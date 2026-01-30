Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

FASTag માં ગરબડ ગોટાળો : 18 લાખ લોકોને ટોલ ટેક્સના રૂપિયા પરત કર્યા, શું તમારા ખાતામાં આવ્યા પૈસા?

FASTag Payment Error: તમારી ગાડી ઘરે હોય અને ટોલ ટેક્સ કપાઈ ગયું હોય તેવું બન્યુ છે? શું તમે FASTag એલર્ટ ઓન કર્યું છે, તો જાણી લો કે NHAI એ 18 લાખ લોકોને ટોલ ટેક્સના રૂપિયા પરત કર્યા છે, એવું કેમ કર્યું તે જાણો...

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 30, 2026, 03:26 PM IST

Trending Photos

FASTag માં ગરબડ ગોટાળો : 18 લાખ લોકોને ટોલ ટેક્સના રૂપિયા પરત કર્યા, શું તમારા ખાતામાં આવ્યા પૈસા?

FASTag wrong toll deduction : ફાસ્ટેગ સિસ્ટમ ગરબડ ગોટાળાને લઈને મોટો ખુલાસો થયો છે. નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા એટલે કે NHAI એ અંદાજે 18 લાખ લોકોને ટોલ ટેક્સની રકમ પરત કરી છે. સરકારનું માનવું છે કે, મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં મેન્યુઅલ એન્ટ્રી ખોટી રીતે થવાને કારણે ટોલ કપાયો હતો. 

તમે ઘરે બેસ્યા છો, તમારી ગાડી ઘરની બહાર ઉભી છે, અચાનક મોબાઈલ પર મેસેજ આવે છે કે, ટોલ કપાયો છે. ન ગાડી ચાલી, ન તો ટોલ પ્લાઝા પર ગયા છે, તેમ છતાં FASTag થી રૂપિયા કેમ કપાઈ ગયા. આવુ અનેક લોકો સાથે થયું છે. NHAI નું માનવું છે કે, વર્ષ 2025 દરમિયાન અંદાજે 18 લાખ કિસ્સા સામે આવ્યા છે. જેમાં મુસાફરોને ભૂલથી ટોલ વસૂલવામાં આવ્યો હતો. રસપ્રદ એ છે કે, દર ત્રીજા કિસ્સામાં ગાડી ટોલ પ્લાઝા સુધી પહોંચી જ ન હતી. છતા સિસ્ટમે માલિકના ખાતામાંથી રૂપિયા કાપી લીધા હતા. 

Add Zee News as a Preferred Source

2025 માં ફાસ્ટેગ સિસ્ટમમાં થયેલા ગરબડ ગોટાળાને લઈને 2026 માં એક મોટો ખુલાસો થયો છે. નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયાએ પણ જાન્યુઆરીથી ડિસેમ્બર 2025 ની વચ્ચે 18 લાખ મુસાફરોને ટોલ ટેક્સની રકમ પરત કરી છે. તેમાંથી લગભગ 35 ટકા કિસ્સાઓમાં એવુ જાણવા મળ્યું કે, મુસાફરોની ગાડી ટોલ પ્લાઝા પાસે હતી જ નહી, છતાં FASTag માંથી રૂપિયા કપાઈ ગયા હતા. 

FASTag ની ભૂલનું શું કારણ હતું 
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, આ ગરબડ મોટાભાગના મામલામાં ટોલ પ્લાઝા પર મેન્યુઅલ એન્ટ્રીને કારણે થઈ છે. જ્યારે સુધી કોઈ ટેકનિકલ કારણથી ઓટોમેટિક સિસ્ટમ કામ નથી કરતી, તો ટોલ કર્મચારી વાહનનો નંબર ખુદ સિસ્ટમમાં નાંખે છે. આ દરમિયાન ખોટો નંબર રિજસ્ટર્ડ થઈ જવાને કારણે બીજા મુસાફરના FASTag માંથી રૂપિયા કપાઈ જાય છે. 

આ પણ વાંચો : 

લોકસભામાં અપાઈ માહિતી 
કેન્દ્રીય રોડ પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરીએ લોકસભામાં લેખિત માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા એટલે કે એનપીસીઆઈ એ વર્ષ 2025 માં 17.6 લાખ લોકોએ રિપોર્ટ કર્યુ હતું. જેમાં ભૂલથી ટોલ કપાયા બાદ રિફંડ આપવામાં આવ્યું છે. આ આંકડો 464 કરોડ ફાસ્ટેગ ટ્રાન્ઝેક્શનનો છે. તેથી સરકારે પણ આ બાબતને ગંભીરતાથી લીધી છે. 

મેન્યુઅલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ દૂર કરાશે
જે પણ વાહનોના ફાસ્ટેગ ભૂલથી કપાયા છે, તે તમામે સોશિયલ મીડિયા પર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. તેથી સરકારે મેન્યુઅલ એન્ટ્રી સિસ્ટમ દૂર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. 

FASTag એલર્ટ તાત્કાલિક કરાવી દો

  • જો તમે FASTag ટોલ પેમેન્ટ માટે એલર્ટ સેટ અપ નથી કર્યું, તો તાત્કાલિક કરી દો. તમારા બેંકના FASTag પોર્ટલ કે મોબાઈલ એપ દ્વારા આઈસીઆઈસીઆઈ, એચડીએફસી, કોટક કે  My FASTag માં લોગ ઈન કરો.
  • તેના બાદ સેટિંગમાં જઈને નોટિફિકેશન કે પ્રોફાઈલ સેક્શનમાં જાઓ.
  • અહી ટ્રાન્ઝેક્શન સાથે જોડાયેલા એસએમએસ એલર્ટને ઓન કરો.
  • તેના બાદ મિનિમમ બેલેન્સ લિમિટ નક્કી કરો. જેથી બેલેન્સ ઓછું હોવા પર તરત એલર્ટ મળી શકે. 
  • FASTag માં યોગ્ય એક્ટિવ મોબાઈલ નંબર જોડાયો છે કે નહિ એ બરાબર ચેક કરી લેજો, તમામ એલર્ટ એક જ નંબર પર આવશે.

આ પણ વાંચો : 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
FASTagNHAIToll Taxફાસ્ટેગટોલ ટેક્સ

Trending news