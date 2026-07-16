/લોહગઢ કિલ્લા પરથી કેતનને ખાઈમાં ધકેલવાની આરોપી સિયા ગોયલનો પરિવાર મોટી મુશ્કેલીમાં

મહારાષ્ટ્ર FDAએ પુનાના રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગપતિ કેતન અગ્રવાલની હત્યાની આરોપી મંગેતર સિયા ગોયલના પરિવારની મસાલા અને સૂકા મેવાની દુકાનને કથિત નિયમોના ભંગ મામલે નોટિસ ફટકારી છે. નિયામકે દુકાનનું કામકાજ તત્કાળ પ્રભાવથી રોકવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. અધિકારીઓએ આ જાણકારી બુધવારે આપી.
સૂત્રોએ જણાવ્યું કે આ દુકાન મેસર્સ બીજી ગોયલ એન્ડ કંપની દ્વારા સંચાલિત થાય છે જે હાલમાં જેલમાં બંધ સિયા ગોયલના પરિવારની છે. આ દુકાન પુના શહેરની મધ્યમાં આવેલા માર્કેટ યાર્ડમાં છે. અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ એફડીએની ટીમ દ્વારા દુકાન પરિસરનું નિરીક્ષણ કર્યા બાદ તેને આગામી આદેશ સુધી વ્યવસાયિક ગતિવિધિઓ સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરવાનું કહેવાયું છે.
શું હતું કારણ
એફડીએના જણાવ્યાં મુજબ તેના અધિકારીઓએ આ પ્રતિષ્ઠાનની તપાસ કરી અને ખાદ્ય ઉત્પાદનોના ચાર નમૂના ભેગા કરાયા. જેમાં સંત, અને સાધુ બ્રાન્ડના હળદર પાઉડર, તલ અને સોયાબીન વડીઓ સામેલ છે. નિયામકે જણાવ્યું કે આ ઉત્પાદનો પર ખોટી કે અધૂરી જાણકારી લખી હોવા (લેબલ સંબંધિત નિયમોના ભંગ) અને સંભવિત ભેળસેળની આશંકામાં તપાસ દરમિયાન 8.14 લાખ રૂપિયાની કિંમતના કુલ 4172 કિલોગ્રામનો માલ જપ્ત કરાયો.
ખાદ્ય સુરક્ષા નિયામક પ્રાધિકરણે કહ્યું કે કંપની ખાદ્ય સુરક્ષા અને માનક (એફએસએસ) અધિનિયમ હેઠળ કેટલાક જરૂરી નિયમોનું પાલન કરતી ન જણાતા આ કાર્યવાહી કરાઈ છે. એફડીએએ એવું પણ કહ્યું કે પ્રતિષ્ઠાન પોતાના લાઈસન્સ વિવરણમાં જરૂરી સુધાર કરવામાં પણ નિષ્ફળ રહ્યું.
એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે આ નિયમોના ભંગને ધ્યાનમાં રાખતા પ્રતિષ્ઠાનને આગામી આદેશ સુધી પોતાની વ્યવસાયિક ગતિવિધિઓ રોકવાનો નિર્દેશ આપતા નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. સિયા ગોયલ અને તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરી પર આરોપ છે કે તેમણે 18 જૂનના રોજ પુનાના લોહાગઢ કિલ્લા પરથી સિયાના મંગેતર કેતન અગ્રવાલને ખીણમાં ધક્કો મારીને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો હતો.
કસ્ટડી ખતમ થઈ રહી છે
3 જુલાઈના રોજ પુનાની એક કોર્ટે સિયા અને ચેતનને 14 દિવસ સુધી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલ્યા હતા. ત્યારે ફરિયાદી પક્ષે પોલીસ કસ્ટડીને 3 દિવસ લંબાવવાની અપીલ કરી હતી. તેમણે દલીલ આપી કે ગોયલ અને ચૌધરીના મોબાઈલથી મળેલા ડેટામાં સાંકેતિક અને કોડવાળી ભાષામાં વાતચીત હતી, આ વાતચીતનો અર્થ સમજવા માટે તેમને કસ્ટડીમાં લઈ પૂછપરછ કરવી જરૂરી છે.
ગોયલ અને ચૌધરીના વકીલોએ આ અરજીનો વિરોધ કરતા કહ્યું કે પોલીસને કેસની તપાસ માટે પહેલેથી જ ઘણો સમય મળી ચૂક્યો છે અને હવે કસ્ટડીમાં લઈને પૂછપરછ કરવાની કોઈ જરૂર નથી.
બંને પક્ષના વકીલોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે ફરિયાદી પક્ષની અરજી ફગાવી અને આરોપીઓને 16 જુલાઈ સુધી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા. બંનેની કસ્ટડી 16 જુલાઈ ગુરુવારે પૂરી થઈ રહી છે.