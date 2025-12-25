અટલજી સાથે લગ્ન કરવા માંગતી હતી પાકિસ્તાની મહિલા, વાજપેયીજીએ દહેજમાં માંગ્યું હતું 'કાશ્મીર'
Vajpayee in Pakistan: દેશ આજે પૂર્વ વડાપ્રધાન અને ભારત રત્ન અટલ બિહારી વાજપેયીની 101મી જન્મજયંતિ ઉજવી રહ્યો છે. તેમની લોકપ્રિયતા માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વિશ્વભરના દેશોમાં હતી. પાકિસ્તાનમાં પણ તેમને પસંદ કરનારાઓની કમી નહોતી. રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે અટલજીને યાદ કરતા લખનઉમાં એક રસપ્રદ કિસ્સો સંભળાવ્યો હતો. અટલજી જ્યારે વડાપ્રધાન હતા ત્યારે તેમની પાકિસ્તાન મુલાકાતનો ઉલ્લેખ કરતા રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે તેમનું વ્યક્તિત્વ એટલું વિરાટ હતું કે આખી દુનિયા તેમની કાર્યશૈલી અને નિર્ણયોની પ્રશંસક હતી.
પાકિસ્તાન પ્રવાસ દરમિયાન અટલજીના ચર્ચિત જવાબને યાદ કરતા રક્ષા મંત્રીએ કહ્યું, “એક મહિલા પત્રકારે જ્યારે તેમને કહ્યું કે 'હું તમારી સાથે લગ્ન કરવા માંગુ છું, પરંતુ તમારે મને મોં-દિખાઈ (ભેટ) માં કાશ્મીર આપવું પડશે.' આ સાંભળીને અટલજીએ સ્મિત સાથે ત્વરિત પ્રતિક્રિયા આપી હતી. ત્યારે અટલજીએ તે મહિલા પત્રકારને કહ્યું હતું કે, ‘હું તમારી સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર છું, જો તમે મને દહેજમાં આખું પાકિસ્તાન આપી દો.’
રક્ષા મંત્રી અને લખનઉના સાંસદ રાજનાથ સિંહે બુધવારે જણાવ્યું હતું કે પૂર્વ વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીનું કદ તેમના હોદ્દાથી નહીં, પરંતુ તેમના કર્મો અને વ્યક્તિત્વથી વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. વાજપેયીજીની જન્મજયંતિની પૂર્વ સંધ્યાએ આયોજિત 'એકલ કવિ સંમેલન'માં સિંહે કહ્યું કે કેટલાક લોકો તેમના પદને કારણે સન્માન મેળવે છે, જ્યારે કેટલાક લોકો કોઈપણ પદ વગર પોતાના કાર્ય અને ચરિત્રને કારણે સન્માન મેળવે છે. તેમણે ઉમેર્યું, "અટલ બિહારી વાજપેયી એવું જ એક વ્યક્તિત્વ હતા."
સંરક્ષણ મંત્રીએ કહ્યું કે વાજપેયી એક અસાધારણ વ્યક્તિત્વના ધની હતા અને તેમની જન્મજયંતિની પૂર્વસંધ્યાએ લોકો તેમને યાદ કરવા માટે અહીં એકઠા થયા છે. ભલે વાજપેયી હવે આપણી વચ્ચે નથી, છતાં લોકોમાં તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાની ઇચ્છા રાખે છે. તેમણે કહ્યું, "જાહેર જીવનમાં ઉથલપાથલ વચ્ચે વાજપેયી હંમેશા જીવંત અને નમ્ર રહ્યા. એક પ્રિય નેતા તરીકે એ વાતનો ઇનકાર કરી શકાય નહીં કે વાજપેયીએ લોકોના મન પર ઊંડી છાપ છોડી છે."
વાજપેયીજીના વિદ્યાર્થી જીવનને યાદ કરતા સિંહે કહ્યું કે ધોરણ 10માં અભ્યાસ દરમિયાન તેમણે પોતાની પ્રથમ લોકપ્રિય કવિતા “હિંદુ તન મન, હિંદુ જીવન, રગ રગ હિંદુ મેરા પરિચય” લખી હતી. તે સમયે ઘણા પ્રખ્યાત વિદ્વાનો અને બૌદ્ધિકોએ આ કવિતા સાંભળીને કહ્યું હતું કે આનો લેખક કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી અને તે ભારતનું ભવિષ્ય લખશે.
રાજનાથ સિંહે વધુમાં જણાવ્યું કે 1942માં કાલીચરણ કોલેજમાં આયોજિત એક શિબિર દરમિયાન વાજપેયીજીએ આરએસએસ (RSS) પ્રમુખ એમ.એસ. ગોલવલકરની હાજરીમાં આ કવિતા વાંચી હતી અને આખું સભાગૃહ તાળીઓના ગડગડાટથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. રક્ષા મંત્રીએ અંતમાં કહ્યું કે તેઓ અટલજીના એ શબ્દો ક્યારેય ભૂલી શકતા નથી કે "નાના મનથી કોઈ મોટું નથી હોતું, અને તૂટેલા મનથી કોઈ ઉભું નથી થઈ શકતું."
