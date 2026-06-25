/રામ મંદિરમાં ચઢાવા ચોરી મામલે મોટા સમાચાર, 8 લોકો સામે FIR દાખલ, SIT તપાસ બાદ કાર્યવાહી

Ayodhya Ram Mandir : અયોધ્યા રામ મંદિરમાં ચઢાવાની ચોરીના આરોપમાં મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના સભ્ય કૃષ્ણ મોહન દ્વારા ફરિયાદ બાદ FIR નોંધવામાં આવી છે. FIRમાં આઠ વ્યક્તિઓના નામ છે. SIT દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી પ્રાથમિક તપાસના આધારે FIR નોંધવામાં આવી છે.
સૂત્રો અનુસાર, FIRમાં આઠ વ્યક્તિઓના નામ આપવામાં આવ્યા છે. રામાશંકર યાદવ (ટીનુ યાદવ), અનુકલ્પ મિશ્રા, અવિનાશ શુક્લા, મનીષ યાદવ, રામાશંકર મિશ્રા, સુભાષ, કરુણેશ અને લવકુશ મિશ્રા સામે FIR નોંધવામાં આવી છે.
મુખ્ય આરોપીઓમાંથી બે લવકુશ મિશ્રા અને અનુકલ્પ મિશ્રાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અનુકલ્પ મિશ્રા અને લવકુશ મિશ્રા રોકડની ગણતરી કરવા માટે જવાબદાર હતા. દરમિયાન અવિનાશ ત્રિપાઠી, કરુણેશ પાંડે, સુભાષ ચંદ્રા અને મનીષ યાદવને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા છે.
વિવિધ કલમો હેઠળ FIR નોંધાઈ
યુપી સરકારના નિર્દેશ પર ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 અને 3(5) હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી છે. આરોપોમાં ચોરી, ચોરી માટે ઉશ્કેરણી, ઉચાપત, છેતરપિંડી, ગુનાહિત કાવતરું અને સંસ્થાના જાહેર સેવક અથવા કર્મચારી દ્વારા વિશ્વાસનો ગુનાહિત ભંગનો સમાવેશ થાય છે. રામ જન્મભૂમિ કોતવાલી પોલીસ સ્ટેશનમાં આ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે શ્રી કૃષ્ણ મોહન દ્વારા દાખલ કરાયેલી ફરિયાદના આધારે આ FIR નોંધવામાં આવી છે. પૈસા કબજે કરનારા તમામ વ્યક્તિઓના નામ FIRમાં આપવામાં આવ્યા છે. આ મામલે મોટાપાયે ધરપકડ થવાની ધારણા છે. પરિણામે હવે બધાની નજર આગામી તપાસ અને સંભવિત કાર્યવાહી પર છે.
વિશ્વ હિન્દુ પરિષદે શું કહ્યું ?
આ ઘટનાક્રમ પર ટિપ્પણી કરતા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ (VHP)ના વડા આલોક કુમારે જણાવ્યું હતું કે સમાજવાદી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ 2027ની ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા વિવાદ ઉભો કરીને રાજકીય લાભ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, પરંતુ આખી દુનિયા જોઈ રહી છે.
જો આરોપો સાબિત થાય તો શું સજા થઈ શકે ?
જો અયોધ્યા રામ મંદિરમાં ચઢાવાની ચોરીના આરોપો સાબિત થાય, તો સજા આજીવન કેદ સુધી થઈ શકે છે. ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 61, 306, 316 અને 317 હેઠળ ગુનાહિત કાવતરું, ચોરી, વિશ્વાસઘાત અને ચોરાયેલી મિલકતના વ્યવહાર સાથે સંકળાયેલા ગંભીર ગુનાઓ માટે FIR નોંધવામાં આવી છે. આ કલમો ગુનાઓની વિગતો અને તેને લગતા દંડની સ્પષ્ટ રૂપરેખા આપે છે.
BNSની કલમ 61 ગુનાહિત કાવતરું સાથે છે એટલે કે જ્યારે બે કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓ ગેરકાયદેસર કૃત્ય કરવા માટે ભેગા થાય છે ત્યારે તે લાગુ પડે છે. જો કાવતરું હેઠળ આયોજિત ગુનામાં મૃત્યુ, આજીવન કેદ અથવા બે વર્ષથી વધુની સખત કેદની સજા હોય, તો કાવતરું કરનારને મુખ્ય ગુનેગાર જેટલી જ સજા થઈ શકે છે. ઓછા જઘન્ય ગુનાઓ માટે દંડમાં છ મહિના સુધીની કેદ, દંડ અથવા બંનેનો સમાવેશ થાય છે.