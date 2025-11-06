આ છે ભારતનું 'કરોડપતિ ખેડૂતોનું ગામ', વર્ષોથી આ અનોખી ટેકનિક અજમાવીને કરે છે કરોડો રૂપિયાનો વ્યવસાય
Farmer Success Stories: કેરળમાં એક એવું ગામ છે, જેને કરોડપતિ ખેડૂતોનું ગામ કહેવામાં આવે છે. અહીંના ખેડૂતોએ શાકભાજીની ખેતીમાંથી આશરે 16 કરોડ રૂપિયાનો વ્યવસાય બનાવ્યો છે. આ લેખમાં અમે તમને આ ગામની કહાની જણાવીશું.
India Millionaire Farmers Village: ખેડૂતો ઘણીવાર આર્થિક તંગી અને દેવાની સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે. પરંતુ તમે ક્યારેય સાંભળ્યું છે કે, ખેતી કરીને કોઈ ખેડૂત કરોડપતિ (Richest Farmers) બન્યો છે? નહીં તો આ લેખમાં અમે તમને કરોડપતિ ખેડૂતોના ગામ વિશે જણાવીશું. આ કહાની કેરળના એક નાના ગામની છે, જે આખા દેશ માટે એક ઉદાહરણ બની ગયું છે. ત્રિશૂર જિલ્લાનું ઇલાવનચેરી ગામ કરોડપતિ ખેડૂતોના ગામ તરીકે ઓળખાય છે. અહીંના ખેડૂતોની શાકભાજીની ખેતી એટલી સફળ રહી છે કે ત્યાંનો દરેક પરિવાર કરોડો રૂપિયાનો વ્યવસાય કરી રહ્યો છે. આ લેખમાં અમે તમને આ ખેડૂતોની કહાની જણાવીશું, જેમણે ખેતીને નફાકારક વ્યવસાય બનાવ્યો છે.
કરોડપતિ ખેડૂતોનું ગામ
ઈલાવનચેરી ગામના ખેડૂતોની સફળતાનું કારણ સામૂહિક ખેતી છે. અહીંના લગભગ 300 પરિવારોએ વર્ષ 1996માં VFPCK (Vegetable and Fruit Promotion Council Keralam) સાથે જોડાઈને ખેતી શરૂ કરી હતી. આ પહેલ હેઠળ આ ખેડૂતો એકસાથે મળીને સામૂહિક ખેતી કરી, જેમાં તેમણે ખર્ચ અને નફો વહેંચ્યો. અહીં કોઈ મધ્યસ્થી નહોતા, એટલે કે બધું ખેડૂતોના કંટ્રોલમાં હતું. ખેતીની આ પદ્ધતિએ ખેડૂતોને સફળતા અપાવી.
5,000 ટન શાકભાજીનું વાર્ષિક ઉત્પાદન
આ ગામમાં હાલમાં વાર્ષિક લગભગ 5,000 ટનથી વધુ શાકભાજીનું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે. અહીં તુરીયા, કારેલા, ભીંડા, મરચાં અને દૂધી સહિત 30થી વધુ જાતના શાકભાજી ઉગાડવામાં આવે છે. ખેતીમાં ટપક સિંચાઈ, માટી પરીક્ષણ અને ગુણવત્તાયુક્ત બીજનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેના પરિણામે અહીં ઉગાડવામાં આવતા શાકભાજી ઉત્તમ ગુણવત્તા ધરાવે છે. આ જ કારણ છે કે ખરીદદારો અહીંથી શાકભાજી ખરીદવાનો પ્રયાસ કરે છે.
16 કરોડ રૂપિયાનો વ્યવસાય
આ ગામમાં લગભગ 300 પરિવારો એકસાથે મળીને 16 કરોડ રૂપિયાનો વ્યવસાય બનાવ્યો છે. આર. શિવદાસ જેવા ઘણા ખેડૂતોએ 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુ કમાણી કરી ચૂક્યા છે. તેઓ આખા દેશ માટે એક ઉદાહરણ સ્થાપિત કરી રહ્યા છે કે ખેતી પણ કરોડપતિ બનાવી શકે છે.
