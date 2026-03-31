'કપડાં ઉતારીને પૂજા કરી તો કરોડપતિ બન્યા, તું પણ આવું કર...'; સસરાએ ઉતાર્યા વહુના કપડાં, કાનપુરમાં શરમજનક ઘટના
Tantrik Puja Case Kanpur: અડધી રાત્રે સાસુએ કહ્યું કે તંત્ર-મંત્રની પૂજાથી જ ઘરમાં સંપત્તિ આવી છે અને તેમાં સામેલ થવા માટે કપડાં ઉતારવા પડશે. મેં ના પાડી તો પતિ અને સસરાએ જબરદસ્તી કરી. મને રૂમમાં પૂરી દેવામાં આવી અને મારપીટ કરવામાં આવી. બાદમાં બે કરોડ રૂપિયા અને એક કિલો સોનું લાવવા દબાણ કરવામાં આવ્યું. કાનપુરની એક યુવતી દ્વારા નોંધાવવામાં આવેલી FIRમાં સાસરી પક્ષના લોકો પર અનેક ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે.
Tantrik Puja Case Kanpur: લગ્ન પછી જ્યારે હું સાસરે ગઈ ત્યારે અડધી રાત પછી ઘરમાં તંત્ર-મંત્રની પૂજા શરૂ કરવામાં આવી. સાસુએ કહ્યું કે આ પૂજાથી જ ઘરમાં સંપત્તિ આવી છે અને તેમાં સામેલ થવું પડશે. એના માટે બધા લોકો કપડાં ઉતારીને બેસે છે. મેં ના પાડી તો પતિ અને સસરાએ જબરદસ્તી મારા કપડાં ઉતારી દીધા. ત્યારબાદ મને રૂમમાં બંધ કરી દેવામાં આવી, જ્યાં મારી સાથે અભદ્ર વર્તન થયું. પછી મને એ જ હાલતમાં પૂજામાં બેસાડવામાં આવી. આ દરમિયાન મારી સાથે મારપીટ પણ કરવામાં આવી. બાદમાં મારા પર બે કરોડ રૂપિયા અને એક કિલો સોનું લાવવા દબાણ કરવામાં આવ્યું."
કાનપુરની એક યુવતીએ પોલીસમાં નોંધાવેલી પોતાની ફરિયાદમાં આ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. તંત્ર-મંત્રના નામે પજવણી, જબરદસ્તી અને દહેજની માંગણી સાથે જોડાયેલો આ મામલો હવે પોલીસ તપાસ હેઠળ છે. મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધાયા બાદ પોલીસે સાસરી પક્ષના અનેક લોકો સામે ગુનો નોંધ્યો છે. કાનપુરના સચેંડી વિસ્તારના એક સંપન્ન પરિવારની દીકરીના લગ્ન 6 માર્ચ 2024ના રોજ પાંડુ નગર નિવાસી મિશ્રા પરિવારમાં થયા હતા. પરિવારના જણાવ્યા અનુસાર, લગ્ન ખૂબ જ ધામધૂમથી થયા હતા અને તેમાં અંદાજે 5 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. પીડિતાનું કહેવું છે કે શરૂઆતમાં બધું સામાન્ય લાગતું હતું, પરંતુ થોડા દિવસો બાદ સાસરીનું વાતાવરણ બદલાવા લાગ્યું. ઘરમાં રાત્રિના સમયે પૂજા-પાઠ અને તંત્ર-મંત્ર સાથે જોડાયેલી પ્રવૃત્તિઓ શરૂ થતી હતી, જેમાં તેને પણ સામેલ થવા માટે કહેવામાં આવતું હતું.
અડધી રાત્રે પૂજા અને વિચિત્ર નિયમ
પીડિતાના જણાવ્યા અનુસાર, પહેલીવાર તેને અડધી રાત પછી જગાડીને પૂજામાં સામેલ થવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. તેણે જણાવ્યું કે તેની સાસુએ કહ્યું કે પરિવારની સંપત્તિ અને વેપારની પ્રગતિ આ પ્રકારની પૂજાથી જ થઈ છે. આ રીતે જ તેઓ કરોડપતિ બન્યા છે. સાસુ પોતાની જાતને કોલકાતા સાથે જોડાયેલા હોવાનું જણાવતા હતા અને કહેતા હતા કે ત્યાં પણ તેઓ નિયમિત રીતે તંત્ર-મંત્રની પૂજામાં જતા હતા. પીડિતાનો આરોપ છે કે પૂજામાં સામેલ થવા માટે તેને એવા નિયમો જણાવવામાં આવ્યા જે તે સ્વીકારી શકી નહીં. તેણે આનો વિરોધ કર્યો અને સ્પષ્ટ કહ્યું કે તેના પરિવારમાં આવી કોઈ પરંપરા નથી.
