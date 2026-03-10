55 વર્ષની ઉંમરે સાતમી વખત પરણવાની તૈયારીમાં પિતા, પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો સગીર પુત્ર, કહ્યું- મારા પપ્પાને રોકો
Azamgarh News: પુત્રએ પિતા પર જમીન વેચી લગ્નની તૈયારી કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તો આ મામલા પર પિતાનું કહેવું છે કે તેનો દીકરો તેની વાત સાંભળતો નથી, તેથી તેઓ આ પગલું ભરી રહ્યાં છે.
- પિતા વિરુદ્ધ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો પુત્ર
- સગીરની વાત સાંભળી પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ
- પુત્રએ કહ્યું- મારા પિતાને લગ્ન કરતા અટકાવો
UP News: ઉત્તરપ્રદેશના આઝમગઢ જિલ્લામાં એક એવો મામલો સામે આવ્યો છે, જેને સાંભળી પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ છે. અહી એક સગીર છોકરો પોતાના 55 વર્ષના પિતાની લગ્નની લતથી પરેશાન થઈ પોલીસની શરણમાં પહોંચ્યો છે. પુત્રનો આરોપ છે કે પિતા હવે સાતમાં લગ્ન કરવાની તૈયારી કરી રહ્યાં છે અને તે માટે તેમણે ઘરની જમીન પણ ગિરવે રાખી છે.
પુત્રએ પોલીસને વર્ણવી આપવીતી
આ ઘટના અહરૌલા ક્ષેત્રના એક ગામની છે. અહીં રહેતો શનિ ધોરણ 12નો વિદ્યાર્થી છે, સોમવારે તે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો હતો. તેણે પોલીસ અધિકારીઓને જણાવ્યું કે તેના પિતા અમરજીત મૌર્ય અત્યાર સુધી છ લગ્ન કરી ચૂક્યા છે. હવે તે સાતમાં લગ્ન કરવાની ફિરાકમાં છે. પુત્રએ વિનંતી કરી કે તેના પિતાને રોકવામાં આવે, બાકી તેનો પરિવાર રોડ પર આવી જશે.
લગ્ન માટે જમીન ગિરવે રાખી લીધી લોન
સગીર પુત્રએ પોલીસને જણાવ્યું કે તેના પિતાએ સાતમાં લગ્ન માટે કોઈ પાસેથી 50 હજાર રૂપિયા ઉધાર લીધા છે. એટલું જ નહીં લગ્ન અને શોખને કારણે તેના પિતાએ પરિવારની અડધાથી વધુ જમીન પહેલા જ ગિરવે રાખી દીધી છે.
શનિએ જણાવ્યું કે તે બોર્ડની પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો, પરંતુ પિતાના દેવાને ચુકવવા માટે તેણે અભ્યાસ છોડી મજૂરી કરવી પડી રહી છે. જ્યારે તે પરીક્ષા આપવા માટે ઘરે ગયો તો તેને જાણવા મળ્યું કે તેના પિતા વધુ એક નવી માતા લાવવાની તૈયારીમાં લાગ્યા છે.
ચર્ચાનો વિષય બની ગયા સાતમાં લગ્ન
આ મામલો આઝમગઢમાં ચર્ચાનો વિષય બનેલો છે. ગામના પ્રધાન શત્રુઘ્ન કનૌજિયાએ પણ પુષ્ટિ કરી કે અમરજીત મૌર્ય પહેલા પણ ઘણા લગ્ન કરી ચૂક્યો છે અને તેની આ આદતથી પરિવાર અને ગામના લોકો પરેશાન છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેની ઘણી પત્ની તેને છોડીને જતી રહી છે.
પોલીસની કાર્યવાહી
અહરૌલા થાનાધ્યક્ષ અમિત કુમાર મિશ્રાએ જણાવ્યું કે તેમને સગીર પુત્ર તરફથી રજૂઆત મળી છે. પોલીસે મામલાની ગંભીરતા જોતા તપાસ શરૂ કરી છે. બંને પક્ષો (પિતા અને પુત્ર) ને પોલીસ સ્ટેશન બોલાવી પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. પોલીસનું કહેવું છે કે તપાસના આધાર પર જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, જેથી બાળકનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત રહે.
