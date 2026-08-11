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બ્લિંકિટના સ્ટોરમાંથી મળ્યા વંદા, એક્સપાયર ડેટનો સામાન, FDAએ ફૂડ લાઈસન્સ સસ્પેન્ડ કર્યું

જો તમે પણ બ્લિંકિટમાંથી સામાન મંગાવતા હોવ તો તમને આ સમાચાર આઘાત આપી શકે છે. મુંબઈના મલાડમાં આવેલા એક બ્લિંકીટના ડાર્ક સ્ટોરનું ફૂડ લાઈસન્સ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યું છે. વિગતો જાણીને હચમચી જશો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 11, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:21 AM IST
બ્લિંકિટના સ્ટોરમાંથી મળ્યા વંદા, એક્સપાયર ડેટનો સામાન, FDAએ ફૂડ લાઈસન્સ સસ્પેન્ડ કર્યું

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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