એપ્રિલ તો માત્ર ટ્રેલર, 'મે'થી જોવા મળશે અલ નીનોનું રૌદ્ર રૂપ, ભયંકર ગરમી માટે રહો તૈયાર!
El Nino 2026 Heat Wave Alert: ભારત સહિત દુનિયાભરમાં ફરી મહાવિનાશકારી અલ નીનોનો ખતરો મંડરાયો છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની હવામાન એજન્સીએ ચેતવણી આપી છે કે મે 2026થી અલ નીનો સક્રિય થઈ શકે છે. તેનાથી ભારત સહિત દુનિયામાં ભીષણ ગરમી અને દુષ્કાળની સ્થિતિ પેદા થશે. એપ્રિલમાં ગરમીએ ઘણા રેકોર્ડ તોડી દીધા છે. હવે મે અને જૂનમાં પારો વધુ ઉપર જવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
- મે મહિનાથી શરૂ થશે અલ નીનોની ભયંકર અસર
- તૂટી શકે છે ગરમીના બધા રેકોર્ડ, વધશે તાપમાન
- ભારત માટે હંમેશા ખરાબ સમાચાર લાવે છે અલ નીનો
એપ્રિલ મહિનામાં સૂર્યદેવતાનું વિકરાળ સ્વરૂપ જોવા મળ્યું છે. લોકોનું ઘરમાંથી બહાર નીકળવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. ભારતના ઘણા જિસ્સામાં હીટવેવે સ્થિતિ ખરાબ કરી દીધી છે. ગુજરાતમાં પણ ભયંકર ગરમી પડી રહી છે. વિશ્વના ટોપ-100 સૌથી વધુ ગરમ શહેરોમાં 95 ભારતના છે. આ વચ્ચે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની હવામાન એજન્સી વર્લ્ડ મેટ્રોલોજિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન (WMO) એ એક ડરામણો રિપોર્ટ જારી કર્યો છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે મેથી જુલાઈ 2026 વચ્ચે અલ નીનો (El Nino) ની વાપસી થવાની છે. આ એક એવી સમુદ્રી ઘટના છે જે દુનિયાભરનું તાપમાન વધારે છે. છેલ્લે અલ નીનો આવ્યો હતો તો તેણે ગરમીના બધા જૂના રેકોર્ડ ધ્વસ્ત કરી દીધા હતા. આ વખતે પણ તે શક્તિશાળી હોવાના સંકેત મળી રહ્યાં છે.
નબળા ચોમાસાનો સંકેત
મે મહિનાથી પ્રશાંત મહાસાગરની સપાટીનું તાપમાન ઝડપથી વધવાનું શરૂ થઈ જશે. હવામાન વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે આ ફેરફારની સીધી અસર વૈશ્વિક તાપમાન પેટર્ન પર પડશે. ભારત જેવા કૃષિ પ્રધાન દેશ માટે આ સમાચાર ચિંતાજનક છે. કારણ કે અલ નીનોનો સીધો સંબંધ નબળા ચોમાસા અને ઓછા વરસાદ સાથે હોય છે. એપ્રિલની ગરમી તો ટ્રેલર હતી. આગામી મહિનામાં સ્થિતિ ભયાનક થઈ શકે છે. નિષ્ણાંતો કહી રહ્યાં છે કે અલ નીનો અને બદલાતા તાપમાનની જુગલબંધી દુનિયાને એક નવા સંકટ તરફ ધકેલી રહી છે.
અલ નીનો એક પ્રાકૃતિક ઘટના
અલ નીનો એક પ્રાકૃતિક ઘટના છે, જે પ્રશાંત મહાસાગરના ભૂમધ્યરેખીય ક્ષેત્રમાં થાય છે. તેનાથી સમુદ્રની સપાટીનું પાણી સામાન્યથી વધુ ગરમ થઈ જાય છે. આ ગરમીને કારણે હવાઓને ચાલવાના રસ્તા અને દબાવના ક્ષેત્રમાં બદલાઈ જાય છે. તેની અસર માત્ર સમુદ્ર સુધી સીમિત રહેતી નથી, પરંતુ દુનિયાનના હવામાન પર પણ પડે છે. જ્યારે અલ નીનો સક્રિય થાય છે તો દુનિયાના કેટલાક ભાગમાં ભારે વરસાદ અને પૂર આવે છે. તો બીજીતરફ ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઈન્ડોનેશિયા જેવા દેશોમાં ભીષણ દુષ્કાળ અને ગરમી પડે છે.
