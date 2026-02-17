EXPLAINER : ટ્રમ્પ અને પુતિનને નારાજ કરી કેમ મેક્રોન માટે ભારતે સજાવી છે લાલજાજમ, ભારતે ખેલ્યો 3.5 લાખ કરોડનો જુગાર
Emmanuel Macron : ફ્રાંસના રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન ચોથીવાર ભારત પહોંચી ગયા છે. આ બેઠક પર દુનિયાભરની નજર છે. ભારત પહોંચતાં જ પીએમ મોદીએ પોસ્ટ કરીને મેક્રોનનું સ્વાગત કર્યું હતું. આ સાથે લખ્યું હતું કે, આ સંબંધોને નવી ઉંચાઈ પર લઈ જવા માટે ઈંતજાર રહેશે, આપણી વાતચીતથી અલગ અલગ સેક્ટરમાં આપણો સહયોગ મજબૂત રહેશે. મુંબઈમાં અને પછી દિલ્હીમાં મળીએ છીએ , મેરે પ્યારે દોસ્ત... આ બેઠકમાં સૌથી મોટી ચર્ચા એ પિનાકા રોકેટ લોન્ચર અને રાફેલની રહેવાની છે.
- ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઈમ્યુઅલ મેક્રોન ભારતના પ્રવાસે
- ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચેની 'બીગ ડીલ' ખુબ ચર્ચામાં, દુશ્મનોના હાજા ગગડશે
- રશિયા અને અમેરિકાએ પણ મૂકી હતી ઓફર, ભારતે ફ્રાન્સ પર પસંદગી ઉતારી
Trending Photos
Z 24 Kalak Explainer : ફ્રાંસના રાષ્ટ્રપતિ ઈમ્યુનલ મેક્રોન આજે પીએમ મોદી સાથે મુંબઈમાં એક વિશેષ બેઠક કરી રહ્યાં છે. બપોરની મુલાકાત પછી બંને નેતાઓ સાંજે લગભગ 5:15 વાગ્યે ભારત-ફ્રાન્સ ઇનોવેશન યર 2026નું ઉદ્ઘાટન કરશે અને બંને દેશોના બિઝનેસ લીડર્સ, સ્ટાર્ટ-અપ્સ, સંશોધકો અને અન્ય ઇનોવેટર્સની બેઠકને સંબોધિત કરશે. મેક્રોનની ભારત યાત્રા દરમિયાન ફ્રાન્સથી 110થી વધુ કંપનીઓનું મોટું બિઝનેસ ડેલિગેશન પણ આવ્યું છે, જે મુંબઈ અને બેંગલુરુ જેવા શહેરોમાં ભારતીય કંપનીઓ સાથે ભાગીદારી પર ચર્ચા કરશે. આ માત્ર એક બેઠક નથી પણ પરસ્પર એકબીજા પર ભરોસો અને વિશ્વાસ જીતવાની શરૂઆત પણ છે. ફ્રાન્સ એ રશિયાને સાઈડમાં રાખીને ભારતનું ધીરેધીરે સંરક્ષણ પાર્ટનર બની રહ્યું છે. મેક્રોન અને પીએમ મોદીના સમયમાં ફ્રાન્સ સાથેના ભારતના સંબંધો મજબૂત બન્યા છે. ફ્રાન્સ વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓમાં પણ ભારતનો મજબૂત સાથી બનીને ઉભું રહે છે.
ભારતની 114 રાફેલ જેટની ખરીદી
ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન રાફેલે પાકિસ્તાનના છક્કા છોડાવી દેતાં ભારત 3.25 લાખ કરોડના ખર્ચે બીજા 114 રાફેલ ખરીદી રહ્યું છે. હાલમાં ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચેના સંબંધો એક નવી ઉંચાઈએ પહોંચ્યા છે. દેશમાં 1,100થી વધુ ફ્રેન્ચ કંપનીઓ કાર્યરત છે અને આ કંપનીઓ લગભગ 3.5 લાખ લોકોને રોજગારી આપી રહી છે. આજની બેઠક બાદ આ સોદો પૂરો થતાં ભારતમાં જૂના 36 રાફેલ અને બીજા 114 રફાલ સાથે રાફેલ ફાઇટર જેટની સંખ્યા 150 પર પહોંચી જશે. ભારત દુનિયામાં હવાઈક્ષેત્રે એક મજબૂત ભૂમિકામાં આવી જશે.
