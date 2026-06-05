/દિલ્હી, બિહાર બાદ હવે નોઈડાની બહુમાળી ઈમારતના 12માં માળે ભીષણ આગ, બીજા ફ્લેટોમાં ફેલાઈ

દિલ્હી, બિહારના મુઝફ્ફરપુર બાદ હવે નોઈડામાં ભીષણ આગનો બનાવ બન્યો છે. નોઈડાના સેક્ટર 75માં આવેલી IVY County હાઉસિંગ સોસાયટીના મલ્ટીસ્ટોરી બિલ્ડિંગના 12માં માળે આવેલા એક ફ્લેટમાં ભીષણ આગ લાગી. આગની માહિતી મળતા જ ફાયરની ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ અને આગ ઓલવવાની કોશિશ ચાલુ છે.
આટલી ઊંચાઈ પર આગ લાગવાની સૂચના મળતા જ સ્થાનિક પોલીસ અને ફાયરની ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ. 12માં માળે આગ લાગી હોવાના કારણે ફાયર ફાઈટર્સ હાઈડ્રોલિક ક્રેન અને આધુનિક ઉપકરણોની મદદતી આગ પર કાબૂ મેળવવાના પ્રયત્નો કરી ર હ્યા છે.
#WATCH | Uttar Pradesh | Operation underway to completely douse the fire which broke out in an apartment in Ivy Country housing society located in Sector 75, Noida. No casualties reported in the incident pic.twitter.com/Chu9qnKDKw
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 5, 2026
સુરક્ષા કારણોસર તે ટાવર અને આસપાસના ફ્લેટોને તરત ખાલી કરાવી દેવાયા છે અને લોકોને સીડીઓના રસ્તે સુરક્ષિત નીચે ઉતારવામાં આવી રહ્યા છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ આગ કયા કારણે લાગી તે હજુ સ્પષ્ટ થઈ શક્યું નથી. એવી આશંકા છેકે આ અકસ્માત શોર્ટ સર્કિટ કે બાલકનીમાં રાખેલા કોઈ ઉપકરણના કારણે લાગી હોઈ શકે છે. પરંતુ તેની પુષ્ટિ તો તપાસ બાદ થઈ શકશે. હાલ પ્રાથમિકતા આગને ઓલાવવાની અને એ સુનિશ્ચિત કરવાની છે કે કોઈ અંદર ફસાયેલું ન રહે. હજુ સુધી કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી.
દિલ્હીમાં ભીષણ આગમાં 21 લોકોના જીવ ગયા
અત્રે જણાવવાનું કે પુષ્કળ ગરમીમાં આગના અનેક બનાવો જોવા મળી રહ્યા છે. 3 જૂનના રોજ દિલ્હીના માલવીય નગરમાં ફ્લોરિશ સ્ટે બી એન્ડ બી નામની હોટલમાં અચાનક ભીષણ આગ લાગી હતી. આ દુર્ઘટનામાં 21 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. અનેક લોકોએ પોતાના જીવ બચાવવા માટે હોટલની બારીમાંથી ભૂસકા માર્યા હતા.
VIDEO | Noida: Fire breaks out in 12th-floor flat of Ivy County, a high-rise society in Noida Sector 75. Building evacuated, none hurt.#NoidaNews #NoidaFire
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/nKK8ooJgHn
— Press Trust of India (@PTI_News) June 5, 2026
આ ઉપરાંત બિહારમાં પણ પ્રસાદ હોસ્પિટલમાં આઈસીયુ વોર્ડમાં આગની ઘટના નોંધાઈ હતી જેમાં 4 લોકોના જીવ ગયા. ભીષણ આગના વધતા બનાવો હવે ચિંતાનું કારણ બની ગયા છે.