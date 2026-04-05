Prev
Next
Explainers: શું રાઘવ ચડ્ઢાને રાજ્યસભાના સાંસદ પદેથી હટાવી શકે છે AAP? જાણો બંધારણનો નિયમ

Explainers: શું રાઘવ ચડ્ઢાને રાજ્યસભાના સાંસદ પદેથી હટાવી શકે છે AAP? જાણો બંધારણનો નિયમ

Raghav Chadha and AAP Rift: રાઘવ ચઢ્ઢા અને આમ આદમી પાર્ટી આમને-સામને આવી ગયા છે. આરોપ-પ્રત્યારોપ ચાલી રહ્યાં છે. આ વચ્ચે લોકો તે જાણવા માંગે છે કે શું આમ આદમી પાર્ટી રાઘવ ચઢ્ઢાને રાજ્યસભાના સાંસદ પદેથી હટાવી શકે છે? આવો તેનો જવાબ તમને જણાવીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 05, 2026, 03:04 PM IST
  • આમ આદમી પાર્ટી અને રાઘવ ચડ્ઢા વચ્ચે વિવાદ ઉગ્ર બન્યો
  • આપના દરેક આપોરો પર રાઘવ ચડ્ઢાએ આપ્યો વળતો જવાબ
  • શું આપ રાઘવ ચઢ્ઢાને સાંસદ તરીકે હટાવી શકે?

Trending Photos

Explainers: શું રાઘવ ચડ્ઢાને રાજ્યસભાના સાંસદ પદેથી હટાવી શકે છે AAP? જાણો બંધારણનો નિયમ

નવી દિલ્હીઃ આમ આદમી પાર્ટી તરફથી સાંસદ રાઘવ ચડ્ઢાને રાજ્યસભામાં ઉપનેતા પદેથી હટાવ્યા બાદ વિવાદ આગળ વધી ગયો છે. રાઘવની જગ્યાએ અશોક મિત્તલને આ જવાબદારી આપવામાં આવી છે. આપના ઘણા નેતાઓએ રાઘવ પર ભાજપ સાથે સમજુતિ કરવા, વિપક્ષની સાથે વોકઆઉટ ન કરવા, જરૂરી મુદ્દા ન ઉઠાવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તો ચડ્ઢાએ પણ ધુરંધરનો ડાયલોગ- ઘાયલ છું, તેથી ઘાતક છું, બોલતા વીડિયોમાં બધા આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે. આ મામલો હવે માત્ર અરવિંદ કેજરીવાલની આગેવાનીવાળી પાર્ટીના આંતરિક વિવાદ સુધી સીમિત રહી ગયો નથી, પરંતુ તેણે એક મહત્વપૂર્ણ બંધારણીય પ્રશ્ન ઉભો કર્યો છે અને શું કોઈ રાજકીય પાર્ટીની પાસે પોતાના રાજ્યસભા સાંસદને સભ્ય પદેથી હટાવવાનો અધિકાર છે? આ વિશે આખરે બંધારણ શું કહે છે?

રાઘવ ચઢ્ઢા પર કેમ થઈ કાર્યવાહી?
એક સમયે અરવિંદ કેજરીવાલના સૌથી વિશ્વાસપાત્ર સહયોગીઓમાં ગણાતા ચઢ્ઢા અને પાર્ટી વચ્ચે અંતર જોવા મળી રહ્યું છે. આપે ગુરૂવારે રાજ્યસભા સચિવાલયને પત્ર લખી રાઘવ ચડ્ઢાને ઉપનેતા પદેથી હટાવવા અને તેમની જગ્યાએ પંજાબના સાંસદ અશોક મિત્તલની નિમણૂંક કરવાનો પ્રસ્તાવ આપ્યો. પાર્ટીએ તે પણ વિનંતી કરી છે કે ચડ્ઢાને પાર્ટીના કોટાથી ગૃહમાં બોલવાનો સમય ન આપવામાં આવે.

Add Zee News as a Preferred Source

શું કહે છે નિયમ?
ભારતીય બંધારણ અનુસાર રાજ્યસભા સભ્યોની પસંદગી, રાજ્યોની વિધાનસભામાં ચૂંટાયેલા સભ્યો દ્વારા પ્રમાણસર પ્રતિનિધિત્વ પ્રણાલી  (Proportional Representation)  અને સિંગલ ટ્રાન્સફરેબલ મતના માધ્યમથી થાય છે. એકવાર ચૂંટાયા બાદ સાંસદનું પદ બંધારણ દ્વારા સુરક્ષિત હોય છે. તેમનો કાર્યકાળ છ વર્ષનો હોય છે અને તેમના સભ્ય પાર્ટીના નેતૃત્વની મરજી પર નિર્ભર કરતી નથી.

તેનો મતલબ છે કે કોઈપણ પક્ષ પોતાના સાંસદને સંસદમાંથી હકાલપટ્ટી કરી શકે નહીં. પરંતુ પાર્ટી તે નક્કી કરી શકે છે કે ગૃહની અંદર તેમની ભૂમિકા શું હશે, જેમ કે ઉપનેતાનું પદ કે પાર્ટીના કોટાથી ભાષણનો સમય. સીધી ભાષામાં સમજો તો આમ આદમી પાર્ટીનું અધિકાર ક્ષેત્ર માત્ર એટલું છે કે તે ચડ્ઢાની સંગઠાનાત્મક ભૂમિકાને સીમિત કરી શકે છે, પરંતુ તેમને સાંસદના પદેથી હટાવી શકે નહીં.

બંધારણીય રૂપથી રાઘવ ચડ્ઢા રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે યથાવત રહેશે, પરંતુ ગૃહની અંદર તેમની સ્થિતિ હવે એકમાત્ર સ્વતંત્ર સભ્ય જેવી થઈ શકે છે. આવું ત્યારે થશે જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી તેમને સમય આપવાનું બંધ કરી દે છે. આ વિવાદે ભારતીય રાજનીતિમાં સાંસદોની સ્વતંત્રતા અને પાર્ટી અનુશાસન વચ્ચે સંઘર્ષને ફરી ચર્ચામાં લાવી દીધો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Trending news