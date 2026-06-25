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રામ મંદિરમાં ચઢાવા ચોરી મામલે મોટા સમાચાર, 8 લોકો સામે FIR દાખલ, SIT તપાસ બાદ કાર્યવાહી

Ayodhya Ram Mandir : અયોધ્યા રામ મંદિરમાં ચઢાવા ચોરી મામલે FIR નોંધવામાં આવી છે. શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટની ફરિયાદ અને SITની ભલામણ બાદ FIR દાખલ કરવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન બહાર આવેલા તથ્યોના આધારે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 25, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:53 PM IST
રામ મંદિરમાં ચઢાવા ચોરી મામલે મોટા સમાચાર, 8 લોકો સામે FIR દાખલ, SIT તપાસ બાદ કાર્યવાહી
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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