરમાં કુલ 6 વિધાનસભા સીટો છે જ્યાં મુસલમાનોની સંખ્યા લગભગ 25 ટકા છે અને હિન્દુઓની વસ્તી 73.5 ટકા છે. એટલે કે જે સીટો પર હિન્દુ મતદારો નિર્ણાયક છે તે જિલ્લામાં સૌથી વધુ મત પડ્યા છે.
દક્ષિણ દિનાઝપુર બાદ કૂચબિહાર જિલ્લામાં 94 ટકા મતદાન થયું છે, બીરભૂમમાં 93.2 ટકા, જલપાઈગુડીમાં 92.7 ટકા અને મુર્શિદાબાદ જિલ્લામાં પણ લગભગ એટલું જ 92.7 ટકા મતદાન થયું છે. મુર્શિદાબાદમાં પશ્ચિમ બંગાળની 22 વિધાનસભા સીટ આવે છે. અને આ જિલ્લામાં હિન્દુઓ અલ્પસંખ્યક છે. અહીં મુસલમાનોની વસ્તી 65 ટકાથી વધુ છે જ્યારે હિન્દુઓની ફક્ત 33 ટકા છે. અત્યાર સુધી મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની ટીએમસી અહીં સૌથી વધુ મજબૂત હતી. પરંતુ હવે હુમાયુ કબીર તેમના માટે પડકાર બન્યા છે.
હુમાયુ કબીર કેમ પડકાર
હુમાયુ કબીર એ જ નેતા છે જેમણે મુર્શિદાબાદમાં બાબરી જેવી મસ્જિદ બનાવવાનું કહ્યું છે અને તેમણે અલગ પાર્ટીથી ચૂંટણી લડી છે. જો હુમાયુ કબીર મુસ્લિમ મતોનું વિભાજન કરવામાં સફળ રહેશે તો મુર્શિદાબાદની ઓછામાં ઓછી 13 સીટો પર સમીકરણો બદલાશે અને હુમાયુ કબીર તથા ટીએમસીની લડાઈમાં ભાજપને ફાયદો થઈ શક છે. હવે હુમાયુ કબીરની શું અસર પડે છે તે આંકડા દ્વારા જોઈએ.
હુમાયુ કબીર રેજીનગર સીટથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. જ્યાં 2021માં 85.5 ટકા મતદાન થયું હતું. પરંતુ આ વખતે 91.2 ટકા મત પડ્યા. હુમયુ જે સીટથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે તેનું નામ નૌદા છે. આ સીટ પર ગત વખત 86.2 ટકા મતદાન થયું હતું. પરંતુ આ વખતે 93 ટકા મત પડ્યા છે. હવે મુર્શિદાબાદમાં તમામ ખેલ એ વાત પર છે કે હુમાયુ મમતા બેનર્જીના મુસ્લિમ મતોમાં કેટલું ગાબડું પાડે છે અને તેનો બીજેપીને પણ કેટલો ફાયદો મળે છે.
બંપર મતદાનથી કોને ફાયદો
આ વખતે ભારે મતદાન અંગે સત્તા પક્ષ અને વિપક્ષના પોત પોતાના દાવા છે. પીએમ મોદીએ કૃષ્ણાનગરમાં એક રેલીને સંબોધિત કરતા કહ્યું કે આ મતદાન બદલાવનો અને જબરદસ્ત જનાદેશનો સંકેત છે. તેમણે ભારે મતદાન માટે લોકોને અભિનંદન પણ પાઠવ્યા. બીજી બાજુ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના પ્રમુખ મમતા બેનર્જીએ કોલકાતાના બૌબાજારમાં દાવો કર્યો કે લોકો પોતાના અધિકારોની રક્ષા માટે ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે હું લોકોના મન વાંચી શકું છું, આપણે જીતના ઊંબરે પહોંચી ચૂક્યા છીએ.
