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મંગેતર સિયા ગોયલે પ્રેમી સાથે મળીને પહેલાં કર્યું 'મર્ડર રિહર્સલ', ઊંડી ખીણમાં ફેંકવાની કરી હતી પ્રેક્ટિસ!

Siya Goyal : પુણેના જાણીતા બિઝનેસમેન કેતન અગ્રવાલના મોતના મામલામાં એક પછી એક ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. લોહગઢ કિલ્લા પરથી કેતનને ઊંડી ખીણમાં ધક્કો મારીને મોતને ઘાટ ઉતારનાર તેની મંગેતર સિયા ગોયલ અંગે વધુ એક સનસનાટીભર્યો ખુલાસો થયો છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે સિયાએ આ હત્યાકાંડને અંજામ આપતા પહેલાં પોતાના પ્રેમી ચેતન ચૌધરી સાથે મળીને પ્રોપર 'રિહર્સલ' કરી હતી! આમ છતાં બંને જેલના સળિયા પાછળ છે. 

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 02, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:49 PM IST
મંગેતર સિયા ગોયલે પ્રેમી સાથે મળીને પહેલાં કર્યું 'મર્ડર રિહર્સલ', ઊંડી ખીણમાં ફેંકવાની કરી હતી પ્રેક્ટિસ!

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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