વિરોધ બાદ વધ્યું દબાણ અને મારપીટ
પીડિતાએ જણાવ્યું કે જ્યારે તેણે આ પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થવાની મનાઈ કરી તો તેના પર દબાણ વધારી દેવામાં આવ્યું. તેને સમજાવવાને બદલે તેની સાથે જબરદસ્તી કરવામાં આવી. પતિ અને સસરાએ તેની સાથે બળજબરી કરી તેને મજબૂર કરી હતી. વિરોધ કરવા પર તેને ચપ્પલથી માર મારવામાં આવ્યો અને કહેવામાં આવ્યું કે તેના પર કોઈ ખરાબ છાયા છે, જેને ઠીક કરવી જરૂરી છે.
મારપીટનો આરોપ
પીડિતાના જણાવ્યા મુજબ, આ સમય દરમિયાન તેના પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. તેણે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે તેણે પ્રતિકાર કર્યો, ત્યારે તેને ચપ્પલથી મારવામાં આવી અને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેના પર કોઈ પ્રભાવ છે જેને ઠીક કરવી જરૂરી છે. પીડિતા કહે છે કે આ ઘટનાઓનો તેના પર માનસિક પ્રભાવ પડ્યો હતો, અને તે લાંબા સમય સુધી સ્વસ્થ થઈ શકી ન હતી. પીડિતાનો આરોપ છે કે આ એક વખતની ઘટના નહોતી. તેણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ઘરમાં નિયમિતપણે આવી પૂજાઓ થતી હતી, અને તેણે દર વખતે તેમાં ભાગ લેવાની ફરજ પાડવામાં આવતી હતી. તે કહે છે કે જ્યારે પણ તે ના પાડતી હતી, ત્યારે તેને ઠપકો આપવામાં આવતો હતો અને દબાણ કરવામાં આવતું હતું.
પતિએ પણ સાથ ન આપ્યો
પીડિતાએ પોતાના પતિ પર પણ ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. તે કહે છે કે જ્યારે તેણે મદદ માંગી ત્યારે તેણે ટેકો આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. પીડિતાના જણાવ્યા મુજબ, તેનો પતિ હંમેશા તેના માતાપિતાનું પાલન કરતો હતો અને તે પણ આવું કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતો હતો. પીડિતાએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે લગ્ન પછી તેના સાસરિયાઓએ વધારાના દહેજની માંગણી કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. તેણે કહ્યું કે મને બે કરોડ રૂપિયા અને એક કિલો સોનું લાવવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. પીડિતાના જણાવ્યા મુજબ, તેના પિતાએ લગ્નમાં પહેલેથી જ મોટી રકમ ખર્ચ કરી દીધી હતી, અને આવી માંગણીઓ પૂરી કરવી અશક્ય હતી.
પિયર પરત ફરવાનો લીધો નિર્ણય
સતત થઈ રહેલી ઘટનાઓથી પરેશાન થઈને પીડિતાએ આખરે સાસરી છોડવાનો નિર્ણય કર્યો. જાન્યુઆરી 2025માં તે પોતાના પિયર પરત આવી ગઈ અને પરિવારને પૂરી વાત જણાવી. પરિજ્ઞાનોએ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો અને કાર્યવાહીની માંગ કરી. શરૂઆતમાં સમાધાનના પ્રયાસો થયા પરંતુ વાત ન બનતા આખરે FIR નોંધાઈ.
સતત બનતી ઘટનાઓથી હતાશ થઈને પીડિતાએ આખરે તેના સાસરિયાનું ઘર છોડવાનો નિર્ણય લીધો. જાન્યુઆરી 2025માં તે તેના માતા-પિતાના ઘરે પાછી આવી અને તેના પરિવારને શું બન્યું તે જણાવ્યું. તેના નિવેદનના આધારે, તેના પરિવારે પોલીસનો સંપર્ક કર્યો અને કાર્યવાહીની માંગ કરી. પીડિતાનું કહેવું છે કે ફરિયાદ પછી તાત્કાલિક FIR નોંધવામાં આવી ન હતી. તેને આરોપ લગાવ્યો છે કે ઘણા મહિનાઓ સુધી સમાધાન કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, અને બંને પક્ષોને વારંવાર વાતચીત માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે, સમાધાન થયું ન હતું, અને અંતે, પોલીસે કેસ દાખલ કર્યો.
પોલીસ કાર્યવાહી
મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરાયેલા રિપોર્ટમાં પતિ, સાસુ, સસરા, સાળા અને પરિવારના અન્ય સભ્યોને આરોપી તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. પોલીસે વિવિધ કલમો હેઠળ કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. ACP આશુતોષ સિંહે જણાવ્યું હતું કે પીડિતાની ફરિયાદના આધારે FIR દાખલ કરવામાં આવી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે તમામ આરોપોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને બહાર આવનારા તથ્યોના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
સાસરિયા પક્ષનો પક્ષ સામે નથી આવ્યો...
સાસરિયા પક્ષનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેમનો પક્ષ ઉપલબ્ધ નહોતો. પરિવારના સભ્યો ઘરે નહોતા અને તેમની દુકાન બંધ હતી. પોલીસ હાલમાં સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી રહી છે. ફરિયાદમાં કરાયેલા આરોપોને સમર્થન આપવા માટે પુરાવા એકઠા કરવામાં આવી રહ્યા છે, અને સંબંધિત વ્યક્તિઓની પૂછપરછ કરાઈ રહી છે.
