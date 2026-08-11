/બ્લિંકિટના સ્ટોરમાંથી મળ્યા વંદા, એક્સપાયર ડેટનો સામાન, FDAએ ફૂડ લાઈસન્સ સસ્પેન્ડ કર્યું

મહારાષ્ટ્રના ખાદ્ય અને ઔષધિ પ્રશાસન (FDA)એ બ્લિંકિટના મલાડ સ્થિત ડાર્ક સ્ટોરનું ફૂડ લાઈસન્સ સસ્પેન્ડ કર્યું છે. તપાસ દરમિયાન સ્ટોરમાં મોટી સંખ્યામાં વંદાઓ, એક્સપાયર થયેલા ખાણી પીણીના સામાન અને સાફ સફાઈમાં ઘોર બેદરકારી જોવા મળી.
જો કે આ કાર્યવાહી ફક્ત મલાડ વેસ્ટમાં આવેલા આ ડાર્ક સ્ટોર પર થઈ છે. જેની આસર બ્લિંકિટની દેશભરની અન્ય સેવાઓ પર પડશે નહીં.
FDAએ 7 ઓગસ્ટના રોજ મુંબઈના રામચંદ્ર લેન, મલાડ વેસ્ટ સ્થિત આ સ્ટોરનું નીરિક્ષણ કર્યું હતું. અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ સ્ટોરની હાલત ખુબ જ ખરાબ હતી. તપાસ દરમિયાન શાકભાજી અને ફળો પર વંદા ફરતા જોવા મળ્યા જેનાથી ખાદ્ય સુરક્ષા અંગે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા.
ત્યારબાદ એફડીએએ તત્કાળ પ્રભાવથી આ સ્ટોરનું ફૂડ લાઈસન્સ સસ્પેન્ડ કર્યું. હવે આગામી આદેશ સુધી આ સ્ટોરથી ખાણી પીણીનો સામાન વેચવા કે વિતરિત કરવા પર રોક રહેશે. આ ઉપરાંત કોઈ પણ પ્રકારનો ખાદ્ય વેપાર પણ કરી શકાશે નહીં.
અન્ય જગ્યાએ પણ કાર્યવાહી
અન્ય એક મામલામાં 8 ઓગસ્ટના રોજ એફડીએએ ગ્રાહકની ફરિયાદના આધારે બુલઢાણાના એઆરડી સિનેમોલ સ્થિત રિલાયન્સ રિટેલ સ્ટોરની પણ તપાસ કરી. એવી ફરિયાદ હતી કે લક્ષ્મી નારાયણ બ્રાન્ડની કાજૂકતરીમાં ફંગસ અને જીવતા કીડા જોવા મળ્યા.
તપાસ દરમિયાન ફરિયાદમાં જણાવેલા બેચનું પેકેટ તો ન મળ્યું પરંતુ અધિકારીઓએ તે બ્રાન્ડની 11.34 કિલો કાજૂ કતરી જપ્ત કરીને તેના નમૂના લેબ તપાસ માટે મોકલ્યા. હવે આગળની કાર્યવાહી તપાસ રિપોર્ટ બાદ કરાશે.
આ ઉપરાંત દૂધ અને ડેરી ઉત્પાદનોમાં ભેળસેળ વિરુદ્ધ ચલાવવામાં આવેલા અભિયાનમાં એફડીએએ લગભગ 14378 કિલો/લીટર ડેરી ઉત્પાદનો જપ્ત કર્યા. જેની કિંમત 93.26 લાખ રૂપિયા હોવાનું કહેવાય છે.