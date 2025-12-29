ટાટાનગર-એર્નાકુલમ એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં ભયંકર આગ લાગી, 1 મુસાફરનું મોત, જાણો લેટેસ્ટ અપડેટ
Train Fire Accident: મધરાતે આંધ્ર પ્રદેશ પાસે ટાટાનગર-એર્નાકુલમ એક્સપ્રેસ ટ્રેનના બે કોચમાં આગ લાગી ગઈ. મળતી માહિતી મુજબ કોચ નંબર બી-1 અને એમ-2માં આગ લાગી અને તે ખરાબ રીતે ડેમેજ થયા. આ ઘટનામાં એક મુસાફરનું મોત થયું.
Trending Photos
આંધ્ર પ્રદેશના અનાકાપલ્લી જિલ્લામાં એક મોટી ટ્રેન દુર્ઘટનાના સમાચાર આવ્યા છે. ટાટા-એર્નાકુલમ એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નંબર- 18189) માં અચાનક આગ લાગી ગઈ. આ ટ્રેન ટાટાનગરથી એર્નાકુલમ જઈ રહી હતી. ઘટના રાતે લગભગ 1.30 કલાક આસપાસ ઘટી. જ્યારે ટ્રેન દુવ્વાડા સ્ટેશન પાર કરીને યેલામંચિલી પાસે પહોંચી હતી. મુસાફરોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ. પરંતુ લોકો પાઈલોટની સમજદારીથી ભયાનક દુર્ઘટનામાં ફેરવાતા ટળી.
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ અનાકાપલ્લી જિલ્લાના એલામંચિલી નજીક જ્યાં ટ્રેન નરસિંગબલ્લી પાસે હતી ત્યારે બ્રેકમાં સમસ્યા સર્જાઈ અને આગ ભડકી ઉઠી. રાતનો સમય હોવાથી મુસાફરોને વધુ મુશ્કેલી થઈ. પરંતુ ઠંડી રાતમાં બધા પ્લેટફોર્મ પર સુરક્ષિત પહોંચી ગયા. રેલવે પીઆરઓએ જણાવ્યું કે લોકો પાઈલોટે ટ્રેન તરત રોકી અને મોટા પાયે મુસાફરોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા. એક કોચ સંપૂર્ણ રીતે બળી ગયો છે.
જાનહાનિ
કમનસીબે આ અકસ્માતમાં એક મુસાફરનું મોત નિપજ્યું છે. મૃતકનું નામ ચંદ્રશેખર સુંદર છે જે 70 વર્ષના હતા અને વિજયવાડાના રહીશ હતા. તેમની લાશ બી1 કોચમાંથી મળી છે. અનાકાપલ્લી એસપી તુહિન સિન્હાએ પુષ્ટિ કરી કે આગની ઘટનામાં એક મુસાફરનું મોત થયું છે. કોઈ અન્ય ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા નથી. પરંતુ અનેક મુસાફરોને ધુમાડાના કારણે શ્વાસની સમસ્યા થઈ છે. ટ્રેનમાં લગભગ 2000 મુસાફરો હતા. પ્રભાવિત કોચમાં તમામ મુસાફરોનો સામાન બળીને ખાખ થયો છે.
જેવી આગની સૂચના મળી કે અનાકાપલ્લી, યેલામંચિલી અને નક્કાપલ્લીથી ફાયરની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ. તેમણે અનેક કલાકો સુધી જદ્દોજહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો. રેલવેના વરિષ્ઠ અધિકારી ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને સ્થિતિની સમીક્ષા કરી. બળેલા કોચને અલગ કરાયા અને ટ્રેનને ચાર કલાકના વિલંબ બાદ અનાકાપલ્લીથી આગળ મોકલવામાં આવી. પ્રભાવિત મુસાફરોને બાકીના કોચોમાં શિફ્ટ કરાયા કે ત્રણ આરટીસી બસોથી સમરલકોટા સ્ટેશન પહોંચાડવામાં આવ્યા. જ્યાં બે નવા એસી કોચ જોડવામાં આવ્યા. ગૃહમંત્રી વી. અીથાએ તરત રાહત ઉપાયોના નિર્દેશ આપ્યા છે અને રોકથામ માટે પગલાં ભરવા કહ્યું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે