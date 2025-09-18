Facts About Qutub Minar: આખરે કુતુબ મિનારના દરવાજા કેમ નથી ખુલતા? રહસ્યો, ઇતિહાસ અને સત્ય જાણો
Facts About Qutub Minar: કુતુબ મિનારના દરવાજા એક સમયે જાહેર જનતા માટે ખુલ્લા હતા, પરંતુ એક ખતરનાક અકસ્માત પછી, પ્રવાસીઓને તેની સુંદરતા ફક્ત બહારથી જ જોવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે.
Trending Photos
Facts About Qutub Minar: દક્ષિણ દિલ્હીના મહરોલી ક્ષેત્રમાં સ્થિતિ કુતુબ કોમ્પલેક્સને યુનેસ્કોએ વિશ્વ હેરિટેજ સ્થળના રૂપમાં માન્યતા આપી છે. આ માત્ર દિલ્હી જ નહીં, પરંતુ ભારતના ઈતિહાસનો મહત્વનો ભાગ છે. દુનિયાની સૌથી ઊંચી ઈંટથી બનેલા મીનાર કહેવાતા કુતુબ મીનાર દર વર્ષે લાખો પર્યટકોને આકર્ષિત કરે છે. તેની કોતરણી, સ્થાપત્ય અને ભવ્યતા લોકોને મંત્રમુગ્ધ કરે છે. પરંતુ આ ભવ્ય સ્મારક પાછળ એક કાળો પ્રકરણ છુપાયેલો છે જેણે તેની ઓળખ હંમેશા માટે બદલી નાખી.
ખરેખર, એક સમય હતો જ્યારે પ્રવાસીઓને કુતુબ મિનારની અંદર જવાની અને તેની સાંકડી સીડી ચઢવાની મંજૂરી આપવામાં આવતી હતી. ત્યાંથી, લોકો બારીઓ દ્વારા દિલ્હીનો સુંદર દૃશ્ય જોતા હતા.
પરંતુ 4 ડિસેમ્બર 1981ના દિવસે આ પરંપરાને હંમેશા માટે ખતમ કરી દેવામાં આવી, તે દિવતે કુતુબ મીનારમાં એક દુર્ઘટના બની, જેણે દેશને હચમચાવી દીધો હતો.
રિપોર્ટ્સ અનુસાર તે દિવસે અચાનક હવામાન ખરાબ થયું અને વીજળી વ્યવસ્થા ઠપ્પ થઈ ગઈ. આશરે 300થી વધુ લોકો સાંકડી સીડીઓમાં હાજર હતા.
અંધારૂ અને અફરાતફરી વચ્ચે કોઈએ એક યુવતી સાથે છેડછાડ કરી તો માહોલ ખરાબ થઈ ગયો. યુવતીએ નીચે તરફ ભાગવાનું શરૂ કર્યું તો અફવા ફેલાઈ કે મીનાર પડવાનો છે.
આ અંધાધૂંધીમાં, સીડીઓ પર ભારે ભીડ થઈ ગઈ, અને લોકો દરવાજા તરફ ધસી ગયા. કમનસીબે, દરવાજા અંદરની તરફ ખુલી ગયા, બહાર નીકળવાનો રસ્તો બંધ થઈ ગયો. બારીઓમાંથી આવતો આછો પ્રકાશ ભીડને કારણે ઢંકાઈ ગયો, જેનાથી પરિસ્થિતિ વધુ ભયાનક બની ગઈ.
થોડી જ વારમાં, નાસભાગ મચી ગઈ, જેમાં ઘણા લોકોના મોત થયા. સરકારી આંકડાઓ અનુસાર, આ અકસ્માતમાં આશરે 45 લોકો માર્યા ગયા, જેમાંથી મોટાભાગના પિકનિક પર ગયેલા સ્કૂલના બાળકો હતા. ઘણા લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા.
આ ઘટના આજે પણ કુતુબ મીનારના ઈતિહાસમાં સૌથી દુખદ અધ્યાય માનવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સરકારે મોટો નિર્ણય લેતા કુતુબ મીનારના દરવાજા હંમેશા માટે બંધ કરી દીધા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે