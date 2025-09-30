પરમાણુ હુમલાની આશંકા..., CDS જનરલ ચૌહાણે એવું શું જોયું કે આપવી પડી વોર્નિંગ?
CDS Anil Chauhan warning: સીડીએસ જનરલ અનિલ ચૌહાણ કહે છે કે ભારતે પરમાણુ હુમલાનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. તેમણે આ સંદર્ભમાં તૈયારીઓ શરૂ કરવાની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો. તેમણે એવું શું જોયું છે જેના કારણે આવી ચેતવણી આપવામાં આવી?
Trending Photos
CDS Anil Chauhan warning: પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા અને ઓપરેશન સિંદૂર પછી ભારત-પાકિસ્તાન સંબંધો ખૂબ જ મુશ્કેલ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. ભારતના હાથે કારમી હારનો સામનો કર્યા પછી પાકિસ્તાન હાલ મૌન હોઈ શકે છે, પરંતુ ચીનના ઉશ્કેરણીથી ભારતને નુકસાન પહોંચાડવાના તેના પ્રયાસો ચાલુ છે. જો ભવિષ્યમાં કોઈ મોટું યુદ્ધ ફાટી નીકળે છે, તો તે ભારત પર પરમાણુ હુમલો કરી શકે છે.
વધુમાં, પૂર્ણ-સ્તરીય યુદ્ધની સ્થિતિમાં ચીન પણ આ છેલ્લા ઉપાયનો આશરો લઈ શકે છે. તેથી, ભારતે આ ખતરા સામે સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (સીડીએસ) જનરલ અનિલ ચૌહાણે દેશને આ અંગે ચેતવણી આપી છે.
પરમાણુ હુમલા માટે જરૂરી છે તૈયારી કરવી
સીડીએસ અનિલ ચૌહાણે કહ્યું કે આજના સમયમાં પરમાણુ હુમલાની શક્યતા ખૂબ ઓછી હોવા છતાં, ભારતે તેના માટે માનસિક રીતે તૈયાર રહેવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે આવી તૈયારી દુશ્મનને પરમાણુ શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરતા અટકાવવામાં મદદ કરે છે, અને આ હેતુ માટે ખાસ પ્રોટોકોલ આવશ્યક છે.
મિલિટરી નર્સિંગ સર્વિસના 100મા સ્થાપના દિવસ પર બોલતા, સીડીએસ ચૌહાણે કહ્યું કે પરમાણુ હુમલા માટે તૈયારી ભારતની સુરક્ષા વ્યૂહરચનાનો ભાગ હોવી જોઈએ. આપણે જે વાતાવરણમાં રહીએ છીએ, દુશ્મન રાષ્ટ્રોથી ઘેરાયેલા છીએ, તેને જોતાં, આ વિચારણા વધુ મહત્વપૂર્ણ બની ગઈ છે.
"ભારત પરમાણુ ધમકીઓથી ડરશે નહીં"
જનરલ ચૌહાણે કહ્યું કે, "ઓપરેશન સિંદૂર પછી, આપણા વડા પ્રધાને સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે ભારત પરમાણુ ધમકીઓથી ડરશે નહીં. ભલે આપણા સંદર્ભમાં પરમાણુ શસ્ત્રોનો ઉપયોગ થવાની શક્યતા ઓછી હોય, પણ આપણી સુરક્ષા વ્યૂહરચનામાં આનો સમાવેશ કરવો સમજદારીભર્યું રહેશે. પરમાણુ હુમલા પછી રેડિયેશન દૂષણ ટાળવા માટે, વિવિધ સારવાર પ્રોટોકોલ જરૂરી છે. આ આપણી તાલીમનો પણ એક ભાગ હોવો જોઈએ."
તેમણે એ પણ નિર્દેશ કર્યો કે મે મહિનામાં લશ્કરી તણાવ દરમિયાન, કેટલાક પાકિસ્તાની મંત્રીઓ અને આર્મી ચીફ અસીમ મુનીરે ભારત સામે પરમાણુ ધમકીઓ આપી હતી. જવાબમાં, પીએમ મોદીએ સ્પષ્ટતા કરી કે ભારત આવી ધમકીઓ સામે ઝૂકશે નહીં.
"તબીબી ડેટાની સુરક્ષા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે"
ચૌહાણે એમ પણ કહ્યું કે આજના યુદ્ધો વધુને વધુ હાઇટેક બની રહ્યા છે, જેમાં ડેટાનો ઉપયોગ મહત્વપૂર્ણ બની ગયો છે. ડેટા-કેન્દ્રિત યુદ્ધના આ યુગમાં, તબીબી ડેટાની સુરક્ષા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બની ગઈ છે. કારણ કે આપણા ભારતીય ડીએનએ અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ અનન્ય છે, વિવિધ વાતાવરણ અને રોગો પ્રત્યે અલગ પ્રતિક્રિયા આપે છે, તેથી આપણા તબીબી ડેટા, દર્દીના ઇતિહાસ, અહેવાલો અને આરોગ્ય રેકોર્ડને સુરક્ષિત રાખવા જરૂરી છે. હુમલા દરમિયાન આપણી લશ્કરી આરોગ્ય યોજનાઓ અને સ્થળાંતર યોજનાઓનું રક્ષણ કરવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે.
"આપણે પડકારો પ્રત્યે સતર્ક રહેવું જોઈએ"
તેમણે કહ્યું કે આજના યુદ્ધમાં તબીબી ડેટાનું એન્ક્રિપ્શન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની ગયું છે. જો દુશ્મન આ ગુપ્ત આરોગ્ય વિગતો મેળવે છે, તો તેઓ ખતરનાક રીતે તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. જોકે ડેટા સુરક્ષા અને ડેટા સુરક્ષા સીધી રીતે લશ્કરી નર્સિંગ સેવાની જવાબદારી નથી, તે આ પડકારો પ્રત્યે સતર્ક રહેવી જોઈએ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે