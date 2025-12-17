ભવિષ્ય માલિકાની ડરાવણી ભવિષ્યવાણી ! 2026માં પૈસા બચાવો, આવી રહી છે મોટી ઉથલપાથલ, વિદેશમાં રહેતા લોકોએ ફરવું પડશે પાછું
Bhavisya Malika Prediction 2026: ભવિષ્યવાણીઓ અનુસાર, 2026માં ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન ઘણા દેશોમાં તણાવ વધી શકે છે. વધુમાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ભારત સહિત ઘણા દેશોમાં ભારે ઠંડી, ભારે વરસાદ, પૂર અને ભૂકંપ જેવી કુદરતી આફતોનો સામનો કરવો પડશે. વૈશ્વિક અસ્થિરતાને કારણે ફુગાવો અને અસંખ્ય રોગચાળા ફેલાશે. 2026 માટે ભવિષ્ય મલિકા દ્વારા કરવામાં આવેલી ભવિષ્યવાણીઓ વિશે જાણો.
Bhavisya Malika Prediction 2026: શું 2026માં વિશ્વયુદ્ધ ફાટી નીકળશે? શું 2026 માં વિશ્વનો અંત આવશે? હાલમાં તમામ પ્રકારની ભવિષ્યવાણીઓ હેડલાઇન્સમાં છે. 2026 વર્ષ નજીક આવી રહ્યું છે. પુરાણો અને શાસ્ત્રોમાં ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ કરવામાં આવી છે.
ભવિષ્યવાણીઓ 2026 વિશે કેટલીક ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણીઓ પણ જાહેર કરે છે. ભવિષ્યવાણીઓ અનુસાર, આપણે પરિવર્તનના સમયમાં છીએ, જે દરમિયાન ઘણી જુદી જુદી ઘટનાઓ બનવાની છે. ચાલો 2026 માટે ભવિષ્યવાણીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી ભવિષ્યવાણીઓ વિશે જાણીએ.
શું 2026માં ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ થશે?
ભવિષ્ય માલિકા મુજબ, 2026માં ઘણી મોટી ઘટનાઓ બનવાની છે. આ ફેરફારો વિશ્વભરમાં અનુભવાશે. ઘણા દેશોમાં ગૃહયુદ્ધો થવાના એંધાણ છે. આ દરમિયાન, 2026માં ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધની શરૂઆત થશે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવ પણ વધી શકે છે. એવા સંકેતો છે કે 2026માં ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ વૈશ્વિક સ્તરે ફેલાઈ જશે. ભવિષ્ય માલિકા મુજબ, ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધનો સમયગાળો 2025થી 2027 સુધીનો રહેશે.
2026માં મોટી કુદરતી આફતો આવશે!
ભવિષ્ય માલિકા મુજબ, 2026માં ઘણા કુદરતી ફેરફારો જોવા મળશે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ભારત સહિત ઘણા દેશોમાં સામાન્ય કરતાં વધુ ઠંડુ તાપમાન અનુભવાશે. દિલ્હી અને કાશ્મીર જેવા ઘણા ભારતીય રાજ્યોમાં ઠંડી એટલી તીવ્ર બનશે કે જનજીવન ખોરવાઈ જશે. ભવિષ્ય માલિકા મુજબ, ઘણા રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને પૂરનો અનુભવ થશે. વધુમાં, અસંખ્ય ભૂકંપ આવશે. સમય જતાં આમાં વધારો થતો રહેશે. આ વર્ષે, પૂર આવી શકે છે જે લોકોને સ્તબ્ધ કરી દેશે.
શું 2026માં ફુગાવો વધુ વધશે?
ભવિષ્ય મલિકાએ વૈશ્વિક અસ્થિરતાની ભવિષ્યવાણી કરી છે, એટલે કે વૈશ્વિક આર્થિક પરિસ્થિતિ પર તણાવ વધવાની સંભાવના છે. ઘણા દેશોમાં ફુગાવો નોંધપાત્ર રીતે વધશે. આનાથી ઘણા દેશોમાં ગૃહયુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિઓ સર્જાશે, જે પશ્ચિમી દેશોમાં ઉદ્ભવી શકે છે. ભવિષ્ય મલિકાના મતે, ભારતની બહાર રહેતા લોકોને ખાલી હાથે પાછા ફરવું પડી શકે છે. ફક્ત ભક્તિના માર્ગ પર ચાલનારા અને ભગવાનનું નામ જપનારા લોકો જ સુરક્ષિત રહેશે.
શું 2026માં રોગચાળો આવશે?
ભવિષ્ય મલિકાના મતે, 2026માં અજાણ્યા રોગો અને વાયરસ ફેલાશે અને 2027 સુધીમાં, તે વિનાશક બની શકે છે. ભવિષ્ય મલિકાના મતે, 2032 સુધીમાં ચોસઠ પ્રકારના રોગો ઉભરી શકે છે. યુરોપમાં રેડિયેશનનું સ્તર વધી શકે છે. આ જાહેર જીવનને નોંધપાત્ર રીતે અસર કરી શકે છે. આ મોટા પરિવર્તનનો સમય સાબિત થઈ શકે છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
