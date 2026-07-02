મંગેતર સિયા ગોયલે પ્રેમી સાથે મળીને પહેલાં કર્યું 'મર્ડર રિહર્સલ', ઊંડી ખીણમાં ફેંકવાની કરી હતી પ્રેક્ટિસ!

Ketan Agarwal Death Case: કેતન અગ્રવાલનો કેસ આજે દેશભરમાં ટોક ઓફ ધી ટાઉન છે. પોલીસે આ કેસમાં સિયા ગોયેલ અને ચેતનની ધરપકડ કરી છે. જેઓને સાથે રાખીને પોલીસ પૂરાવાઓ ઉભા કરી રહી છે. ફક્ત ઓછા વાળ અને હકલાતા હોવાને કારણે લગ્ન કરવા માગતી સિયાએ મંગેતર કેતન અગ્રવાલને લોહગઢ કિલ્લા પરથી નીચે ખીણમાં ફેંકી દીધો હતો. આ કેસમાં મોટા ખુલાસા થયા છે.
કેતન પાસેથી એક કરોડ લઈને તેને ચેતનને સેટલ કરવા માટે આપી દીધા હોવની બાબત પણ ચર્ચામાં છે. ગુરુવારે (૨ જૂન ૨૦૨૬) પોલીસની એક ટીમ આરોપી સિયાને પુણેના લુલ્લા નગર સ્થિત એક ક્લબની બાજુમાં આવેલા ખુલ્લા મેદાનમાં લઈ ગઈ હતી, જ્યાં આ બંનેએ કેતનને ખીણમાંથી કેવી રીતે ધક્કો મારવો તેની મોક ડ્રીલ કરી હતી. એટલું જ નહીં, હત્યા કર્યા બાદ પોલીસના સિકંજામાંથી કેવી રીતે બચવું તે માટે તેઓએ ઇન્ટરનેટ અને સોશિયલ મીડિયા પર કલાકો સુધી રિસર્ચ પણ કર્યું હતું.
ના પકડાઈ જવાય એ માટે કરી હતી ખાસ પ્રેક્ટિસ
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, કેસની તપાસ કરી રહેલા એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે, "જેમ જેમ તપાસ આગળ વધી રહી છે તેમ તેમ સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે કે સિયા અને ચેતને માત્ર હત્યાનું ષડયંત્ર જ નહોતું ઘડ્યું, પરંતુ આ ઘટનાને અકસ્માત કે આત્મહત્યામાં ખપાવવા માટેના પૂરા પ્રયાસો કર્યા હતા જેથી પોલીસ આને મર્ડર કેસ તરીકે ન સાબિત કરી શકે. ગુનાના પુરાવા ભૂંસવા માટે તેઓએ ફિઝિકલ અને ડિજિટલ બંને રીતે અગાઉથી જ તૈયારીઓ કરી રાખી હતી."
મેદાનમાં કરી હતી ધક્કો મારવાની પ્રેક્ટિસ
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સિયા અને ચેતને કેતનને ખડક પરથી કેવી રીતે નીચે ફેંકવો તેની ફિઝિકલ પ્રેક્ટિસ પુણેના લુલ્લા નગર વિસ્તારમાં કરી હતી. પોલીસ હવે એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે પ્રેક્ટિસ માટે આ જ જગ્યા કેમ પસંદ કરવામાં આવી અને તેઓએ કેવી રીતે આ આખી મોક ડ્રીલ કરી હતી. બંનેને પકડાઈ જવાનો ડર હોવાથી બંનેએ પોતાના મોબાઈલમાંથી તમામ જૂની ચેટ હિસ્ટ્રી પણ ડિલીટ કરી નાખી હતી. આમ છતાં સિયાની ભૂલોને કારણે તેઓ પકડાઈ ગયા છે. લોકો એટલે કહે છે કે કુદરતના ઘરે દેર છે અંધેર નથી, કુદરત હંમેશાં ન્યાય કરે છે.
હત્યા માટે નક્કી કરાયો હતો સ્પેશિયલ 'કોડ વર્ડ'
તમને એ પણ ખબર હશે અને તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે કેતનને કિલ્લા પરથી નીચે ફેંકવા માટે પ્રેમી પંખીડાએ એક ઈશારો નક્કી કર્યો હતો. પ્લાન મુજબ, જેવી સિયા જમીન પર બેસી જાય, તેનો મતલબ એ હતો કે ચેતને પાછળથી આવીને કેતનને ધક્કો મારી દેવાનો છે. આ બંનેને ડર હતો કે ચેતન ધક્કો મારે અને કેતન સિયાને પકડી લે તો બંને જણા એક સાથે ખીણમાં ધકેલાઈ જાય એટલે સિયા નીચે બેસે બાદમાં ધક્કો મારવાનું પ્લાનિંગ હતું.
કેવી રીતે આપ્યો ઘટનાને અંજામ?
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, સિયા ઓક્ટોબર મહિનાથી ચેતન ચૌધરી સાથે રિલેશનશિપમાં હતી અને તે કેતન સાથે લગ્ન કરવા નહોતી માંગતી. આથી તેણે કેતનને રસ્તામાંથી હટાવવા પ્રેમી સાથે મળીને પ્લાન બનાવ્યો. એને કેતનને લગ્ન કરવા માટે ના કહી હતી પણ કેતન લગ્ન ફાયનલ થઈ ગયા હોવાથી ના કહી શક્યો નહોતો. સિયાને ચેતન સાથે પ્રેમ હતો એ ફક્ત એના ઘરમાં ફક્ત એનો ભાઈ સાહિલ જાણતો હતો. આ બંને પ્રેમીપંખીડાં કેતનની હત્યા કર્યા બાદ પણ ન પકડાયા હોત પણ કેતનની બહેનના એક શકને કારણે એક મર્ડર મિસ્ટ્રી ઉકેલાઈ ગઈ છે.
૧૮ જૂન ૨૦૨૬ના રોજ સિયા કેતનને લઈને પુણે નજીક આવેલા ઐતિહાસિક લોહગઢ કિલ્લા પર ગઈ હતી. ચેતન ત્યાં પ્લાન મુજબ પહેલેથી જ પહોંચી ગયો હતો. પોતાની ઓળખ છુપાવવા માટે ચેતને હૂડી પહેરી હતી. તે બંનેની પાછળ-પાછળ ચાલતો હતો. જેવી યોગ્ય તક મળી અને સિયા જમીન પર બેસી ગઈ, ચેતને તરત જ કેતનને કિલ્લાની બાજુમાં આવેલી ૩૫૦ મીટર ઊંડી ખીણમાં ધક્કો મારી દીધો હતો. હાલ પોલીસ આ હાઈ પ્રોફાઈલ મર્ડર કેસમાં બંને આરોપીઓ સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરી રહી છે. હવે આગામી દિવસોમાં આ કેસમાં કયા ખુલાસા થાય છે એ જોવું રહ્યું...