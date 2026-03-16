ઓડિશામાં મોટી દુર્ઘટના, હોસ્પિટલમાં ભીષણ આગ લાગતા ICUમાં દાખલ 10 દર્દીઓના કરુણ મોત
SCB Medical College Hospital Fire: કટકની SCB મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં વહેલી પરોઢે આગ ફાટી નીકળતા 10 દર્દીઓના કરુણ મોત નિપજ્યા છે. આગ ટ્રોમા કેર યુનિટના પહેલા માળે લાગી હતી અને પછી સમગ્ર આઈસીયુમાં ધુમાડો ફેલાઈ ગયો હતો.
- કટકની SCB મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં લાગી આગ
- ICUમાં સારવાર હેઠળ દર્દીઓ આગ-ધૂમાડાની ઝપેટમાં આવ્યા
- શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોવાની આશંકા, 10 દર્દીઓ જીવ ગુમાવ્યો
ઓડિશાના કટકથી એક અત્યંત આઘાતજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. જ્યાં સોમવારે વહેલી સવારે એક હોસ્પિટલમાં આગ ફાટી નીકળી જેમાં ઓછામાં ઓછા 10 લોકોના મોત થયા છે. એવી આશંકા વ્યક્ત કરાઈ રહી છે કે શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોઈ શકે. જો કે હજુ કોઈ સ્પષ્ટ કારણ સામે આવ્યું નથી અને તેના વિશે તપાસ થઈ રહી છે.
ન્યૂઝ એજન્સી પીટીઆઈ મુજબ સીએમ મોહન ચરણ માંઝીએ જણાવ્યું કે કટકની એસસીબી મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં ભીષણ આગ લાગવાથી 10 દર્દીઓના મોત થયા છે. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ કેટલાક દર્દીઓને હોસ્પિટલ પરિસરમાં જ નવા મકાનમાં શિફ્ટ કરાયા છે. મુખ્યમંત્રી મોહન માંઝી પણ સ્થિતિની સમીક્ષા માટે હોસ્પિટલ પહોંચ્યા છે.
#WATCH | Odisha: A fire broke out at Trauma Care ICU of S.C.B. Medical College and Hospital in Cuttack. Fire brigade present at the spot for firefighting operations. Visuals from the spot. More details awaited. pic.twitter.com/KZVF5wOy4V
10 patients killed in major fire at SCB Medical College Hospital in Odisha's Cuttack: CM Mohan Charan Majhi
— Press Trust of India (@PTI_News) March 16, 2026
ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસે પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ આપેલી માહિતીથી જણાવ્યું છે કે આ દર્દનાક ઘટના રાતે 2.30થી 3 વાગ્યાની વચ્ચે ઘટી. બીજી બાજુ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આ આગ શોર્ટ સર્કિટના કારણે લાગી હોઈ શકે છે. તેમણે જણાવ્યાં મુજબ ફાયર બ્રિગેડ સમયસર ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી પરંતુ આઈસીયુમાં વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર સારવાર હેઠળ દર્દીઓ દમ ઘૂંટવાથી મોતને ભેટ્યા.
Odisha CMO says, "CM Mohan Charan Majhi expressed deep grief over the tragic fire incident in the Trauma Care ICU of SCB Medical College and Hospital. The CM visited the incident site and reviewed the situation.
Majhi ordered a judicial inquiry into the incident and directed…
મળતી માહિતી મુજબ આગ ટ્રોમા કેર યુનિટના પહેલા માળે લાગી અને પછી ગણતરીની મિનિટોમાં સમગ્ર આઈસીયુમાં ધૂમાડો ફેલાઈ ગયો. તે સમયે વોર્ડમાં અનેક ગંભીર સ્થિતિવાળી દર્દીઓ લાઈફ સપોર્ટ સિસ્ટમ પર હતા. હોસ્પિટલના કર્મચારીઓ અને ફાયરના કર્મીઓએ તરત બચાવ કામ શરૂ કર્યું પરંતુ કેટલાક નાજુક સ્થિતિવાળા દર્દીઓ ધૂમાડા અને આગની તેજ જ્વાળાઓની લપેટમાં આવી ગયા.
#WATCH | Odisha CM Mohan Charan Majhi expressed deep grief over the fire in the Trauma Care ICU of SCB Medical College and Hospital, Cuttack. He visited the site, ordered a judicial probe, and directed safe shifting of patients.
The CM also announced Rs 25 lakh ex-gratia from… pic.twitter.com/QiS26y1LNJ
પ્રાથમિક તપાસમાં આવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આસીયુના એર કંડીશનિંગ સિસ્ટમ કે કોઈ મેડિકલ ઉપકરણમાં ઈલેક્ટ્રિક શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોઈ શકે. સરકારે આ મામલે ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસના આદેશ આપ્યા છે. તપાસમાં એ પણ જાણવામાં આવશે કે શું હોસ્પિટલમાં ફાયર સેફ્ટી પ્રોટોકોલના પાલનમાં કોઈ બેદરકારી વર્તાઈ હતી કે નહીં.
