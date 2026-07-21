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CJPના વિરોધ પ્રદર્શન બાદ હવે ખેડૂતોએ સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો, હજારો ખેડૂતો કરી રહ્યા છે દિલ્હી કૂચ

Farmers Protest: આજે પંજાબથી મોટા પાયે ખેડૂતો શંભુ બોર્ડર પહોંચી રહ્યા છે. સીજેપીના વિરોધ પ્રદર્શન બાદ હવે આજે ખેડૂતોએ સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો છે. દેશ બચાવો મોરચના આ્હવાન પર અમૃતસર અને ગુરુદાસપુરથી ખેડૂતોનો કાફલો બોર્ડર પર પહોંચી રહ્યો છે. ખેડૂતોને શું વાંકુ પડ્યું, કેમ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે તે પણ ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 21, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:55 AM IST
CJPના વિરોધ પ્રદર્શન બાદ હવે ખેડૂતોએ સરકાર સામે મોરચો માંડ્યો, હજારો ખેડૂતો કરી રહ્યા છે દિલ્હી કૂચ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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