મે-જુલાઈ વચ્ચે દેખાશે અસર
WMO ના ક્લાઇમેટ પ્રેડિક્શન ચીફ વિલ્ફ્રેન મોફૌમા ઓકિયાએ કહ્યુ કે આ વર્ષની શરૂઆત ન્યૂટ્રલ રહી હતી. પરંતુ હવે મોડલ્સ જણાવી રહ્યાં છે કે અલ નીનો આવવાનું નક્કી છે. મેથી જુલાઈ વચ્ચે તેના વિકસિત થવાની સંપૂર્ણ સંભાવના છે. સામાન્ય રીતે અલ નીનો દર બેથી સાત વર્ષમાં એકવાર આવે છે. આ સમય લગભગ 9થી 12 મહિના સુધી ચાલે છે. આ વખતે મેમાં તે શરૂ થઈ શકે છે, એટલે કે 2026નો બીજો ભાગ વધુ ગરમ રહી શકે છે.
ભારત માટે ખરાબ સમાચાર
ભારત માટે અલ નીનો હંમેશા ખરાબ સમાચાર લાવે છે. ભારતીય હવામાન વિભાગે પહેલા જ સંકેત આપ્યો છે કે આ વખતે ચોમાસું સામાન્યથી ઓછું રહી શકે છે. અનુમાન પ્રમાણે આ વખતે લોન્ગ પીરિયડ એવરેજ (LPA) ની માત્ર 92 ટકા વરસાદની આશા છે. જો તેમ થાય છે તો છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં સૌથી ખરાબ ચોમાસું હશે. ભારતમાં ખેતી સંપૂર્ણ રીતે ચોમાસા પર નિર્ભર છે. જો વરસાદ ઓછો પડ્યો તો પાક પર અસર થઈ શકે છે અને મોંઘવારી વધી શકે છે.
પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલયના સચિવ એમ. રવિચંદ્રને જણાવ્યું કે હાલ લા નીના જેવી સ્થિતિઓ ન્યૂટ્રલ તરફ આગળ વધી રહી છે. પરંતુ ચોમાસાના બીજા તબક્કામાં અલ નીનોનો પ્રભાવ વધી જશે. તેનો મતલબ છે કે જૂનમાં સમસ્યા ન થાય પરંતુ જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર વચ્ચે વરસાદમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. આ સાથે ઈન્ડિયન ઓશન ડિપોલ પોઝિટિવ હોવાની પણ આશા છે. તે ચોમાસાને થોડી રાહત આપી શકે છે, પરંતુ અલ નીનોની શક્તિ સામે તે કેટલું ટકી શકશે, તે કહેવું મુશ્કેલ છે.
તૂટી શકે ગરમીના રેકોર્ડ
ઈતિહાસ સાક્ષી છે કે જ્યારે પણ અલ નીનો આવે છે, ગરમીના રેકોર્ડ તૂટે છે. વર્ષ 2023 અને 2024 સૌથી વધુ ગરમ વર્ષ રહેવા પાછળ અલ નીનોનો હાથ હતો. હવે 2026મા તેની વાપસીથી વૈશ્વિક તાપમાન ખતરનાક લેવલે પહોંચી શકે છે. WMO પ્રમાણે આગામી ત્રણ મહિનામાં દુનિયાભરમાં જમીની તાપમાનમાં વધારો જોવા મળશે. ખાસ કરી નોર્થ અમેરિકા, સેન્ટ્રલ અમેરિકા, યુરોપ, નોર્થ આફ્રિકામાં તેની સૌથી વધુ અસર થશે. આ વિસ્તારમાં પારો સામાન્યથી ઉપર જઈ શકે છે.
વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે અલ નીનો એક કુદરતી પ્રક્રિયા છે, પરંતુ મનુષ્યોને કારણે વધી રહેલું ગ્લોબલ વોર્મિંગ તેને વધુ ઘાતક બનાવે છે. ગ્રીનહાઉસ ગેસોને કારણે ધરતી પહેલાથી જ ગરમ છે. હવે ઉપરથી અલ નીનો તડકાને હીટ બોમ્બ બનાવી શકે છે. તેની અસર માત્ર મનુષ્યો પર જ નહીં પરંતુ સમુદ્રી જીવો અને ઇકોસિસ્ટમ પર પણ પડશે. ગરમ પાણીને કારણે સમુદ્રી તોફાનો અને હરિકેનની તીવ્રતા વધી શકે છે.
