/CJPના વિરોધ પ્રદર્શન બાદ હવે ખેડૂતોએ સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો, હજારો ખેડૂતો કરી રહ્યા છે દિલ્હી કૂચ

કાલે કોકરોચ જનતા પાર્ટીના આંદોલન બાદ આજે હવે પંજાબથી હજારો ખેડૂતો આજે દિલ્હી કૂચ માટે શંભુ બોર્ડર પર ભેગા થઈ રહ્યા છે. આ પ્રદર્શન ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે પ્રસ્તાવિત મુક્ત વેપાર સંધિ એટલે કે FTA વિરુદ્ધ થઈ રહ્યું છે. આ સંધિ રદ કરવાની માંગણીને લઈને દેશ બચાવો મોરચાએ આ આંદોલન ચલાવ્યું છે. આ બધા વચ્ચે સોમવારે ભારતીય કિસાન યુનિયન (ચઢૂની)ના પ્રમુખ ગુરનામ સિંહ ચઢુનીને દિલ્હીમાં પ્રસ્તાવિત કિસાન મહાપંચાયતમાં સામેલ થવા માટે જતા સમયે હરિયાણા પોલીસે અટકમાં પણ લીધા હતા.
વિસ્તારમાં સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે અને ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 163 લાગૂ કરાઈ છે. બંને તરફથી રસ્તાઓ પર બેરિકેડ લગાવવામાં આવ્યા છે અને વાહનોની અવરજવર સંપૂર્ણ રીતે રોકવામાં આવી છે. અમૃતસર અને ગુરદાસપુરમાં ખેડૂતોનો કાફલો શંભુ બોર્ડર પહોંચવાની તૈયારીમાં છે. ખેડૂતોની સૌથી મોટી માંગણી એ છે કે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે પ્રસ્તાવિત એફટીએ તરત રદ કરવામાં આવે.
#WATCH | A large number of farmers reach Shambhu Border (Punjab-Haryana border) ahead of their scheduled march to Delhi today. Visuals from Patiala (Punjab) side. pic.twitter.com/dJtdEt0qti
— ANI (@ANI) July 21, 2026
ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો આ સમજૂતિ થઈ જશે તો તેની સીધી અસર ભારતીય ખેતી, ડેરી ઉદ્યોગ અને ગામડાઓમાં રહેતા લોકોની રોજીરોટી પર પડશે. તેમનું માનવું છે કે વિદેશી ઉત્પાદનોના આવવાથી દેશના ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થશે અને નાના ખેડૂતોનું કામકાજ ઠપ થઈ શકે છે.
પ્રદર્શનમાં સામેલ થવા માટે સંયુક્ત કિસાન મોરચા બિનરાજકીય અને કિસાન મજદૂર મોરચાના નેતા પણ જલદી પહોંચવાના છે. ખેડૂતોના નેતા સરવન સિંહ પંઢેર પણ આ આંદોલનનો ભાગ છે અને તેમની હાજરીને આ પ્રદર્શન માટે મહત્વની ગણવામાં આવી રહી છે. પ્રશાસને કોઈ પણ અપ્રિય ઘટનાને પહોંચી વળવા માટે પોલીસ ફોર્સ તૈનાત કરી છે. જો કે ગત આંદોલનની સરખામણીમાં આ વખતે પોલીસ ફોર્મની સંખ્યા વધુ નથી.
#WATCH | Heavy Police deployment at Shambhu Border (Punjab-Haryana border), Police barricading in place ahead of farmers' one-day march to Delhi today to protest against India-US FTA. pic.twitter.com/ceBcavQ5QM
— ANI (@ANI) July 21, 2026
શંભુ બોર્ડર પર સુરક્ષા વ્યવસ્થા જોતા સ્પષ્ટ છે કે પ્રશાસન કોઈ પણ પ્રકારની અવ્યવસ્થા સર્જાય તે ઈચ્છતું નથી. જ્યારે બીજી બાજુ ખેડૂત સંગઠનોનું કહેવું છે કે જ્યાં સુધી સરકાર તેમની માંગણીઓ પર ધ્યાન ન આપે ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ રહેશે. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ પર દેશની નજર છે કારણ કે આ મામલો સીધી રીતે ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ અને દેશની વેપાર નીતિ સાથે જોડાયેલો છે. આવનારા કલાકોમાં સ્થિતિ કેવી રહેશે તેના પર બધાની નજર છે.