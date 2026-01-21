Prev
Fact Check : 9 વર્ષની છોકરીએ બાળકને આપ્યો જન્મ ? શું છે વાયરલ વીડિયો પાછળનું સત્ય ?

Fact Check : હરિયાણાના કૈથલમાં નવ વર્ષની છોકરીએ બાળકને જન્મ આપ્યો હોવાના સમાચાર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. કૈથલના ડીએસપી લલિત કુમારે એક નિવેદન જારી કરીને આ ઘટના પાછળની હકીકત શું છે તે જણાવ્યું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 21, 2026, 03:24 PM IST

Fact Check : 9 વર્ષની છોકરીએ બાળકને આપ્યો જન્મ ? શું છે વાયરલ વીડિયો પાછળનું સત્ય ?

Fact Check : છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી હરિયાણાના કૈથલની નવ વર્ષની છોકરીએ બાળકને જન્મ આપ્યો હોવાના સમાચાર વિવિધ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. એવા સમાચાર વાયરલ થયા હતા કે નવ વર્ષની છોકરીને તેના અગિયાર વર્ષના ભાઈએ ગર્ભવતી  બનાવી હતી અને ત્યારબાદ તેણે એક બાળકને જન્મ આપ્યો હતો. વીડિઓમાં છોકરી નવજાત બાળક સાથે જોવા મળે છે.

કૈથલ પોલીસ સ્ટેશનના ડીએસપી લલિત કુમારે આ બાબતે સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. લલિત કુમારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ ઘટનામાં કોઈ સત્ય નથી. શહેર પોલીસ સ્ટેશનના એસએચઓ ગીતાનું આ મામલે જે નિવેદન જોડવામાં આવી રહ્યું હતું, તે એક વર્ષથી વધુ જૂનું છે અને મહિલા સુરક્ષા પર એક સેમિનારમાં આપવામાં આવ્યું હતું, તેનો ઉપયોગ વાયરલ વીડિયોને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં એક છોકરી અને નવજાત બાળકનો વીડિયો છે.

ડીએસપી લલિત કુમારે આગળ કહ્યું કે કૈથલમાં આવો કોઈ કેસ નોંધાયો નથી. અમે કૈથલના તમામ પોલીસ સ્ટેશનોને આ મામલાની તપાસ કરવા માટે કહ્યું છે. કૈથલ પોલીસ સ્ટેશનમાં આવો કોઈ કેસ નથી, આ સમાચાર સંપૂર્ણપણે ખોટા છે.

 

The video has been taken out of context and misleadingly presented on social media, prompting unnecessary panic and misinformation.

Taking cognisance of the viral content, #KaithalPolicepic.twitter.com/faFR7utgvo

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) January 20, 2026

પોલીસે એમ પણ કહ્યું છે કે સોશિયલ મીડિયા પર ખોટી અને ગેરમાર્ગે દોરનારી માહિતી ફેલાવનારાઓ સામે કાનૂની કાર્યવાહી થઈ શકે છે. આવા કિસ્સાઓમાં લોકોએ કોઈપણ વીડિઓ અથવા સમાચાર શેર કરતા પહેલા તેની સત્યતા ચકાસવી જોઈએ અને ફક્ત સત્તાવાર સ્ત્રોતો પર આધાર રાખવો જોઈએ.

HaryanaKaithalViral VideoKaithal PoliceFact Check