રાફેલ ડીલની સૌથી ખાસ વાત
રાફેલ ડીલની સૌથી મોટી ખાસ વાત એ છે કે તેમાંથી 24 વિમાન તો ‘સુપર રાફેલ’ હશે. આ એડવાન્સ્ડ જેટને F-5 વર્ઝન કહેવામાં આવી રહ્યું છે, જેને ફ્રાન્સની કંપની દસોલ્ટ એવિએશન બનાવી રહી છે. હાલમાં ફિફથ જનરેશનના વિમાનોની ચર્ચા છે. ટ્રમ્પે ભારતને ફિફ્થ જનરેશનના વિમાનો ખરીદવા માટે ભારે પ્રેશર કર્યું હોવા છતાં ભારતે ટ્રમ્પને નજર અંદાજ કરીને રાફેલનો સોદો ફાયનલ કર્યો છે. રશિયાએ પણ ફિફ્થ જનરેશનના વિમાનો ભારતમાં બનાવવાની શરતો સાથે ઓફર કરી હતી. જેને પણ ભારતે ગણકારી નથી.
ભારતે રાફેલ પર જ કેમ પસંદગી ઉતારી?
રાફેલ એ ભારતના ચીન અને પાકિસ્તાન સાથેની સરહદો પરના વાતાવરણ અને ટેકનોલોજી સાથે ભારતીય પાયલોટો માટે એક મજબૂત સુરક્ષાની ગેરંટી આપતું હોવાથી ભારતે રફાલ સોદાને જ આગળ વધાર્યો છે. રાષ્ટ્રપતિ બન્યા પછી મેક્રોનનો આ ચોથો ભારત પ્રવાસ છે. આ પહેલા તેઓ માર્ચ 2018માં પહેલીવાર ભારત આવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓ સપ્ટેમ્બર 2023માં G20 સમિટ માટે અને જાન્યુઆરી 2024માં ગણતંત્ર દિવસ સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે આવ્યા હતા.
હાલ જે રાફેલ છે તેની વિશેષતાઓ
આ પહેલાંની મુલાકાતો સમયે અને આજે પણ 2047 રોડમેપમાં દર્શાવેલ અનેક ક્ષેત્રોમાં પરસ્પર સહયોગને મજબૂત બનાવવા અંગે ચર્ચા કરશે. આ બેઠકમાં ડિફેન્સ, આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ અને જરૂરી મિનરલ એ મહત્વના ટોપિક છે. ભારતે રશિયા અને અમેરિકાને સાઈડમાં રાખીને રાફેલની 3.5 લાખ કરોડની ડીલ સાઈન કરી છે ત્યારે આ બેઠક અતિ મહત્વની બની રહે તેવી સંભાવના છે. હાલમાં ભારતીય વાયુસેના પાસે જે રાફેલ છે, તે F-3 વેરિઅન્ટ છે અને 4.5 જનરેશન ફાઇટર માનવામાં આવે છે. જેમાં સ્ટેલ્થ ફીચર્સ અને પરમાણુ હથિયારો લઈ જવાની ક્ષમતા પણ છે.
નવી ડીલના રાફેલમાં શું હશે ખાસ?
નવી ડીલમાં મળનારા મોટાભાગના જેટ F-4 વર્ઝનના હશે, જે વધુ એડવાન્સ સિસ્ટમ અને અપગ્રેડ ટેકનોલોજી સાથે આવશે. યુરોપિયન સ્ટાન્ડર્ડ મુજબ F-5 રાફેલને વધુ એડવાન્સ કેટેગરીમાં રાખવામાં આવી રહ્યા છે. આ હાલમાં ડેવલપમેન્ટ ફેઝમાં છે. પ્લાન મુજબ F-4 જેટની ડિલિવરી 2028-29 થી શરૂ થશે, જ્યારે 2030 પછી મળનારા જેટ F-5 એટલે કે સુપર રાફેલ હશે. જેની સંખ્યા 30ની છે. આમ ભારતને ફિફ્થ જમરેશનના લડાકુ વિમાનો એ 2030 સુધીમાં મળી જશે. કંગાળ અને દેવાદાર હોવા છતાં પાકિસ્તાન ચીન પાસેથી ફિફ્થ જનરેશનના વિમાનો ખરીદવા માગે છે. ભારતમાં રાફેલ આવ્યા બાદ દેશ મજબૂત સ્થિતિમાં પહોંચી જશે.
