બીડી, સિગરેટ, પાન મસાલા મોંઘા થશે! આ તારીખથી લાગૂ થશે નવો ટેક્સ અને સેસ

કેન્દ્ર સરકારે સિગરેટ-તમાકુ પર નવી એક્સાઈઝ ડ્યૂટીની જાહેરાત કરી છે. આ ડ્યૂટી સરકારના 40 ટકા જીએસટીથી અલગ છે. તેનો અર્થ એ થયો કે સિગરેટ અને તમાકુ સંલગ્ન પ્રોડક્ટ્સ પણ મોંઘા થશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 01, 2026, 03:27 PM IST

સિગારેટ, બીડી, પાન મસાલા વગેરે જો તમારી લાઈફ સ્ટાઈલનો એક મહત્વનો ભાગ હોય અને તમને તેની આદત હોય તો તમારા માટે માઠા સમાચાર આવ્યા છે. કારણ કે આ આદત તમને હવે મોંઘી પડી શકે છે. સરકારે તમાકુના ઉત્પાદનો પર એડિશનલ એક્સાઈઝ ડ્યૂટી લાદી છે. જે 1 ફેબ્રુઆરી 2026થી લાગૂ થશે. આ ઉપરાંત પાન મસાલા પર એક નવો સેસ લગાવવામાં આવ્યો છે અને તે પણ 1 ફેબ્રુઆરીથી જ લાગૂ થશે. એટલે કે 1 ફેબ્રુઆરીથી સિગરેટ, બીડી, પાન મસાલા જેવા તમાકુના ઉત્પાદનો મોંઘા થશે. 

આ વધારાની એક્સાઈઝ ડ્યૂટી 40 ટકા જીએસટીથી અલગ છે. પાન મસાલા પર કેન્દ્ર સરકારે સેસ પણ લગાવ્યો છે. તે પણ 40 ટકા જીએસટી દરથી અલગ છે. નવા નિયમો હેઠળ સરકારે પેકિંગ મશીનોની સહાયતાથી નિર્મિત અને પાઉચમાં પેક કરાયેલા ચાવવાના તમાકુ, જર્દા, સુગંધિત તમાકુ અને ગુટકાના કેન્દ્રીય એક્સાઈઝ ડ્યૂટી અધિનિયમની કલમ 3 એ હેઠળ નોટિફાય કર્યું છે. 

સિગરેટ પર આટલી ડ્યૂટી
નવા નિયમ હેઠળ સિગરેટની લંબાઈના આધારે દર 1000 સ્ટિક્સ પર 2050 રૂપિયાથી લઈને 8500 રૂપિયા સુધીની એક્સાઈઝ ડ્યૂટી લાગૂ થશે. તેના ઉપર 40  ટકા જીએસટી પણ લાગૂ કરાશે એટલે કે તેની કિંમત બમણી થઈ શકે. આ ફેરફાર સાથે સરકારનો હેતુ તમાકુ પ્રોડક્ટ્સ પર ટેક્સ વ્યવસ્થાને વધુ મુશ્કેલ કરવાનો છે. 

બીડી પર 18 ટકા ટેક્સ
જ્યાં સિગરેટ અને પાન મસાલા પર 40 ટકા જીએસટી લાગશે ત્યાં બીડી પર ટેક્સ 18 ટકા રખાયો છે. આ ઉપરાંત પાન મસાલા મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ્સ પર નવો હેલ્થ અને નેશનલ સિક્યુરિટી સેસ પણ લાગૂ કરાશે. આ સેસ મશીનોની ક્ષમતાના આધાર પર વસૂલ કરાશે. આ નિર્ણય ટેક્સ ચોરીને રોકવા માટે લેવાયો છે. 

જીએસટીથી અલગ છે નવો સેસ અને ડ્યૂટી
કેન્દ્ર સરકારે સિન ગુડ્સ પર 40 ટકા ટેક્સ લાગૂ કર્યો છે. પરંતુ હવે તેના પર લાગતા જૂના કંમ્પન્સેશન સેસને  ખતમ કરવાનું નક્કી કર્યું છે. જો કે તેની જગ્યાએ આ નવો સેસ લાગૂ થશે. જે હેલ્થ અને નેશનલ સિક્યુરિટી સેસ તથા એડિશનલ એક્સાઈઝ ડ્યૂટી હશે. આ ફેરફાર 1 ફેબ્રુઆરી 2026થી લાગૂ થશે. ડિસેમ્બર 2025માં જ આ બંને બિલને મંજૂરી મળી ગઈ હતી અને સંસદમાં  બિલ પાસ થયા હતા. 

કંપનીના શેરોમાં ઘટાડો
ગોલ્ડ ફ્લેક  બનાવતી કંપની અને બજારમાં સૌથી મોટી સિગરેટ બનાવનારી કંપની આઈટીસીના શેરોમાં લગભગ 10 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. ત્યારબાદ કંપનીના શેર 365 રૂપિયા પર આવી ગયા છે. તેનો અર્થ એ થયો કે કંપનીના શેર 18 મહિનાથી વધુના લોઅર લેવલ પર પહોંચ્યા છે. જ્યારે બીજી બાજુ માર્લબોરોના ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ ગોડફ્રે ફિલિપ્સ ઈન્ડિયાના શેરોમાં 15 ટકાથી વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. જેના કારણે કંપનીના શેર 2,335 રૂપિયા પર પહોંચ્યા જ્યારે બુધવારે કંપનીના શેર 2,761.55 પર હતા. 
 