શું કહે છે રાજકીય વિશ્લેષકો
રાજકીય નિષ્ણાંતોના મતે આ વખતની ચૂંટણી 2021 કરતા અલગ છે. તે વખતે 83 ટકા મત પડ્યા હતા. આ વખતે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અનેક પડકારોનો સામનો કરી રહી છે. આરજી કર હોસ્પિટલની ઘટના બાદ કાયદો વ્યવસ્થા પર સવાલ ઉઠ્યા. કેશ ફોર જોબ કૌભાંડના કારણે 26000 શિક્ષકો અને કર્મચારીઓની નિયુક્તિઓ રદ થઈ. એસઆઈઆર દ્વારા લગભગ 91 લાખ મતદારોના નામ હટી જવાથી જનતામાં ભારે ભ્રમ અને ડરનો માહોલ રહ્યો.
ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસે પોતાના એક રિપોર્ટમાં જાદવપુર યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર અબ્દુલ મતીનના હવાલે કહ્યું છે કે ઊંચુ મતદાન સામાન્ય રીતે સત્તા વિરોધી લહેરનો સંકેત હોય છે પરંતુ બંગાળમાં પરિસ્થિતિઓ અલગ છે. તેમણે કહ્યું કે SIR પ્રક્રિયાના કારણે મુસલમાન મતદારોમાં એવો ડર પેદા થયો કે મત નહીં આપે તો તેમની નાગરિકતા કે મતદાનનો અધિકાર જોખમાશે. ટીએમસીએ પંચાયત સ્તરે પ્રવાસી શ્રમિકોને પણ પાછા બોલાવીને મતદાન માટે એકઠા કર્યા છે.
પ્રોફેસર મતીનનું માનવું છે કે કૂચબિહાર, અલીપુરદ્વાર, અને બાંકુડા જેવા જિલ્લાઓમાં ઊંચુ મતદાન ભાજપના પક્ષમાં જઈ શકે છે. જ્યારે મુસ્લિમ બહુમતીવાળા વિસ્તારોમાં કોંગ્રેસ અને ડાબેરી-આઈએસએફ ગઠબંધન પાછું ફરે તેવી શક્યતા છે.
છેલ્લી ચૂંટણીમાં શું હતી પરિસ્થિતિ
બંગાળની 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને 77 બેઠકો પર જીત મળી હતી. અબ કી બાર 200 પારનો નારો છતાં ભાજપ 77 સીટો પર સમેટાયું હતું. જ્યારે ટીએમસીને 215 સીટો મળી હતી. જો આ વખતે કમાલ કરવો હોય તો ભાજપે 100થી વધુ સીટો જીતવી પડશે. પહેલા તબક્કાનું મતદાન મહત્વનો ભાગ ભજવશે. કારણ કે પહેલા તબક્કામાં પશ્ચિમ બંગાળના 16 જિલ્લાની 152 સીટો પર મત પડ્યા છે. જેમાંથી ગત વખતે ભાજપે 59 સીટો અને ટીએમસીએ 92 સીટો જીતી હતી. જો ભાજપ મોટો ઉલટફેર કરે તો આ વખતે તેને 90થી વધુ સીટો મળી શકે જ્યારે ટીએમસી 50થી વધુ સીટો મેળવે તો ભાજપ 170ના આંકડા સુધી પહોંચી શકે. આમ થાય તો પહેલા તબક્કામાં ઓછામાં ઓછી 92 સીટો અને બીજા તબક્કાની 141 સીટોમાંથી 78 સીટો જીતવી પડે. બધુ મળીને 170 સુધી પહોંચે. પરંતુ આ આંકડો મેળવવો ભાજપ માટે સરળ તો નહીં હોય.
જો કે તમને જણાવી દઈએ કે આ વખતે ભાજપના વોર રૂમમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ વોર રૂમની મુલાકાત લીધી. હવે જોવાનુંએ રહેશે કે પહેલા તબક્કાનું 92 ટકાથી વધુ મતદાન મમતા બેનર્જીને પોતાનો ગઢ જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે કે પછી ભાજપની દમદાર એન્ટ્રીનો માર્ગ બનાવે છે.