Explainer: 'કારગિલ અને ઓપરેશન સિંદૂર'માં પાકિસ્તાનને ધૂળ ચટાડનાર 'પિનાકા'ને ખરીદવા કેમ ઉતાવળું બન્યું ફ્રાન્સ?
ભારતે સ્ક્વોડ્રનની સંખ્યા વધારવાની જરૂર
હાલમાં હવાઈદળ પાસે 42 સ્કવોડ્રનની તુલનાએ ફક્ત 30 સ્ક્વોડ્રન જ છે. પાકિસ્તાન અને ચીન જેવા પડોશી હોવાને કારણે આગામી દાયકામાં આ સ્કવોડ્રનની સંખ્યા 56 પર લઈ જવાની જરુર પડશે. 2019માં ભારતીય હવાઈદળે 114 ફાઇટર જેટ ખરીદવાનું ટેન્ડર જારી કર્યું હતું. જેનો સોદો 2026માં થઈ રહ્યો છે. આ ટેન્ડરમાં ફ્રાન્સની દસોલ્ટ, અમેરિકાની લોકહીડ માર્ટિન, બોઇંગ એફ-એ-18 અને યુરોફાઇટર ટાયફૂન રેસમાં હતા. છેવટે પસંદગી દસોના રફાલની કરવામાં આવી છે.
મેક્રોન ભારત પહોંચી તો ગયા છે પણ આવતાં પહેલાં એમને પોસ્ટ કરી હતી કે ભારત માટે નીકળી ગયો છું, મુંબઈથી દિલ્હી 3 દિવસની સફર માટે... કારણ કે અમારી રણનીતિ અને ભાગીદારીને આગળ વધારી શકાય. મારી સાથે વિમાનમાં વેપાર જગતના ટોચના બિઝનેસમેન અને આર્થિક, ઔધોગિક, સાંસ્કૃતિક અને ડિજિટલ ક્ષેત્રના એ લોકો છે જે ભારત અને ફ્રાંસ વચ્ચેના સંબંધોને આગ વધારે છે.
મેક્રોન 17થી 19 તારીખ સુધી ભારતના પ્રવાસે
રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન ભારતની મેજબાનીમાં યોજાઈ રહેલી એઆઈ શિખર સંમેલનમાં ભાગ લેવા અને મુંબઈમાં દ્રીપક્ષીય શિખર બેઠક કરવા માટે 17થી 19 ફ્રેબુઆરી સુધી ભારતની સરકારી યાત્રા પર છે. આ રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોનની ચોથી અને મુંબઈમાં પહેલી યાત્રા છે જે ભારત અને ફ્રાન્સના સંબંધોને નવી ઉંચાઈ પર લઈ જશે.
રશિયાએ પણ કરી હતી ઓફર, પણ પસંદગી રાફેલ પર
ફ્રાન્સના રાફેલની સામે રશિયાએ ભારતને આધુનિક ફિફ્થ જનરેશન સુખોઈ Su-57 (Sukhoi Su-57 - Felon) વિમાનોની (5th Generation)ઓફર કરી હતી, પરંતુ ટેકનોલોજી અને ડિલિવરીની શરતોને કારણે ભારતે અત્યારે ફ્રાન્સ પર પસંદગી ઉતારી છે. આ રશિયાનું સૌથી એડવાન્સ સ્ટેલ્થ ફાઇટર જેટ છે. પુતિને આ માટે પ્રયાસો પણ કર્યા હતા. રશિયા ઈચ્છતું હતું કે ભારત તેના Su-57 ફાયટર જેટને ખરીદે. આ વિમાન રડારમાં પકડાતું નથી (Stealth) અને તે અમેરિકાના F-35 ને ટક્કર આપે તેવું માનવામાં આવે છે.
