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લોહગઢ કિલ્લા પરથી કેતનને ખાઈમાં ધકેલવાની આરોપી સિયા ગોયલનો પરિવાર મોટી મુશ્કેલીમાં

Ketan Agarwal Case: કેતન અગ્રવાલની હત્યાની મુખ્ય આરોપી સિયા ગોયલના પરિવારને મોટો ઝટકો મળ્યો છે. પુના સ્થિત દુકાન પર કાર્યવાહી થઈ છે અને પાટીયા પાડવાનો આદેશ મળ્યો છે. જાણો શું છે મામલો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 16, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:11 PM IST
લોહગઢ કિલ્લા પરથી કેતનને ખાઈમાં ધકેલવાની આરોપી સિયા ગોયલનો પરિવાર મોટી મુશ્કેલીમાં
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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