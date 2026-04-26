ખેડૂતોને વર્ષે મળશે 9000 રૂપિયા ! PM મોદીએ કિસાન સન્માન નિધિ વધારવાની કરી જાહેરાત, જાણો

PM Modi Announcement: પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણીના બીજા તબક્કા પહેલા, પીએમ મોદીએ રવિવારે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ વધારીને 9,000 રૂપિયા કરવામાં આવશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 26, 2026, 07:20 PM IST
  • પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણીના બીજા તબક્કા પહેલા, પીએમ મોદીએ રવિવારે એક મોટી જાહેરાત કરી છે.
  • તેમણે કહ્યું કે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ વધારીને 9,000 રૂપિયા કરવામાં આવશે.
  • હાલમાં, દેશભરમાં પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ હેઠળ વાર્ષિક 6,000 રૂપિયાનું વિતરણ કરવામાં આવે છે.

PM Modi Announcement: પશ્ચિમ બંગાળમાં બીજા તબક્કાના મતદાન પહેલા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે જો ભાજપ રાજ્યમાં સરકાર બનાવે છે, તો ખેડૂતોને આપવામાં આવતી પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ વધારીને 9,000 રૂપિયા કરવામાં આવશે. 

વાર્ષિક 6,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે 

હાલમાં, દેશભરમાં પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ હેઠળ વાર્ષિક 6,000 રૂપિયાનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. દર ચાર મહિને, 2,000 રૂપિયા ખેડૂતોના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે.

પીએમ મોદીએ મહિલાઓ માટે અનેક વચનો પણ આપ્યા

બોનગાંવમાં એક રેલીને સંબોધતા, પીએમ મોદીએ મહિલાઓ માટે અનેક વચનો પણ આપ્યા. તેમણે કહ્યું કે, લખપતિ અભિયાન હેઠળ, અહીં બનવા જઈ રહેલી ભાજપ સરકાર બંગાળની 75 લાખ મહિલાઓને લખપતિ દીદી બનવામાં મદદ કરશે અને વાર્ષિક 100,000 રૂપિયાથી વધુ કમાણી કરશે. બંગાળની દીકરીઓ તેમની પસંદગીની કારકિર્દી બનાવી શકશે, અને તેમને 20 લાખ રૂપિયા સુધીની મુદ્રા લોન મળશે. બેંક ગેરંટી માંગે છે. બહેનોને આ ગેરંટી ક્યાંથી મળશે? તેથી, તમારા ભાઈએ નક્કી કર્યું છે કે તમારા ભાઈ મોદી મારી બહેનો માટે બેંક ગેરંટી આપશે.

બંગાળ ભાજપ સરકાર પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ પણ વધારીને 9,000 કરશે

પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે, બંગાળ ભાજપે બહેનો માટે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. દર વર્ષે, બહેનોને 36,000 રૂપિયા મળશે. જો સરકાર પાંચ વર્ષ સુધી સત્તામાં રહેશે, તો તેમને 180,000 રૂપિયા મળશે. તેવી જ રીતે, દીકરીઓના શિક્ષણ માટે 50,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે. પીએમ આવાસ યોજના હેઠળ ગરીબ પરિવારોની બહેનોના નામે ઘર છે. કાયમી ઘર બનાવવા માટે 1.5 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવશે. બંગાળ ભાજપ સરકાર પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ પણ વધારીને 9,000 રૂપિયા કરશે.

5 લાખ રૂપિયા સુધીની મફત સારવાર

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "હું જાણું છું કે બહેનો તેમના વીજળી બિલ વિશે ખૂબ ચિંતિત છે. તમારા વીજળી બિલને શૂન્ય બનાવવા માટે, મોદી સરકાર દરેક પરિવારને સોલાર પ્લાન્ટ લગાવવા માટે 80,000 રૂપિયા આપશે. તમે મોદી પાસેથી બીજી ગેરંટી લખી લો, આયુષ્માન યોજનાના અમલીકરણ અંગેનો નિર્ણય ભાજપ સરકારની પહેલી કેબિનેટ બેઠકમાં લેવામાં આવશે. 5 લાખ રૂપિયા સુધીની મફત સારવાર આપવામાં આવશે."

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

PM Kisan Samman Nidhipm modiPM Kisan Samman Nidhi 9000 Per Yearpm modi newsbengal electionGujarati Newsfarmerkisan Samman NidhiPM Modi announcement