ભારત-રશિયાનો FGFA પ્રોજેક્ટ, કેમ નારાજ થયું હતું ભારત?
તમને ખબર ના હોય તો ભારતે શરૂઆતમાં રશિયા સાથે મળીને આ પ્રોજેક્ટ (FGFA) શરૂ કર્યો હતો, પરંતુ રશિયા તેની સ્ટેલ્થ ટેકનોલોજી અને એન્જિનની ડિટેલ્સ શેર કરવામાં આનાકાની કરતું હોવાને કારણે ભારતની નારાજગી વધી હતી. વળી, તેની કિંમત અને મેન્ટેનન્સ રાફેલ કરતાં ઘણું ઊંચું હતું. રશિયાએ તાજેતરમાં જ તેનું નવું સિંગલ એન્જિન સુખોઈ Su-75 (Checkmate) લોન્ચ કર્યું ત્યારે ભારતને ઓફર કરી હતી કે જો ભારત આ પ્રોજેક્ટમાં ભાગીદાર બને, તો આ વિમાન ભારતમાં જ બનાવી શકાય છે. જે રાફેલને ટક્કર આપી શકશે જોકે, ભારતે રશિયા કરતાં ફ્રાન્સની દસો પર ભરોસો રાખીને એક સાથે 114 રાફેલનો ઓર્ડર આપ્યો છે.
ટ્રમ્પે પણ આપી હતી ઓફર
ટ્રમ્પે ભારતને ફ્રાન્સના રાફેલ અને રશિયાના સુખોઈથી દૂર રાખવા માટે ત્રણ વિમાનોની ઓફર કરી હતી. ટ્રમ્પ ઈચ્છતા હતા કે ભારત રશિયા પરની નિર્ભરતા ઘટાડીને અમેરિકન હથિયારો તરફ વળે. જોકે, ભારતે ટ્રમ્પની નારાજગી વ્હોરીને પણ રાફેલની પસંદગી કરી છે. પહેલાં ટ્રમ્પને એમ હતું કે ભારત F-35 લાઈટનિંગ II (F-35 Lightning II) ફાયટર જેટ ખરીદે. ટ્રમ્પ પ્રશાસને ભારતને આ વિમાનની ઓફર કરી હતી. આ વિમાનો માત્ર સૌથી નજીકના સાથી દેશો ઈઝરાયેલ, યુકે પાસે જ છે. જોકે, અમેરિકા ભારતને ટેકનોલોજી આપવા તૈયાર ન હતું આ સાથે શરતો રાખી હતી કે તે રશિયા પાસેથી S-400 મિસાઈલ સિસ્ટમ ખરીદશે નહીં જેથી ભારતે આ ઓફર ફગાવી દીધી હતી.
ટ્રમ્પ અને પુતિનને નારાજ કરી મોટી ડીલ પાર પડશે
જોકે, ભારતે આ ના પાડતાં અમેરિકન કંપની લોકહીડ માર્ટિને ટ્રમ્પના કહેવા પર F-16 નું એક એડવાન્સ વર્ઝન તૈયાર કર્યું અને તેને F-21 નામ આપ્યું હતું. ટ્રમ્પે ત્યાં સુધી ઓફર કરી હતી કે અમેરિકા આ વિમાનની આખી પ્રોડક્શન લાઇન ભારતમાં શિફ્ટ કરી દેશે અને ભારત અહીંથી જ દુનિયાભરમાં આ વિમાનોની નિકાસ કરી શકશે. જોકે, પાકિસ્તાન પાસે F-16 હોવાથી ભારતે આ ઓફરને ફગાવી દીધી હતી. ટ્રમ્પે આટલાથી પણ ન અટકતાં F/A-18 સુપર હોર્નેટ (F/A-18 Super Hornet)આ વિમાન ખાસ કરીને નૌકાદળ (Navy) માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. જોકે, ભારતે આ ઓફરને પણ ફગાવી દઈને આજે સૌથી મોટો સોદો કરવા જઈ રહ્યું છે. આમ ટ્રમ્પ અને પુતિનને નારાજ કરી ભારત આજે સંરક્ષણ ક્ષેત્રનો સૌથી મોટો સોદો કરી રહ્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે